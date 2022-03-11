https://ria.ru/20220311/es-1777713530.html
Лидеры ЕС договорились увеличить инвестиции в оборону
Лидеры ЕС договорились увеличить инвестиции в оборону - РИА Новости, 11.03.2022
Лидеры ЕС договорились увеличить инвестиции в оборону
Лидеры ЕС договорились увеличить инвестиции в оборону и усилить координацию в оборонном секторе, сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен по итогам... РИА Новости, 11.03.2022
2022-03-11T17:25
2022-03-11T17:25
2022-03-11T17:43
в мире
еврокомиссия
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БРЮССЕЛЬ, 11 мар – РИА Новости. Лидеры ЕС договорились увеличить инвестиции в оборону и усилить координацию в оборонном секторе, сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен по итогам неформального европейского саммита во Франции."Российская операция привела к фундаментальным изменениям в сфере безопасности в Европе. Для того, чтобы защищать Европу, нам понадобятся другие силы и возможности. Понадобятся значительно большие инвестиции. В этом плане некоторые европейские лидеры уже сделали заявление по увеличению расходов на оборону. Нам нужен скоординированный подход, который позволит развивать нашу оборонную промышленность, совместимость наших вооруженных сил", - сказала она.По ее словам, "лидеры ЕС поручили Еврокомиссии к середине мая подготовить анализ о том, чего не хватает в плане инвестиций в оборонной сфере, а также способах преодоления этих проблем".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, еврокомиссия
17:25 11.03.2022 (обновлено: 17:43 11.03.2022)
Лидеры ЕС договорились увеличить инвестиции в оборону
Лидеры стран Евросоюза договорились увеличить инвестиции в оборону