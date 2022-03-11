Во Франции считают, что членство Украины в ЕС не положит конец конфликту
Представитель Елисейского дворца: принятие Украины в ЕС не положит конец конфликту
© AP Photo / Virginia MayoФлаг с символикой Евросоюза в Брюсселе
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаг с символикой Евросоюза в Брюсселе
ПАРИЖ, 11 мар - РИА Новости. Процедура вступления Украины в Евросоюз не положит конец конфликту на территории страны, а решение о присоединении к блоку не принимается за пару дней, заявил представитель Елисейского дворца газете Monde.
"Принять Украину, где живет 41 миллион человек, это не то решение, которое принимается за выходные. Не процедура членства положит конец войне", - сказал собеседник издания.
Процедура вступления Украины в Евросоюз может растянуться на годы, как и в случае с другими кандидатами на присоединение.
"Украина очень далека от этого. И я не понимаю, почему украинцы придают такое большое значение темы присоединения, что в любом случае определенно весьма долгий процесс", - заявил Monde дипломат одной из стран Северной Европы.
Евросоюз по итогам первого дня встречи европейских лидеров в Версале, заявил, что Евросоюз будет укреплять партнерство с Украиной, не дожидаясь результатов рассмотрения ее заявки на вступление в Союз. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не считает сейчас возможным начать процедуру принятия в Евросоюз Украины.
Владимир Зеленский 28 февраля подписал заявку на вступление Украины в Европейский союз. На следующий день Европарламент поддержал резолюцию о предоставлении Украине статуса страны-кандидата.