https://ria.ru/20220311/facebook-1777678422.html

Губернатор Кировской области ушел из Facebook

Губернатор Кировской области ушел из Facebook - РИА Новости, 11.03.2022

Губернатор Кировской области ушел из Facebook

Губернатор Кировской области Игорь Васильев прекращает вести личную страницу в социальной сети Facebook, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 11.03.2022

2022-03-11T15:18

2022-03-11T15:18

2022-03-11T15:18

общество

александр лукашенко

технологии

владимир путин

украина

россия

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facebook

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 мар – РИА Новости. Губернатор Кировской области Игорь Васильев прекращает вести личную страницу в социальной сети Facebook, сообщает пресс-служба правительства региона.Meta Platforms в свете событий на Украине временно сняла в своих социальных сетях Facebook и Instagram запрет на призывы к насилию против российских военных, но не против гражданского населения РФ, заявил ранее пресс-секретарь компании Энди Стоун. По данным агентства Рейтер, новая политика разрешает также призывы к смерти президента России Владимира Путина и его белорусского коллеги Александра Лукашенко."Уважаемые подписчики! Я прекращаю вести свою страницу Facebook и размещать публикации на этой площадке из-за большого количества недостоверной информации, публикуемой в этой социальной сети", – приводит пресс-служба слова Васильева.Губернатор пообещал "по-прежнему рассказывать о своей работе на страницах "ВКонтакте" и в "Одноклассниках". "Также принимаю обращения и комментарии жителей региона в этих социальных сетях для оперативной связи и отработки возникающих вопросов", - подчеркнул Васильев.

https://ria.ru/20220311/facebook-1777648149.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, александр лукашенко, технологии, владимир путин, украина, россия, одноклассники, facebook