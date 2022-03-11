https://ria.ru/20220311/facebook-1777604293.html

Новосибирский губернатор объявил об отказе от Facebook и Instagram

Новосибирский губернатор объявил об отказе от Facebook и Instagram - РИА Новости, 11.03.2022

Новосибирский губернатор объявил об отказе от Facebook и Instagram

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников в пятницу заявил, что прекращает размещать свои публикации в Facebook и Instagram из-за фейков и "агрессивной... РИА Новости, 11.03.2022

2022-03-11T10:21

2022-03-11T10:21

2022-03-11T10:22

александр лукашенко

владимир путин

россия

украина

facebook

одноклассники

instagram

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НОВОСИБИРСК, 11 мар – РИА Новости. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников в пятницу заявил, что прекращает размещать свои публикации в Facebook и Instagram из-за фейков и "агрессивной политики" этих соцсетей.Meta Platforms в свете событий на Украине временно сняла в своих социальных сетях Facebook и Instagram запрет на призывы к насилию против российских военных, но не против гражданского населения РФ, заявил ранее пресс-секретарь компании Энди Стоун. По данным агентства Рейтер, новая политика разрешает также призывы к смерти президента России Владимира Путина и его белорусского коллеги Александра Лукашенко."Из-за огромного количества фейковой информации и агрессивной политики Facebook и Instagram, ведущей к разжиганию вражды к нашим соотечественникам, я принял решение прекратить размещение публикаций в этих социальных сетях", - написал Травников в Instagram.Губернатор добавил, что о событиях, происходящих в регионе, продолжит информировать жителей на страницах отечественных социальных сетей "ВКонтакте" и "Одноклассники".

https://ria.ru/20220308/instagram-1777193349.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

александр лукашенко, владимир путин, россия, украина, facebook, одноклассники, instagram