https://ria.ru/20220311/evropa-1777710953.html
Шольц призвал увеличить расходы на оборону в Европе
Шольц призвал увеличить расходы на оборону в Европе - РИА Новости, 11.03.2022
Шольц призвал увеличить расходы на оборону в Европе
Необходимо приложить больше усилий для обеспечения безопасности в Европе, увеличить расходы на оборону, заявил на пресс-конференции по итогам саммита ЕС во... РИА Новости, 11.03.2022
2022-03-11T17:17
2022-03-11T17:17
2022-03-11T18:01
в мире
евросоюз
германия
берлин (город)
олаф шольц
нато
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БЕРЛИН, 11 мар - РИА Новости. Необходимо приложить больше усилий для обеспечения безопасности в Европе, увеличить расходы на оборону, заявил на пресс-конференции по итогам саммита ЕС во Франции канцлер Германии Олаф Шольц."Для нас также важно, чтобы мы разобрались... с последствиями, которые это (конфликт на Украине - ред.) имеет для нашего будущего. Поэтому мы долго говорили об обороне и безопасности, согласовали в этой связи, что мы сообща должны приложить усилия для обеспечения безопасности Европы, в том числе также, что мы увеличиваем расходы на оборону по сравнению с тем, что было в прошлом", - заявил Шольц.Он добавил, что "все без исключения" участники саммита позитивно оценили решение Берлина о создании специального фонда для финансирования инфраструктуры и вооружения Вооруженных сил Германии, и "многие сообщили о том, что также предпринимают шаги в своих странах", что "в целом повысит обороноспособность Европы".
https://ria.ru/20220227/germaniya-1775370838.html
германия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, евросоюз, германия, берлин (город), олаф шольц, нато
17:17 11.03.2022 (обновлено: 18:01 11.03.2022)
Шольц призвал увеличить расходы на оборону в Европе
Канцлер ФРГ Шольц призвал приложить больше усилий для обеспечения безопасности в Европе