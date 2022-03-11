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Всероссийский Форум-выставка "Госзаказ" пройдет 6-8 апреля в "Сколково"
Всероссийский Форум-выставка "Госзаказ" пройдет 6-8 апреля в "Сколково" - РИА Новости, 11.03.2022
Всероссийский Форум-выставка "Госзаказ" пройдет 6-8 апреля в "Сколково"
XVII Всероссийский Форум-выставка "Госзаказ" в этом году пройдет с 6 по 8 апреля в Инновационном центре "Сколково" под девизом "Время российской промышленности, РИА Новости, 11.03.2022
2022-03-11T15:31
2022-03-11T15:31
экономика
сколково
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МОСКВА, 11 мар – РИА Новости. XVII Всероссийский Форум-выставка "Госзаказ" в этом году пройдет с 6 по 8 апреля в Инновационном центре "Сколково" под девизом "Время российской промышленности, сообщают организаторы."В современных условиях первостепенной задачей является скорейшее налаживание производства российских товаров и поддержка существующих производителей. В каких рыночных нишах необходимо развивать российское производство, как финансово и организационно помочь производителю, что надо упростить для скорейшего подтверждения российского происхождения товаров в целях закупок – это основные вопросы повестки пленарного заседания", - говорится в сообщении.Также на пленарном заседании состоится презентация рейтинга субъектов РФ в рамках 44-ФЗ и рейтинга крупнейших компаний, включая субъекты естественных монополий, осуществляющих закупки по 223-ФЗ.В рамках масштабной экспозиции отечественные предприятия продемонстрируют современные технологии, инновационную продукцию, оборудование, товары и услуги, востребованные в системе государственных, муниципальных и корпоративных закупок.В состав Оргкомитета форума под председательством вице-премьера РФ Юрия Борисова вошли 35 руководителей министерств и ведомств, госкорпораций, банков, общественных организаций, депутаты Госдумы.
https://ria.ru/20220302/skolkovo-1775999412.html
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экономика, сколково
15:31 11.03.2022
 

Всероссийский Форум-выставка "Госзаказ" пройдет 6-8 апреля в "Сколково"

© Фото : пресс-служба Форума-выставки "Госзаказ"Всероссийский Форум-выставка "Госзаказ" пройдет 6-8 апреля в "Сколково"
Всероссийский Форум-выставка Госзаказ пройдет 6-8 апреля в Сколково - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
© Фото : пресс-служба Форума-выставки "Госзаказ"
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МОСКВА, 11 мар – РИА Новости. XVII Всероссийский Форум-выставка "Госзаказ" в этом году пройдет с 6 по 8 апреля в Инновационном центре "Сколково" под девизом "Время российской промышленности, сообщают организаторы.
"В современных условиях первостепенной задачей является скорейшее налаживание производства российских товаров и поддержка существующих производителей. В каких рыночных нишах необходимо развивать российское производство, как финансово и организационно помочь производителю, что надо упростить для скорейшего подтверждения российского происхождения товаров в целях закупок – это основные вопросы повестки пленарного заседания", - говорится в сообщении.
Инновационный центр Сколково - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
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В "Сколково" оценили ущерб от прекращения сотрудничества с MIT
Также на пленарном заседании состоится презентация рейтинга субъектов РФ в рамках 44-ФЗ и рейтинга крупнейших компаний, включая субъекты естественных монополий, осуществляющих закупки по 223-ФЗ.
В рамках масштабной экспозиции отечественные предприятия продемонстрируют современные технологии, инновационную продукцию, оборудование, товары и услуги, востребованные в системе государственных, муниципальных и корпоративных закупок.
В состав Оргкомитета форума под председательством вице-премьера РФ Юрия Борисова вошли 35 руководителей министерств и ведомств, госкорпораций, банков, общественных организаций, депутаты Госдумы.
 
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