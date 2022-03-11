https://ria.ru/20220311/fastfud-1777726048.html

Уход сетей фастфуда поможет бороться с ожирением, считает диетолог

Уход сетей фастфуда поможет бороться с ожирением, считает диетолог - РИА Новости, 11.03.2022

Уход сетей фастфуда поможет бороться с ожирением, считает диетолог

Уход из России западных сетевых компаний быстрого питания может замедлить тенденцию к ожирению у проживающих в крупных городах, заявила РИА Новости... РИА Новости, 11.03.2022

2022-03-11T08:56

2022-03-11T08:56

2022-03-11T18:00

здоровье - общество

mcdonald's corporation

россия

украина

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МОСКВА, 11 мар – РИА Новости. Уход из России западных сетевых компаний быстрого питания может замедлить тенденцию к ожирению у проживающих в крупных городах, заявила РИА Новости врач-диетолог Отдела диетологической помощи ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Елизавета Варданян.Западные страны начали новый виток санкционной спирали, раскручивающейся с 2014 года, после начала российской специальной операции по демилитаризации Украины. Во вторник McDonald's объявил, что временно закроет в России 850 ресторанов быстрого питания из-за ситуации вокруг Украины и приостановит все операции на рынке. Восьмого марта американская компания Yum! Brands, один из крупнейших мировых операторов сетей быстрого питания, заявила, что приостановила свои инвестиции и развитие в России. О приостановке деятельности в России также сообщили компании Coca-Cola и PepsiCo."Гипотетически, конечно, можно ожидать со временем по этой причине замедления набирающей обороты тенденции формирования аномальных жировых отложений у населения, проживающего в крупных городах", - сказала Варданян.Она отметила, что частое потребление фастфуда имеет положительную корреляционную связь с избыточной массой тела и ожирением у людей. Исследование "НМИЦ эндокринологии", охватившее 529 мужчин работоспособного возраста, показало, что потребление фастфуда способствует положительному энергетическому балансу, но затем неизбежно приводит к увеличению массы тела в течение длительного времени, подчеркнула врач.По ее словам, из-за приостановки деятельности зарубежных компаний быстрого питания значительно ограничится доступность фастфуда, однако пока сложно сказать, насколько это повлияет на численность людей с ожирением.

https://ria.ru/20220311/mcdonalds-1777624839.html

https://ria.ru/20220311/kompanii-1777497070.html

россия

украина

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Наталья Стерхова

Наталья Стерхова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Стерхова

здоровье - общество, mcdonald's corporation, россия, украина