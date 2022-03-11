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Журналисты перед началом пресс-конференции - РИА Новости, 1920
Медиавойны
https://ria.ru/20220311/facebook-1777648149.html
В Кремле прокомментировали возможность запрета Facebook в России
В Кремле прокомментировали возможность запрета Facebook в России - РИА Новости, 11.03.2022
В Кремле прокомментировали возможность запрета Facebook в России
В России проверят, разрешили ли Facebook и Instagram призывы к насилию против россиян, если так – надо решительно пресечь их деятельность, заявил в пятницу... РИА Новости, 11.03.2022
2022-03-11T13:24
2022-03-11T13:24
медиавойны
общество
facebook
россия
дмитрий песков
instagram
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. В России проверят, разрешили ли Facebook и Instagram призывы к насилию против россиян, если так – надо решительно пресечь их деятельность, заявил в пятницу пресс-секретарь Президента Дмитрий Песков.Meta Platforms в свете событий на Украине временно сняла в социальных сетях Facebook и Instagram запрет на призывы к насилию против российских военных, но не против гражданского населения РФ, заявил ранее пресс-секретарь компании Энди Стоун. По данным агентства Рейтер, новая политика разрешает также призывы к смерти президента России Владимира Путина и его белорусского коллеги Александра Лукашенко."Эта информация, которая действительно требует очень и очень внимательного подтверждения и изучения. На слово Рейтеру верить не хочется, ибо это очень трудно себе представить. Наши соответствующие ведомства будут узнавать, так ли это на самом деле. И будем надеяться, что это не так. Потому что если так, последуют самые решительные меры по пресечению деятельности этой компании", - сказал Песков.Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил комитету Госдумы по безопасности и противодействию коррупции подготовить обращение к Генпрокурору РФ и в Следственный комитет с просьбой незамедлительно принять меры прокурорского реагирования по отношению к компании Meta, разрешившей на своих платформах размещать публикации с призывами к насилию против российских граждан.
https://ria.ru/20220311/instagram-1777630665.html
https://ria.ru/20220311/meta-1777600346.html
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общество, facebook, россия, дмитрий песков, instagram, ситуация в днр и лнр
13:24 11.03.2022
 
В Кремле прокомментировали возможность запрета Facebook в России

Пресс-секретарь Песков: если Facebook призывал к насилию над россиянами, его надо закрыть

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЛоготипы компании Facebook и Meta на экранах смартфона и монитора
Логотипы компании Facebook и Meta на экранах смартфона и монитора - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Логотипы компании Facebook и Meta на экранах смартфона и монитора
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. В России проверят, разрешили ли Facebook и Instagram призывы к насилию против россиян, если так – надо решительно пресечь их деятельность, заявил в пятницу пресс-секретарь Президента Дмитрий Песков.
Meta Platforms в свете событий на Украине временно сняла в социальных сетях Facebook и Instagram запрет на призывы к насилию против российских военных, но не против гражданского населения РФ, заявил ранее пресс-секретарь компании Энди Стоун. По данным агентства Рейтер, новая политика разрешает также призывы к смерти президента России Владимира Путина и его белорусского коллеги Александра Лукашенко.
Логотипы компании Facebook и Meta на экранах смартфона и монитора - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
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Хинштейн призвал заблокировать Instagram из-за ситуации с Meta
"Эта информация, которая действительно требует очень и очень внимательного подтверждения и изучения. На слово Рейтеру верить не хочется, ибо это очень трудно себе представить. Наши соответствующие ведомства будут узнавать, так ли это на самом деле. И будем надеяться, что это не так. Потому что если так, последуют самые решительные меры по пресечению деятельности этой компании", - сказал Песков.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил комитету Госдумы по безопасности и противодействию коррупции подготовить обращение к Генпрокурору РФ и в Следственный комитет с просьбой незамедлительно принять меры прокурорского реагирования по отношению к компании Meta, разрешившей на своих платформах размещать публикации с призывами к насилию против российских граждан.
Логотипы компании Facebook и Meta на экранах смартфона и монитора - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
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МедиавойныОбществоFacebookРоссияДмитрий ПесковInstagramСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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