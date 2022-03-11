https://ria.ru/20220311/es-1777631232.html

Премьер Словении сообщил о разногласиях среди лидеров ЕС о членстве Украины

Премьер Словении сообщил о разногласиях среди лидеров ЕС о членстве Украины - РИА Новости, 11.03.2022

Премьер Словении сообщил о разногласиях среди лидеров ЕС о членстве Украины

Премьер-министр Словении Янез Янша признал, что среди лидеров Евросоюза нет единства по вопросу членства Украины в сообществе. РИА Новости, 11.03.2022

2022-03-11T12:17

2022-03-11T12:17

2022-03-11T12:54

в мире

евросоюз

украина

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БРЮССЕЛЬ, 11 мар — РИА Новости. Премьер-министр Словении Янез Янша признал, что среди лидеров Евросоюза нет единства по вопросу членства Украины в сообществе. "Мы обсудили некоторые вопросы (относительно членства Украины в ЕС. — Прим. ред.), у нас есть некоторые разногласия", — сказал он.При этом Янша указал, что поддерживающие членство Украины страны преобладают."Есть большинство, и Словения является его частью. Необходимо послать сигнал о том, что членство будет предоставлено, — не "завтра", конечно, "завтра" возможно стать кандидатом, но затем мы поможем им завершить эту работу как можно скорее", — добавил премьер.В свою очередь, президент Литвы Гитанас Науседа рассказал, что участники неформального европейского саммита во Франции пока не смогли договориться по этому вопросу."Мы готовы дать перспективу и начать процедуру… Я бы хотел, чтобы Украина получила статус кандидата уже сейчас. Это была задача максимум, но это невозможно получить сейчас, но мы вернемся к этому вопросу", — сообщил он.

https://ria.ru/20220310/ukraina-1777553537.html

https://ria.ru/20220311/krakh-1777628308.html

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, евросоюз, украина