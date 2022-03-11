https://ria.ru/20220311/evropa-1777570475.html

Европа забивает гол в свои ворота

Европа забивает гол в свои ворота - РИА Новости, 11.03.2022

Европа забивает гол в свои ворота

Оседлав санкционного конька, британские власти пришпорили так, что того гляди и сами из седла выпадут. Вместе с Романом Абрамовичем они неожиданно для всех... РИА Новости, 11.03.2022

2022-03-11T08:00

2022-03-11T08:00

2022-03-11T07:59

экономика

россия

европа

еврокомиссия

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/19/1760656825_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_e86c40ab65190a8f1b01084fffed7b89.jpg

Оседлав санкционного конька, британские власти пришпорили так, что того гляди и сами из седла выпадут. Вместе с Романом Абрамовичем они неожиданно для всех загнали в черный список принадлежащий ему футбольный клуб "Челси": билеты на матчи продавать нельзя, на выездные матчи команды разрешено тратить не больше 20 тысяч фунтов стерлингов. Чиновники в британском казначействе, выполняя политическое поручение, не удосужились узнать, сколько стоит транспортировка игроков. В результате под вопросом оказалось участие клуба в матче Лиги чемпионов, который должен состояться на следующей неделе во французском Лилле. Эмбарго на продажу билетов на стадион "Стэмфорд Бридж" (теперь его могут посещать только обладатели сезонных абонементов) обойдется "Челси" потерей более полумиллиона фунтов стерлингов за игру.Из-за режима санкций "Челси" не сможет заключать новые контракты: покупать и продавать игроков. Деньги, поступающие за трансляции матчей, будут заморожены. Это же касается всех призовых. Торговля сопутствующими товарами с символикой клуба тоже под запретом: 10 марта был закрыт официальный магазин на стадионе "Стэмфорд Бридж". Кое-что еще можно будет найти у ретейлеров, не связанных напрямую с "Челси". В британском правительстве утверждают, что их главная цель — лишить Абрамовича любых доходов на территории Соединенного Королевства. Сейчас он даже не может продать свой клуб, но если ему это и удастся в будущем, то, оставаясь под санкциями, денег Роман Аркадьевич не увидит: они будут заморожены, как и все его остальные британские активы.Боготворящие Абрамовича фанаты клуба считают, что российский олигарх в свое время выступил в роли его спасителя. Сейчас они мрачно пишут, что "Стэмфорд Бридж" пал, по аналогии с кодовым сигналом, оповещающим о кончине члена королевской семьи: за каждым из ближайших родственников Елизаветы II, включая ее саму, в случае смерти закреплен свой "рухнувший мост". В минувшую субботу перед началом матча c командой "Бернли", когда на стадионе раздавались пришедшие на смену коленопреклонению BLM-аплодисменты в поддержку Украины, болельщики "Челси" скандировали имя Абрамовича. Символично, что решение о санкциях было озвучено 10 марта — это день рождения клуба, которому исполнилось 117 лет.Такое отжимание активов не стало большой неожиданностью: в Лондоне к Абрамовичу подбирались давно, к тому же у Англии в этих делах есть богатый опыт и солидный послужной список. Из недавнего: "заморожены" золотые слитки, принадлежащие Венесуэле, на миллиард фунтов стерлингов, блокировано 12 миллиардов из Ливийского инвестиционного фонда. Но в этом санкционном угаре можно и расшибить самим себе лоб, тем более что экономическая война с Россией для атакующих чревата серьезными потерями.Европейские лидеры сейчас пытаются убедить население в том, будто это правильно — страдать ради того, чтобы наказать Россию: надо немного померзнуть, прикрутив термостаты в домах, перестать каждый день ездить на машинах и тем самым лишить российские компании доходов от продажи газа и нефти. "Ваш выбор: как и сколько энергии вы потребляете — определяет, насколько решительным будет наш ответ. Понизив температуру воздуха в вашем доме, вы можете значительно способствовать снижению энергопотребления и таким образом сделать нас сильнее в отношении России!" — призывает заместитель председателя Еврокомиссии Франс Тиммерманс.Великобритания вслед за США отказывается от экспорта российской нефти. Решение будет осуществляться постепенно до конца года, да и доля поставок из России здесь не столь велика, всего лишь восемь процентов, но обывателям на бензоколонках приходится иметь дело не с лозунгами, а вполне реальными ценами, которые уверенно ползут вверх: в сторону отметки в два фунта стерлингов за литр. Инфляция в Британии в этом году может составить десять процентов. Европу в целом ждет энергетический кризис, сопоставимый с 1973 годом, об этом заявил министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр.Свейн Торе Хользетер, генеральный директор норвежской компании Yara, одного из крупнейших в мире производителей удобрений, прогнозирует продовольственный кризис, голод и социальную напряженность в мире.Европа может сколько угодно отказываться от "Северного потока — 2", но дикие цены на газ уже грозят массовым закрытием европейских предприятий, производящих аммиак, потому что природный газ в этом технологическом процессе — основной компонент. Алюминий, который необходим буквально везде: от самолетостроения до консервных банок, в начале этой недели продавался по четыре тысячи долларов за тонну — в два раза дороже, чем в прошлом году. Производство этого сплава очень энергозатратное. Тут не обойдешься ветряками и солнечными батареями, нужен газ. При нынешних ценах вынуждены на 60 процентов сократить производство алюминия заводы Nyrstar и Norsk Hydro’s в Словакии. В Италии на две трети снижены объемы выплавки цинка на предприятии Portovesme. В этом году Европа может недосчитаться 900 тысяч тонн алюминия и 700 тысяч тонн цинка.Из-за роста цен на электроэнергию и материалы для комплектующих нервничают автопроизводители. Помимо металлов, им необходимы резина и пластик. Для их производства требуется смесь жидких углеводородов лигроин, половину которого в Европу поставляет Россия. Что бы ни говорили о доле нашей страны в мировой экономике западные аналитики, но, как только доходит до реальных потребностей мирового рынка, без нее никуда не деться, как ни крути. Россия — третий по величине в мире поставщик никеля. В понедельник, 7 марта, цены на него взлетели в пять раз и пробили отметку в 100 тысяч долларов за тонну. О чем тут еще нужно говорить?Европейские политики сейчас ловят момент, зарабатывая очки на жестких заявлениях, но убедительность их доводов неминуемо померкнет, когда тем, кто их слушает, придется раскрывать собственные кошельки и платить за удовольствие от "наказания" России. Бесконечно нагнетать все равно не получится: даже о пандемии, которая еще пару месяцев назад казалась вселенским злом, европейцы уже забыли. После слов о сочувствии людям на Украине здесь, как правило, следует вопрос, а не перекинутся ли события в этой стране дальше — на весь континент? Потом будут спрашивать, что делать с беженцами. Последуют и другие выводы о компетентности тех, кто управляет сегодня общеевропейскими процессами, и это неизбежно.

https://ria.ru/20220307/sanktsii-1776921580.html

https://ria.ru/20220131/dzhonson-1770217746.html

https://ria.ru/20220227/sanktsii-1775293499.html

россия

европа

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Александр Хабаров https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1c/1761150793_97:0:865:768_100x100_80_0_0_b57e5c3b14b3e1ca1b95c7e9f9a30109.jpg

Александр Хабаров https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1c/1761150793_97:0:865:768_100x100_80_0_0_b57e5c3b14b3e1ca1b95c7e9f9a30109.jpg

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александр Хабаров https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1c/1761150793_97:0:865:768_100x100_80_0_0_b57e5c3b14b3e1ca1b95c7e9f9a30109.jpg

экономика, россия, европа, еврокомиссия, украина