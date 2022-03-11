https://ria.ru/20220311/evrosoyuz-1777607180.html

Во Франции считают, что членство Украины в ЕС не положит конец конфликту

Во Франции считают, что членство Украины в ЕС не положит конец конфликту - РИА Новости, 11.03.2022

Во Франции считают, что членство Украины в ЕС не положит конец конфликту

Процедура вступления Украины в Евросоюз не положит конец конфликту на территории страны, а решение о присоединении к блоку не принимается за пару дней, заявил... РИА Новости, 11.03.2022

2022-03-11T10:34

2022-03-11T10:34

2022-03-11T10:34

в мире

франция

украина

евросоюз

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ПАРИЖ, 11 мар - РИА Новости. Процедура вступления Украины в Евросоюз не положит конец конфликту на территории страны, а решение о присоединении к блоку не принимается за пару дней, заявил представитель Елисейского дворца газете Monde."Принять Украину, где живет 41 миллион человек, это не то решение, которое принимается за выходные. Не процедура членства положит конец войне", - сказал собеседник издания.Сама газета отмечает, что вступление Украины в Евросоюз в России будет воспринято как провокация и как "красная тряпка", которой европейцы не хотят дразнить Москву.Процедура вступления Украины в Евросоюз может растянуться на годы, как и в случае с другими кандидатами на присоединение."Украина очень далека от этого. И я не понимаю, почему украинцы придают такое большое значение темы присоединения, что в любом случае определенно весьма долгий процесс", - заявил Monde дипломат одной из стран Северной Европы.Евросоюз по итогам первого дня встречи европейских лидеров в Версале, заявил, что Евросоюз будет укреплять партнерство с Украиной, не дожидаясь результатов рассмотрения ее заявки на вступление в Союз. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не считает сейчас возможным начать процедуру принятия в Евросоюз Украины.Владимир Зеленский 28 февраля подписал заявку на вступление Украины в Европейский союз. На следующий день Европарламент поддержал резолюцию о предоставлении Украине статуса страны-кандидата.

https://ria.ru/20220311/syre-1777326831.html

https://ria.ru/20220311/zapad-1777581881.html

франция

украина

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, франция, украина, евросоюз