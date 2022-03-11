10:21 11.03.2022 (обновлено: 10:22 11.03.2022)
Новосибирский губернатор объявил об отказе от Facebook и Instagram
Новосибирский губернатор Травников объявил об отказе от Facebook и Instagram
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЛоготипы компании Facebook и Meta на экранах смартфона и монитора
Логотипы компании Facebook и Meta на экранах смартфона и монитора. Архивное фото
НОВОСИБИРСК, 11 мар – РИА Новости. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников в пятницу заявил, что прекращает размещать свои публикации в Facebook и Instagram из-за фейков и "агрессивной политики" этих соцсетей.
Meta Platforms в свете событий на Украине временно сняла в своих социальных сетях Facebook и Instagram запрет на призывы к насилию против российских военных, но не против гражданского населения РФ, заявил ранее пресс-секретарь компании Энди Стоун. По данным агентства Рейтер, новая политика разрешает также призывы к смерти президента России Владимира Путина и его белорусского коллеги Александра Лукашенко.
"Из-за огромного количества фейковой информации и агрессивной политики Facebook и Instagram, ведущей к разжиганию вражды к нашим соотечественникам, я принял решение прекратить размещение публикаций в этих социальных сетях", - написал Травников в Instagram.
Губернатор добавил, что о событиях, происходящих в регионе, продолжит информировать жителей на страницах отечественных социальных сетей "ВКонтакте" и "Одноклассники".