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Шольц напомнил Украине о четких критериях для вступления в Евросоюз
Шольц напомнил Украине о четких критериях для вступления в Евросоюз - РИА Новости, 11.03.2022
Шольц напомнил Украине о четких критериях для вступления в Евросоюз
Есть четкие критерии для вступления в ЕС, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц, комментируя возможный прием Украины в Евросоюз. РИА Новости, 11.03.2022
2022-03-11T18:10
2022-03-11T18:10
2022-03-11T18:10
в мире
украина
евросоюз
германия
олаф шольц
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БЕРЛИН, 11 мар - РИА Новости. Есть четкие критерии для вступления в ЕС, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц, комментируя возможный прием Украины в Евросоюз."Дело обстоит так, что у нас есть очень четкие принципы и критерии для членства в ЕС. Они важны, потому что только так может быть обеспечена последующая сплоченность ЕС. Это экономические, правовые вопросы, вопросы демократии и верховенства закона", - сказал Шольц журналистам, отвечая на вопрос о возможных перспективах вступления Киева в организацию.
https://ria.ru/20220306/evrointegratsiya-1776681578.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, евросоюз, германия, олаф шольц
Шольц напомнил Украине о четких критериях для вступления в Евросоюз
Канцлер Германии Шольц напомнил Украине о четких критериях для вступления в Евросоюз