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Россия скоро начнет процедуру выхода из Совета Европы, заявил Слуцкий
Россия скоро начнет процедуру выхода из Совета Европы, заявил Слуцкий - РИА Новости, 11.03.2022
Россия скоро начнет процедуру выхода из Совета Европы, заявил Слуцкий
Россия в ближайшее время должна начать процедуры по выходу из Совета Европы, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. РИА Новости, 11.03.2022
2022-03-11T14:41
2022-03-11T14:42
россия
совет европы
леонид слуцкий (политик)
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Россия в ближайшее время должна начать процедуры по выходу из Совета Европы, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий."Нам сегодня нужно занять совершенно четкое коллегиальное мнение о выходе России из Совета Европы в нынешнем году и начале в самое ближайшее время выполнения соответствующих внутригосударственных процедур", - заявил депутат во время пленарного заседания в пятницу.В четверг МИД РФ заявил, что Россия не будет участвовать "в превращении натовцами и послушно следующим за ними ЕС" старейшей европейской организации – Совета Европы – "в очередную площадку для заклинаний о западном превосходстве и самолюбования", добавив: "пусть наслаждаются общением друг с другом без России".По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, выход России из Совета Европы будет подразумевать и выход из всех его институтов.
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россия, совет европы, леонид слуцкий (политик)
14:41 11.03.2022 (обновлено: 14:42 11.03.2022)
 
Россия скоро начнет процедуру выхода из Совета Европы, заявил Слуцкий

Депутат Слуцкий заявил. что Россия в ближайшее время начнет процедуры по выходу из СЕ

© AP Photo / Virginia MayoСотрудник службы протокола с флагами ЕС в штаб-квартире Евросоюза в Брюсселе
Сотрудник службы протокола с флагами ЕС в штаб-квартире Евросоюза в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
© AP Photo / Virginia Mayo
Сотрудник службы протокола с флагами ЕС в штаб-квартире Евросоюза в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Россия в ближайшее время должна начать процедуры по выходу из Совета Европы, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
"Нам сегодня нужно занять совершенно четкое коллегиальное мнение о выходе России из Совета Европы в нынешнем году и начале в самое ближайшее время выполнения соответствующих внутригосударственных процедур", - заявил депутат во время пленарного заседания в пятницу.
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По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, выход России из Совета Европы будет подразумевать и выход из всех его институтов.
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