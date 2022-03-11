https://ria.ru/20220311/evropa-1777710953.html

Шольц призвал увеличить расходы на оборону в Европе

Шольц призвал увеличить расходы на оборону в Европе - РИА Новости, 11.03.2022

Шольц призвал увеличить расходы на оборону в Европе

Необходимо приложить больше усилий для обеспечения безопасности в Европе, увеличить расходы на оборону, заявил на пресс-конференции по итогам саммита ЕС во... РИА Новости, 11.03.2022

2022-03-11T17:17

2022-03-11T17:17

2022-03-11T18:01

в мире

евросоюз

германия

берлин (город)

олаф шольц

нато

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БЕРЛИН, 11 мар - РИА Новости. Необходимо приложить больше усилий для обеспечения безопасности в Европе, увеличить расходы на оборону, заявил на пресс-конференции по итогам саммита ЕС во Франции канцлер Германии Олаф Шольц."Для нас также важно, чтобы мы разобрались... с последствиями, которые это (конфликт на Украине - ред.) имеет для нашего будущего. Поэтому мы долго говорили об обороне и безопасности, согласовали в этой связи, что мы сообща должны приложить усилия для обеспечения безопасности Европы, в том числе также, что мы увеличиваем расходы на оборону по сравнению с тем, что было в прошлом", - заявил Шольц.Он добавил, что "все без исключения" участники саммита позитивно оценили решение Берлина о создании специального фонда для финансирования инфраструктуры и вооружения Вооруженных сил Германии, и "многие сообщили о том, что также предпринимают шаги в своих странах", что "в целом повысит обороноспособность Европы".

https://ria.ru/20220227/germaniya-1775370838.html

германия

берлин (город)

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Кирилл Волков

в мире, евросоюз, германия, берлин (город), олаф шольц, нато