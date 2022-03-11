https://ria.ru/20220311/evrosoyuz-1777731222.html

Шольц напомнил Украине о четких критериях для вступления в Евросоюз

Шольц напомнил Украине о четких критериях для вступления в Евросоюз - РИА Новости, 11.03.2022

Шольц напомнил Украине о четких критериях для вступления в Евросоюз

Есть четкие критерии для вступления в ЕС, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц, комментируя возможный прием Украины в Евросоюз. РИА Новости, 11.03.2022

2022-03-11T18:10

2022-03-11T18:10

2022-03-11T18:10

в мире

украина

евросоюз

германия

олаф шольц

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БЕРЛИН, 11 мар - РИА Новости. Есть четкие критерии для вступления в ЕС, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц, комментируя возможный прием Украины в Евросоюз."Дело обстоит так, что у нас есть очень четкие принципы и критерии для членства в ЕС. Они важны, потому что только так может быть обеспечена последующая сплоченность ЕС. Это экономические, правовые вопросы, вопросы демократии и верховенства закона", - сказал Шольц журналистам, отвечая на вопрос о возможных перспективах вступления Киева в организацию.

https://ria.ru/20220306/evrointegratsiya-1776681578.html

украина

германия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, евросоюз, германия, олаф шольц