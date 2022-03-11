Губернатор Кировской области ушел из Facebook
Губернатор Кировской области Игорь Васильев ушел из Facebook
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЛоготипы компании Facebook и Meta на экранах смартфона и монитора
Логотипы компании Facebook и Meta на экранах смартфона и монитора. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 мар – РИА Новости. Губернатор Кировской области Игорь Васильев прекращает вести личную страницу в социальной сети Facebook, сообщает пресс-служба правительства региона.
Meta Platforms в свете событий на Украине временно сняла в своих социальных сетях Facebook и Instagram запрет на призывы к насилию против российских военных, но не против гражданского населения РФ, заявил ранее пресс-секретарь компании Энди Стоун. По данным агентства Рейтер, новая политика разрешает также призывы к смерти президента России Владимира Путина и его белорусского коллеги Александра Лукашенко.
"Уважаемые подписчики! Я прекращаю вести свою страницу Facebook и размещать публикации на этой площадке из-за большого количества недостоверной информации, публикуемой в этой социальной сети", – приводит пресс-служба слова Васильева.
Губернатор пообещал "по-прежнему рассказывать о своей работе на страницах "ВКонтакте" и в "Одноклассниках". "Также принимаю обращения и комментарии жителей региона в этих социальных сетях для оперативной связи и отработки возникающих вопросов", - подчеркнул Васильев.