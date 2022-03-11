https://ria.ru/20220311/evropa-1777668352.html

Россия скоро начнет процедуру выхода из Совета Европы, заявил Слуцкий

Россия скоро начнет процедуру выхода из Совета Европы, заявил Слуцкий - РИА Новости, 11.03.2022

Россия скоро начнет процедуру выхода из Совета Европы, заявил Слуцкий

Россия в ближайшее время должна начать процедуры по выходу из Совета Европы, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. РИА Новости, 11.03.2022

2022-03-11T14:41

2022-03-11T14:41

2022-03-11T14:42

россия

совет европы

леонид слуцкий (политик)

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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Россия в ближайшее время должна начать процедуры по выходу из Совета Европы, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий."Нам сегодня нужно занять совершенно четкое коллегиальное мнение о выходе России из Совета Европы в нынешнем году и начале в самое ближайшее время выполнения соответствующих внутригосударственных процедур", - заявил депутат во время пленарного заседания в пятницу.В четверг МИД РФ заявил, что Россия не будет участвовать "в превращении натовцами и послушно следующим за ними ЕС" старейшей европейской организации – Совета Европы – "в очередную площадку для заклинаний о западном превосходстве и самолюбования", добавив: "пусть наслаждаются общением друг с другом без России".По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, выход России из Совета Европы будет подразумевать и выход из всех его институтов.

https://ria.ru/20220310/vykhod-1777478191.html

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россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, совет европы, леонид слуцкий (политик)