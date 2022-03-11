https://ria.ru/20220311/facebook-1777648149.html

В Кремле прокомментировали возможность запрета Facebook в России

В Кремле прокомментировали возможность запрета Facebook в России - РИА Новости, 11.03.2022

В Кремле прокомментировали возможность запрета Facebook в России

В России проверят, разрешили ли Facebook и Instagram призывы к насилию против россиян, если так – надо решительно пресечь их деятельность, заявил в пятницу... РИА Новости, 11.03.2022

2022-03-11T13:24

2022-03-11T13:24

2022-03-11T13:24

медиавойны

общество

facebook

россия

дмитрий песков

instagram

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. В России проверят, разрешили ли Facebook и Instagram призывы к насилию против россиян, если так – надо решительно пресечь их деятельность, заявил в пятницу пресс-секретарь Президента Дмитрий Песков.Meta Platforms в свете событий на Украине временно сняла в социальных сетях Facebook и Instagram запрет на призывы к насилию против российских военных, но не против гражданского населения РФ, заявил ранее пресс-секретарь компании Энди Стоун. По данным агентства Рейтер, новая политика разрешает также призывы к смерти президента России Владимира Путина и его белорусского коллеги Александра Лукашенко."Эта информация, которая действительно требует очень и очень внимательного подтверждения и изучения. На слово Рейтеру верить не хочется, ибо это очень трудно себе представить. Наши соответствующие ведомства будут узнавать, так ли это на самом деле. И будем надеяться, что это не так. Потому что если так, последуют самые решительные меры по пресечению деятельности этой компании", - сказал Песков.Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил комитету Госдумы по безопасности и противодействию коррупции подготовить обращение к Генпрокурору РФ и в Следственный комитет с просьбой незамедлительно принять меры прокурорского реагирования по отношению к компании Meta, разрешившей на своих платформах размещать публикации с призывами к насилию против российских граждан.

https://ria.ru/20220311/instagram-1777630665.html

https://ria.ru/20220311/meta-1777600346.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, facebook, россия, дмитрий песков, instagram, ситуация в днр и лнр