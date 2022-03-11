14:41 11.03.2022 (обновлено: 14:42 11.03.2022)
Россия скоро начнет процедуру выхода из Совета Европы, заявил Слуцкий
Депутат Слуцкий заявил. что Россия в ближайшее время начнет процедуры по выходу из СЕ
© AP Photo / Virginia MayoСотрудник службы протокола с флагами ЕС в штаб-квартире Евросоюза в Брюсселе
© AP Photo / Virginia Mayo
Сотрудник службы протокола с флагами ЕС в штаб-квартире Евросоюза в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Россия в ближайшее время должна начать процедуры по выходу из Совета Европы, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
"Нам сегодня нужно занять совершенно четкое коллегиальное мнение о выходе России из Совета Европы в нынешнем году и начале в самое ближайшее время выполнения соответствующих внутригосударственных процедур", - заявил депутат во время пленарного заседания в пятницу.
В четверг МИД РФ заявил, что Россия не будет участвовать "в превращении натовцами и послушно следующим за ними ЕС" старейшей европейской организации – Совета Европы – "в очередную площадку для заклинаний о западном превосходстве и самолюбования", добавив: "пусть наслаждаются общением друг с другом без России".
По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, выход России из Совета Европы будет подразумевать и выход из всех его институтов.