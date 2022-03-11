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ЕС заявил, что "не бросит" украинцев
ЕС заявил, что "не бросит" украинцев - РИА Новости, 11.03.2022
ЕС заявил, что "не бросит" украинцев
Главы государств и правительств Евросоюза заявили о готовности содействовать восстановлению Украины после прекращения российской военной операции в этой стране. РИА Новости, 11.03.2022
2022-03-11T06:44
2022-03-11T06:44
в мире
владимир путин
россия
вооруженные силы рф
евросоюз
брюссель
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БРЮССЕЛЬ, 11 мар — РИА Новости. Главы государств и правительств Евросоюза заявили о готовности содействовать восстановлению Украины после прекращения российской военной операции в этой стране.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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в мире, владимир путин, россия, вооруженные силы рф, евросоюз, брюссель
06:44 11.03.2022
 
ЕС заявил, что "не бросит" украинцев

Евросоюз заявил о готовности содействовать восстановлению Украины

© REUTERS / Press service of the Ukrainian Ground Forces/Irina RybakovaУкраинский военнослужащий в Сумской области
Украинский военнослужащий в Сумской области - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
© REUTERS / Press service of the Ukrainian Ground Forces/Irina Rybakova
Украинский военнослужащий в Сумской области. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 11 мар — РИА Новости. Главы государств и правительств Евросоюза заявили о готовности содействовать восстановлению Украины после прекращения российской военной операции в этой стране.

"Мы не бросим украинцев. ЕС, государства-члены союза продолжат предоставлять скоординированную политическую, финансовую, гуманитарную помощь. Мы решительно настроены содействовать восстановлению демократической Украины, как только завершится российское наступление", — говорится в заявлении европейских лидеров по итогам первого дня саммита в Версале.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Логотип Евросоюза - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
05:32
Лидеры ЕС высказались за евроинтеграцию Украины, заявил президент Литвы
 
В миреВладимир ПутинРоссияВооруженные силы РФЕвросоюзБрюссель
 
 
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