https://ria.ru/20220311/ekstremizm-1777681393.html

Совфед запретил осужденным за экстремизм баллотироваться

Совфед запретил осужденным за экстремизм баллотироваться - РИА Новости, 11.03.2022

Совфед запретил осужденным за экстремизм баллотироваться

Совет Федерации одобрил в пятницу закон о введении единых правил проведения в России дистанционного электронного голосования. Документ вводит запрет для... РИА Новости, 11.03.2022

2022-03-11T15:32

2022-03-11T15:32

2022-03-11T15:32

россия

совет федерации рф

общество

законы

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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Совет Федерации одобрил в пятницу закон о введении единых правил проведения в России дистанционного электронного голосования. Документ вводит запрет для осуждённых за экстремизм баллотироваться в течение пяти лет после погашения судимости, а также запрещает губернаторам, отрешенным президентом от своей должности, занимать аналогичный пост в любом регионе в течение пяти лет.Согласно закону, расширяется перечень лиц, которые не имеют права быть избранными в течение определенного срока. В частности, речь идет об осужденных за совершение преступлений экстремистской направленности, а также об осужденных за ряд преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Они не смогут участвовать в выборах в течение пяти лет после погашения или снятия судимости.Помимо этого, главы регионов, отрешенные от должности президентом РФ, в течение пяти лет после соответствующего указа не смогут выдвигаться кандидатами на этот пост ни в одном из регионов.

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россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Петр Попадюк

россия, совет федерации рф, общество, законы