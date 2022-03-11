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Совфед запретил осужденным за экстремизм баллотироваться
Совфед запретил осужденным за экстремизм баллотироваться - РИА Новости, 11.03.2022
Совфед запретил осужденным за экстремизм баллотироваться
Совет Федерации одобрил в пятницу закон о введении единых правил проведения в России дистанционного электронного голосования. Документ вводит запрет для... РИА Новости, 11.03.2022
2022-03-11T15:32
2022-03-11T15:32
россия
совет федерации рф
общество
законы
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Совет Федерации одобрил в пятницу закон о введении единых правил проведения в России дистанционного электронного голосования. Документ вводит запрет для осуждённых за экстремизм баллотироваться в течение пяти лет после погашения судимости, а также запрещает губернаторам, отрешенным президентом от своей должности, занимать аналогичный пост в любом регионе в течение пяти лет.Согласно закону, расширяется перечень лиц, которые не имеют права быть избранными в течение определенного срока. В частности, речь идет об осужденных за совершение преступлений экстремистской направленности, а также об осужденных за ряд преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Они не смогут участвовать в выборах в течение пяти лет после погашения или снятия судимости.Помимо этого, главы регионов, отрешенные от должности президентом РФ, в течение пяти лет после соответствующего указа не смогут выдвигаться кандидатами на этот пост ни в одном из регионов.
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россия, совет федерации рф, общество, законы
15:32 11.03.2022
 
Совфед запретил осужденным за экстремизм баллотироваться

Совфед запретил осужденным за экстремизм баллотироваться в течение 5 лет после судимости

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в фотобанкЗдание Совета Федерации РФ
Здание Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Совета Федерации РФ
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Совет Федерации одобрил в пятницу закон о введении единых правил проведения в России дистанционного электронного голосования. Документ вводит запрет для осуждённых за экстремизм баллотироваться в течение пяти лет после погашения судимости, а также запрещает губернаторам, отрешенным президентом от своей должности, занимать аналогичный пост в любом регионе в течение пяти лет.
Согласно закону, расширяется перечень лиц, которые не имеют права быть избранными в течение определенного срока. В частности, речь идет об осужденных за совершение преступлений экстремистской направленности, а также об осужденных за ряд преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Они не смогут участвовать в выборах в течение пяти лет после погашения или снятия судимости.
Помимо этого, главы регионов, отрешенные от должности президентом РФ, в течение пяти лет после соответствующего указа не смогут выдвигаться кандидатами на этот пост ни в одном из регионов.
Логотип Instagram - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
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