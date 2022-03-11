https://ria.ru/20220311/evrointegratsiya-1777581452.html
Лидеры ЕС высказались за евроинтеграцию Украины, заявил президент Литвы
Лидеры ЕС высказались за евроинтеграцию Украины, заявил президент Литвы - РИА Новости, 11.03.2022
Лидеры ЕС высказались за евроинтеграцию Украины, заявил президент Литвы
Европейские лидеры на саммите в Версале высказались за евроинтеграцию Украины, сообщил президент Литвы Гитанас Науседа в своем Twitter-аккаунте. РИА Новости, 11.03.2022
2022-03-11T05:32
2022-03-11T05:32
2022-03-11T05:32
в мире
владимир зеленский
версаль
украина
европарламент
гитанас науседа
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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Европейские лидеры на саммите в Версале высказались за евроинтеграцию Украины, сообщил президент Литвы Гитанас Науседа в своем Twitter-аккаунте.Владимир Зеленский 28 февраля подписал заявку на вступление Украины в Европейский союз. На следующий день Европарламент поддержал резолюцию о предоставлении Украине статуса страны-кандидата.
https://ria.ru/20220310/makron-1777553850.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир зеленский, версаль, украина, европарламент, гитанас науседа
Лидеры ЕС высказались за евроинтеграцию Украины, заявил президент Литвы
Президент Литвы Науседа: лидеры ЕС на саммите высказались за евроинтеграцию Украины