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Шольц напомнил Украине о четких критериях для вступления в Евросоюз
Шольц напомнил Украине о четких критериях для вступления в Евросоюз - РИА Новости, 11.03.2022
Шольц напомнил Украине о четких критериях для вступления в Евросоюз
Есть четкие критерии для вступления в ЕС, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц, комментируя возможный прием Украины в Евросоюз. РИА Новости, 11.03.2022
2022-03-11T18:10
2022-03-11T18:10
в мире
украина
евросоюз
германия
олаф шольц
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БЕРЛИН, 11 мар - РИА Новости. Есть четкие критерии для вступления в ЕС, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц, комментируя возможный прием Украины в Евросоюз."Дело обстоит так, что у нас есть очень четкие принципы и критерии для членства в ЕС. Они важны, потому что только так может быть обеспечена последующая сплоченность ЕС. Это экономические, правовые вопросы, вопросы демократии и верховенства закона", - сказал Шольц журналистам, отвечая на вопрос о возможных перспективах вступления Киева в организацию.
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в мире, украина, евросоюз, германия, олаф шольц
18:10 11.03.2022
 
Шольц напомнил Украине о четких критериях для вступления в Евросоюз

Канцлер Германии Шольц напомнил Украине о четких критериях для вступления в Евросоюз

© REUTERS / John Macdougall/ PoolКанцлер Германии Олаф Шольц во время пресс-конференции в Берлине
Канцлер Германии Олаф Шольц во время пресс-конференции в Берлине - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
© REUTERS / John Macdougall/ Pool
Канцлер Германии Олаф Шольц во время пресс-конференции в Берлине
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 11 мар - РИА Новости. Есть четкие критерии для вступления в ЕС, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц, комментируя возможный прием Украины в Евросоюз.
"Дело обстоит так, что у нас есть очень четкие принципы и критерии для членства в ЕС. Они важны, потому что только так может быть обеспечена последующая сплоченность ЕС. Это экономические, правовые вопросы, вопросы демократии и верховенства закона", - сказал Шольц журналистам, отвечая на вопрос о возможных перспективах вступления Киева в организацию.
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Проскочить без очереди. Примет ли Евросоюз Украину, Молдавию и Грузию
 
В миреУкраинаЕвросоюзГерманияОлаф Шольц
 
 
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