https://ria.ru/20220311/es-1777713530.html

Лидеры ЕС договорились увеличить инвестиции в оборону

Лидеры ЕС договорились увеличить инвестиции в оборону - РИА Новости, 11.03.2022

Лидеры ЕС договорились увеличить инвестиции в оборону

Лидеры ЕС договорились увеличить инвестиции в оборону и усилить координацию в оборонном секторе, сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен по итогам... РИА Новости, 11.03.2022

2022-03-11T17:25

2022-03-11T17:25

2022-03-11T17:43

в мире

еврокомиссия

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БРЮССЕЛЬ, 11 мар – РИА Новости. Лидеры ЕС договорились увеличить инвестиции в оборону и усилить координацию в оборонном секторе, сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен по итогам неформального европейского саммита во Франции."Российская операция привела к фундаментальным изменениям в сфере безопасности в Европе. Для того, чтобы защищать Европу, нам понадобятся другие силы и возможности. Понадобятся значительно большие инвестиции. В этом плане некоторые европейские лидеры уже сделали заявление по увеличению расходов на оборону. Нам нужен скоординированный подход, который позволит развивать нашу оборонную промышленность, совместимость наших вооруженных сил", - сказала она.По ее словам, "лидеры ЕС поручили Еврокомиссии к середине мая подготовить анализ о том, чего не хватает в плане инвестиций в оборонной сфере, а также способах преодоления этих проблем".

https://ria.ru/20220311/ukraina-1777716900.html

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, еврокомиссия