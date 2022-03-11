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Губернатор Кировской области ушел из Facebook
Губернатор Кировской области ушел из Facebook - РИА Новости, 11.03.2022
Губернатор Кировской области ушел из Facebook
Губернатор Кировской области Игорь Васильев прекращает вести личную страницу в социальной сети Facebook, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 11.03.2022
2022-03-11T15:18
2022-03-11T15:18
общество
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 мар – РИА Новости. Губернатор Кировской области Игорь Васильев прекращает вести личную страницу в социальной сети Facebook, сообщает пресс-служба правительства региона.Meta Platforms в свете событий на Украине временно сняла в своих социальных сетях Facebook и Instagram запрет на призывы к насилию против российских военных, но не против гражданского населения РФ, заявил ранее пресс-секретарь компании Энди Стоун. По данным агентства Рейтер, новая политика разрешает также призывы к смерти президента России Владимира Путина и его белорусского коллеги Александра Лукашенко."Уважаемые подписчики! Я прекращаю вести свою страницу Facebook и размещать публикации на этой площадке из-за большого количества недостоверной информации, публикуемой в этой социальной сети", – приводит пресс-служба слова Васильева.Губернатор пообещал "по-прежнему рассказывать о своей работе на страницах "ВКонтакте" и в "Одноклассниках". "Также принимаю обращения и комментарии жителей региона в этих социальных сетях для оперативной связи и отработки возникающих вопросов", - подчеркнул Васильев.
https://ria.ru/20220311/facebook-1777648149.html
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общество, александр лукашенко, технологии, владимир путин, украина, россия, одноклассники, facebook
15:18 11.03.2022
 
Губернатор Кировской области ушел из Facebook

Губернатор Кировской области Игорь Васильев ушел из Facebook

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЛоготипы компании Facebook и Meta на экранах смартфона и монитора
Логотипы компании Facebook и Meta на экранах смартфона и монитора - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Логотипы компании Facebook и Meta на экранах смартфона и монитора. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 мар – РИА Новости. Губернатор Кировской области Игорь Васильев прекращает вести личную страницу в социальной сети Facebook, сообщает пресс-служба правительства региона.
Meta Platforms в свете событий на Украине временно сняла в своих социальных сетях Facebook и Instagram запрет на призывы к насилию против российских военных, но не против гражданского населения РФ, заявил ранее пресс-секретарь компании Энди Стоун. По данным агентства Рейтер, новая политика разрешает также призывы к смерти президента России Владимира Путина и его белорусского коллеги Александра Лукашенко.
Логотипы компании Facebook и Meta на экранах смартфона и монитора - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
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"Уважаемые подписчики! Я прекращаю вести свою страницу Facebook и размещать публикации на этой площадке из-за большого количества недостоверной информации, публикуемой в этой социальной сети", – приводит пресс-служба слова Васильева.
Губернатор пообещал "по-прежнему рассказывать о своей работе на страницах "ВКонтакте" и в "Одноклассниках". "Также принимаю обращения и комментарии жителей региона в этих социальных сетях для оперативной связи и отработки возникающих вопросов", - подчеркнул Васильев.
Логотипы компании Facebook и Meta на экранах смартфона и монитора - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
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ОбществоАлександр ЛукашенкоТехнологииВладимир ПутинУкраинаРоссияОдноклассникиFacebook
 
 
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