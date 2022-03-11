https://ria.ru/20220311/evrosoyuz-1777616030.html

ЕС хочет "полностью избавиться" от российского топлива, заявил еврокомиссар

ЕС хочет "полностью избавиться" от российского топлива, заявил еврокомиссар - РИА Новости, 11.03.2022

ЕС хочет "полностью избавиться" от российского топлива, заявил еврокомиссар

Евросоюз работает работаем над тем, чтобы полностью избавиться от поставок российского топлива, заявил европейский комиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон. РИА Новости, 11.03.2022

2022-03-11T11:15

2022-03-11T11:15

2022-03-11T11:38

в мире

санкции в отношении россии

франс тиммерманс

дмитрий биричевский

дмитрий песков

москва

россия

евросоюз

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БРЮССЕЛЬ, 11 мар – РИА Новости. Евросоюз работает работаем над тем, чтобы полностью избавиться от поставок российского топлива, заявил европейский комиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон."Мы работаем над тем, чтобы полностью избавиться от России как от поставщика топлива", - ответил он на вопрос, касающиеся нефти и газа из РФ в эфире France Info.Еврокомиссия во вторник предложила разработать специальный план REPowerEU для Евросоюза, который может позволить снизить на две трети спрос на российский газ уже в нынешнем году. REPowerEU должен будет состоять из нескольких элементов. Среди них - диверсификация поставок газа за счет увеличения импорта СПГ и трубопроводного "голубого топлива" от нероссийских поставщиков, увеличение объемов производства и импорта биометана и возобновляемого водорода, повышение энергоэффективности, увеличение использования возобновляемых источников энергии.Исполнительный вице-президент Еврокомиссии Франс Тиммерманс позже отметил, что заменить эти две трети Евросоюзу будет "чертовки тяжело, но возможно".Россия в 2021 году обеспечила примерно 45% импорта Евросоюзом "голубого топлива", 27% - сырой нефти и 46% - угля, сообщала Еврокомиссия. По всем позициям, согласно материалам ЕК, РФ является ведущим поставщиком.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Западные страны в связи со спецоперацией по демилитаризации на Украине ввели новые антироссийские санкции, очередные с 2014 года. Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.Ранее директор Департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский заявил РИА Новости, что реакция Москвы на санкции Запада будет оперативной и чувствительной, работа над ответными мерами идет по всем направлениям. Он отметил, что в условиях усиления рестрикций российская сторона сокращает использование доллара в валютных резервах и внешних расчетах, переключается на незападные рынки капитала, а также прилагает усилия, чтобы обезопасить инвестпроекты от внешнего негативного влияния. Дипломат подчеркнул: в Москве сожалеют, что Евросоюз развязал "тотальную экономическую войну" против России. При этом, отметил Биричевский, санкции ЕС наносят колоссальный ущерб гражданам самого Союза и причины для их введения трудно обосновать логически.

https://ria.ru/20220219/gaz-1773770260.html

https://ria.ru/20220311/gaz-1777601678.html

https://ria.ru/20220311/neft-1777579616.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, санкции в отношении россии, франс тиммерманс, дмитрий биричевский, дмитрий песков, москва, россия, евросоюз