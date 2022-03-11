https://ria.ru/20220311/g7-1777752625.html
Лидеры G7 обязались продолжать "кампанию давления" на российские элиты
Лидеры G7 обязались продолжать "кампанию давления" на российские элиты - РИА Новости, 11.03.2022
Лидеры G7 обязались продолжать "кампанию давления" на российские элиты
Лидеры G7 обязались продолжать "кампанию давления" на российские элиты, доверенных лиц и "олигархов", близких к президенту РФ, говорится в распространенном в... РИА Новости, 11.03.2022
2022-03-11T19:42
2022-03-11T19:42
2022-03-11T20:03
россия
в мире
g7
санкции
санкции в отношении россии
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155774/05/1557740572_0:178:3008:1870_1920x0_80_0_0_01645afbaaff424e00eaace3c0a9a625.jpg
БЕРЛИН, 11 мар - РИА Новости. Лидеры G7 обязались продолжать "кампанию давления" на российские элиты, доверенных лиц и "олигархов", близких к президенту РФ, говорится в распространенном в пятницу заявлении."Мы обязуемся продолжать нашу кампанию давления на российские элиты, доверенных лиц и олигархов, близких к президенту (России Владимиру) Путину и другим архитекторам войны, а также их семьям и их пособникам. Мы высоко оцениваем работу, проделанную многими нашими правительствами по выявлению и "замораживанию" движимых и недвижимых активов, принадлежащих физическим и юридическим лицам, находящимся под санкциями", - говорится в заявлении лидеров "Большой семерки".Подчеркивается, что есть решимость "продолжать эту кампанию давления в приоритетном порядке". С этой целью, в частности, задействована специальная рабочая группа, о создании которой было объявлено 26 февраля, по выявлению "активов российской элиты, близкой к президенту Путину и архитекторам его войны", говорится в заявлении.
https://ria.ru/20220311/evrosoyuz-1777754118.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155774/05/1557740572_139:0:2870:2048_1920x0_80_0_0_ec4e3182320a238284bdaba6fce1221f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, в мире, g7, санкции, санкции в отношении россии, владимир путин
19:42 11.03.2022 (обновлено: 20:03 11.03.2022)
Лидеры G7 обязались продолжать "кампанию давления" на российские элиты
Лидеры G7 обязались продолжать кампанию давления на российские элиты и "олигархов"
БЕРЛИН, 11 мар - РИА Новости. Лидеры G7 обязались продолжать "кампанию давления" на российские элиты, доверенных лиц и "олигархов", близких к президенту РФ, говорится в распространенном в пятницу заявлении.
"Мы обязуемся продолжать нашу кампанию давления на российские элиты, доверенных лиц и олигархов, близких к президенту (России Владимиру) Путину и другим архитекторам войны, а также их семьям и их пособникам. Мы высоко оцениваем работу, проделанную многими нашими правительствами по выявлению и "замораживанию" движимых и недвижимых активов, принадлежащих физическим и юридическим лицам, находящимся под санкциями", - говорится в заявлении лидеров "Большой семерки".
Подчеркивается, что есть решимость "продолжать эту кампанию давления в приоритетном порядке". С этой целью, в частности, задействована специальная рабочая группа, о создании которой было объявлено 26 февраля, по выявлению "активов российской элиты, близкой к президенту Путину и архитекторам его войны", говорится в заявлении.