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Лидеры ЕС договорились увеличить инвестиции в оборону
Лидеры ЕС договорились увеличить инвестиции в оборону - РИА Новости, 11.03.2022
Лидеры ЕС договорились увеличить инвестиции в оборону
Лидеры ЕС договорились увеличить инвестиции в оборону и усилить координацию в оборонном секторе, сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен по итогам... РИА Новости, 11.03.2022
2022-03-11T17:25
2022-03-11T17:43
в мире
еврокомиссия
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БРЮССЕЛЬ, 11 мар – РИА Новости. Лидеры ЕС договорились увеличить инвестиции в оборону и усилить координацию в оборонном секторе, сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен по итогам неформального европейского саммита во Франции."Российская операция привела к фундаментальным изменениям в сфере безопасности в Европе. Для того, чтобы защищать Европу, нам понадобятся другие силы и возможности. Понадобятся значительно большие инвестиции. В этом плане некоторые европейские лидеры уже сделали заявление по увеличению расходов на оборону. Нам нужен скоординированный подход, который позволит развивать нашу оборонную промышленность, совместимость наших вооруженных сил", - сказала она.По ее словам, "лидеры ЕС поручили Еврокомиссии к середине мая подготовить анализ о том, чего не хватает в плане инвестиций в оборонной сфере, а также способах преодоления этих проблем".
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в мире, еврокомиссия
17:25 11.03.2022 (обновлено: 17:43 11.03.2022)
 
Лидеры ЕС договорились увеличить инвестиции в оборону

Лидеры стран Евросоюза договорились увеличить инвестиции в оборону

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСаммит ЕС в Брюсселе
Саммит ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БРЮССЕЛЬ, 11 мар – РИА Новости. Лидеры ЕС договорились увеличить инвестиции в оборону и усилить координацию в оборонном секторе, сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен по итогам неформального европейского саммита во Франции.
"Российская операция привела к фундаментальным изменениям в сфере безопасности в Европе. Для того, чтобы защищать Европу, нам понадобятся другие силы и возможности. Понадобятся значительно большие инвестиции. В этом плане некоторые европейские лидеры уже сделали заявление по увеличению расходов на оборону. Нам нужен скоординированный подход, который позволит развивать нашу оборонную промышленность, совместимость наших вооруженных сил", - сказала она.
Логотип Евросоюза - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
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По ее словам, "лидеры ЕС поручили Еврокомиссии к середине мая подготовить анализ о том, чего не хватает в плане инвестиций в оборонной сфере, а также способах преодоления этих проблем".
 
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