В Кремле прокомментировали возможность запрета Facebook в России
Пресс-секретарь Песков: если Facebook призывал к насилию над россиянами, его надо закрыть
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЛоготипы компании Facebook и Meta на экранах смартфона и монитора
Логотипы компании Facebook и Meta на экранах смартфона и монитора
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. В России проверят, разрешили ли Facebook и Instagram призывы к насилию против россиян, если так – надо решительно пресечь их деятельность, заявил в пятницу пресс-секретарь Президента Дмитрий Песков.
Meta Platforms в свете событий на Украине временно сняла в социальных сетях Facebook и Instagram запрет на призывы к насилию против российских военных, но не против гражданского населения РФ, заявил ранее пресс-секретарь компании Энди Стоун. По данным агентства Рейтер, новая политика разрешает также призывы к смерти президента России Владимира Путина и его белорусского коллеги Александра Лукашенко.
"Эта информация, которая действительно требует очень и очень внимательного подтверждения и изучения. На слово Рейтеру верить не хочется, ибо это очень трудно себе представить. Наши соответствующие ведомства будут узнавать, так ли это на самом деле. И будем надеяться, что это не так. Потому что если так, последуют самые решительные меры по пресечению деятельности этой компании", - сказал Песков.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил комитету Госдумы по безопасности и противодействию коррупции подготовить обращение к Генпрокурору РФ и в Следственный комитет с просьбой незамедлительно принять меры прокурорского реагирования по отношению к компании Meta, разрешившей на своих платформах размещать публикации с призывами к насилию против российских граждан.