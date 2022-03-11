https://ria.ru/20220311/g7-1777752625.html

Лидеры G7 обязались продолжать "кампанию давления" на российские элиты

Лидеры G7 обязались продолжать "кампанию давления" на российские элиты - РИА Новости, 11.03.2022

Лидеры G7 обязались продолжать "кампанию давления" на российские элиты

Лидеры G7 обязались продолжать "кампанию давления" на российские элиты, доверенных лиц и "олигархов", близких к президенту РФ, говорится в распространенном в... РИА Новости, 11.03.2022

2022-03-11T19:42

2022-03-11T19:42

2022-03-11T20:03

россия

в мире

g7

санкции

санкции в отношении россии

владимир путин

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БЕРЛИН, 11 мар - РИА Новости. Лидеры G7 обязались продолжать "кампанию давления" на российские элиты, доверенных лиц и "олигархов", близких к президенту РФ, говорится в распространенном в пятницу заявлении."Мы обязуемся продолжать нашу кампанию давления на российские элиты, доверенных лиц и олигархов, близких к президенту (России Владимиру) Путину и другим архитекторам войны, а также их семьям и их пособникам. Мы высоко оцениваем работу, проделанную многими нашими правительствами по выявлению и "замораживанию" движимых и недвижимых активов, принадлежащих физическим и юридическим лицам, находящимся под санкциями", - говорится в заявлении лидеров "Большой семерки".Подчеркивается, что есть решимость "продолжать эту кампанию давления в приоритетном порядке". С этой целью, в частности, задействована специальная рабочая группа, о создании которой было объявлено 26 февраля, по выявлению "активов российской элиты, близкой к президенту Путину и архитекторам его войны", говорится в заявлении.

https://ria.ru/20220311/evrosoyuz-1777754118.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, в мире, g7, санкции, санкции в отношении россии, владимир путин