https://ria.ru/20220311/forum-vystavka-1777681077.html
Всероссийский Форум-выставка "Госзаказ" пройдет 6-8 апреля в "Сколково"
Всероссийский Форум-выставка "Госзаказ" пройдет 6-8 апреля в "Сколково" - РИА Новости, 11.03.2022
Всероссийский Форум-выставка "Госзаказ" пройдет 6-8 апреля в "Сколково"
XVII Всероссийский Форум-выставка "Госзаказ" в этом году пройдет с 6 по 8 апреля в Инновационном центре "Сколково" под девизом "Время российской промышленности, РИА Новости, 11.03.2022
2022-03-11T15:31
2022-03-11T15:31
2022-03-11T15:31
экономика
сколково
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МОСКВА, 11 мар – РИА Новости. XVII Всероссийский Форум-выставка "Госзаказ" в этом году пройдет с 6 по 8 апреля в Инновационном центре "Сколково" под девизом "Время российской промышленности, сообщают организаторы."В современных условиях первостепенной задачей является скорейшее налаживание производства российских товаров и поддержка существующих производителей. В каких рыночных нишах необходимо развивать российское производство, как финансово и организационно помочь производителю, что надо упростить для скорейшего подтверждения российского происхождения товаров в целях закупок – это основные вопросы повестки пленарного заседания", - говорится в сообщении.Также на пленарном заседании состоится презентация рейтинга субъектов РФ в рамках 44-ФЗ и рейтинга крупнейших компаний, включая субъекты естественных монополий, осуществляющих закупки по 223-ФЗ.В рамках масштабной экспозиции отечественные предприятия продемонстрируют современные технологии, инновационную продукцию, оборудование, товары и услуги, востребованные в системе государственных, муниципальных и корпоративных закупок.В состав Оргкомитета форума под председательством вице-премьера РФ Юрия Борисова вошли 35 руководителей министерств и ведомств, госкорпораций, банков, общественных организаций, депутаты Госдумы.
https://ria.ru/20220302/skolkovo-1775999412.html
сколково
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, сколково
МОСКВА, 11 мар – РИА Новости. XVII Всероссийский Форум-выставка "Госзаказ" в этом году пройдет с 6 по 8 апреля в Инновационном центре "Сколково" под девизом "Время российской промышленности, сообщают организаторы.
"В современных условиях первостепенной задачей является скорейшее налаживание производства российских товаров и поддержка существующих производителей. В каких рыночных нишах необходимо развивать российское производство, как финансово и организационно помочь производителю, что надо упростить для скорейшего подтверждения российского происхождения товаров в целях закупок – это основные вопросы повестки пленарного заседания", - говорится в сообщении.
Также на пленарном заседании состоится презентация рейтинга субъектов РФ
в рамках 44-ФЗ и рейтинга крупнейших компаний, включая субъекты естественных монополий, осуществляющих закупки по 223-ФЗ.
В рамках масштабной экспозиции отечественные предприятия продемонстрируют современные технологии, инновационную продукцию, оборудование, товары и услуги, востребованные в системе государственных, муниципальных и корпоративных закупок.
В состав Оргкомитета форума под председательством вице-премьера РФ Юрия Борисова вошли 35 руководителей министерств и ведомств, госкорпораций, банков, общественных организаций, депутаты Госдумы.