https://ria.ru/20220311/evrointegratsiya-1777581452.html

Лидеры ЕС высказались за евроинтеграцию Украины, заявил президент Литвы

Лидеры ЕС высказались за евроинтеграцию Украины, заявил президент Литвы - РИА Новости, 11.03.2022

Лидеры ЕС высказались за евроинтеграцию Украины, заявил президент Литвы

Европейские лидеры на саммите в Версале высказались за евроинтеграцию Украины, сообщил президент Литвы Гитанас Науседа в своем Twitter-аккаунте. РИА Новости, 11.03.2022

2022-03-11T05:32

2022-03-11T05:32

2022-03-11T05:32

в мире

владимир зеленский

версаль

украина

европарламент

гитанас науседа

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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Европейские лидеры на саммите в Версале высказались за евроинтеграцию Украины, сообщил президент Литвы Гитанас Науседа в своем Twitter-аккаунте.Владимир Зеленский 28 февраля подписал заявку на вступление Украины в Европейский союз. На следующий день Европарламент поддержал резолюцию о предоставлении Украине статуса страны-кандидата.

https://ria.ru/20220310/makron-1777553850.html

версаль

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

в мире, владимир зеленский, версаль, украина, европарламент, гитанас науседа