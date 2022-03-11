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Лидеры ЕС высказались за евроинтеграцию Украины, заявил президент Литвы
Лидеры ЕС высказались за евроинтеграцию Украины, заявил президент Литвы - РИА Новости, 11.03.2022
Лидеры ЕС высказались за евроинтеграцию Украины, заявил президент Литвы
Европейские лидеры на саммите в Версале высказались за евроинтеграцию Украины, сообщил президент Литвы Гитанас Науседа в своем Twitter-аккаунте. РИА Новости, 11.03.2022
2022-03-11T05:32
2022-03-11T05:32
в мире
владимир зеленский
версаль
украина
европарламент
гитанас науседа
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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Европейские лидеры на саммите в Версале высказались за евроинтеграцию Украины, сообщил президент Литвы Гитанас Науседа в своем Twitter-аккаунте.Владимир Зеленский 28 февраля подписал заявку на вступление Украины в Европейский союз. На следующий день Европарламент поддержал резолюцию о предоставлении Украине статуса страны-кандидата.
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в мире, владимир зеленский, версаль, украина, европарламент, гитанас науседа
05:32 11.03.2022
 
Лидеры ЕС высказались за евроинтеграцию Украины, заявил президент Литвы

Президент Литвы Науседа: лидеры ЕС на саммите высказались за евроинтеграцию Украины

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЛоготип Евросоюза
Логотип Евросоюза - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Европейские лидеры на саммите в Версале высказались за евроинтеграцию Украины, сообщил президент Литвы Гитанас Науседа в своем Twitter-аккаунте.
"Историческая ночь в Версале. После пяти часов оживленных дискуссий лидеры ЕС сказали "да" евроинтеграции Украины. Процесс начался…", — написал Науседа в Twitter.
Владимир Зеленский 28 февраля подписал заявку на вступление Украины в Европейский союз. На следующий день Европарламент поддержал резолюцию о предоставлении Украине статуса страны-кандидата.
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В миреВладимир ЗеленскийВерсальУкраинаЕвропарламентГитанас Науседа
 
 
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