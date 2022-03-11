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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
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Украинские войска обстреляли Донецк из минометов
Украинские войска обстреляли Донецк из минометов - РИА Новости, 11.03.2022
Украинские войска обстреляли Донецк из минометов
Украинские войска в 10.40 в пятницу обстреляли поселок шахты "Трудовская" в Донецке, выпустив восемь мин калибром 120 миллиметров и 29 гранат из АГС, сообщает... РИА Новости, 11.03.2022
2022-03-11T11:27
2022-03-11T11:27
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
днр
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 11 мар - РИА Новости. Украинские войска в 10.40 в пятницу обстреляли поселок шахты "Трудовская" в Донецке, выпустив восемь мин калибром 120 миллиметров и 29 гранат из АГС, сообщает представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 10.40 (время совпадает с мск) - населенный пункт Марьинка – город Донецк (поселок шахты "Трудовской"): выпущено 8 мин калибром 120 мм и 29 гранат из АГС", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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в мире, днр, вооруженные силы украины
11:27 11.03.2022
 
Украинские войска обстреляли Донецк из минометов

ДНР: украинские войска выпустили восемь мин по поселку шахты "Трудовая" в Донецке

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкЖилой дом в Киевском районе Донецка, поврежденный в результате обстрела
Жилой дом в Киевском районе Донецка, поврежденный в результате обстрела - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Жилой дом в Киевском районе Донецка, поврежденный в результате обстрела. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 11 мар - РИА Новости. Украинские войска в 10.40 в пятницу обстреляли поселок шахты "Трудовская" в Донецке, выпустив восемь мин калибром 120 миллиметров и 29 гранат из АГС, сообщает представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 10.40 (время совпадает с мск) - населенный пункт Марьинка – город Донецк (поселок шахты "Трудовской"): выпущено 8 мин калибром 120 мм и 29 гранат из АГС", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.
Доброволец из России рассказал, почему решил пойти в ополчение - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
08:29Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Доброволец из России рассказал, почему решил пойти в ополчение в Донбассе
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Разрушенная школа в поселке Сартана под Мариуполем
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Специализированная школа № 8 работала в поселке Сартана с конца 1990-х.

Выбитые взрывами окна в классе школы в поселке Сартана в Донецкой народной республике
1 из 10

Специализированная школа № 8 работала в поселке Сартана с конца 1990-х.

© РИА Новости / Алексей Куденко
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Школа ориентировалась на углубленную языковую подготовку, здесь учили новогреческому.

Ребенок подметает мусор в разрушенном спортивном зале школы в поселке Сартана в Донецкой народной республике
2 из 10

Школа ориентировалась на углубленную языковую подготовку, здесь учили новогреческому.

© РИА Новости / Алексей Куденко
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Так было до 26 февраля, когда украинский националистический батальон "Азов" атаковал Сартану.

Мужчина в одном из классов школы в поселке Сартана в Донецкой народной республике
3 из 10

Так было до 26 февраля, когда украинский националистический батальон "Азов" атаковал Сартану.

© РИА Новости / Алексей Куденко
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Поселок обстреливали реактивными системами залпового огня "Град".

Мужчина в разрушенном спортивном зале специализированной школы с углубленным изучением новогреческого языка в поселке Сартана в Донецкой народной республике
4 из 10

Поселок обстреливали реактивными системами залпового огня "Град".

© РИА Новости / Алексей Куденко
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Российские военные зафиксировали удары по жилым кварталам.

Мужчина в здании специализированной школы с углубленным изучением новогреческого языка в поселке Сартана в Донецкой народной республике
5 из 10

Российские военные зафиксировали удары по жилым кварталам.

© РИА Новости / Алексей Куденко
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Разрушены дома, погибли и пострадали мирные люди.

Мужчины в разрушенном здании специализированной школы с углубленным изучением новогреческого языка в поселке Сартана в Донецкой народной республике
6 из 10

Разрушены дома, погибли и пострадали мирные люди.

© РИА Новости / Алексей Куденко
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Под обстрел попала и школа.

Мужчина с детьми в одном из классов специализированной школы с углублённым изучением новогреческого языка в поселке Сартана в Донецкой народной республике
7 из 10

Под обстрел попала и школа.

© РИА Новости / Алексей Куденко
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Пятого марта Сартана перешла под контроль ДНР.

Мужчина у здания специализированной школы с углубленным изучением новогреческого языка в поселке Сартана в Донецкой народной республике
8 из 10

Пятого марта Сартана перешла под контроль ДНР.

© РИА Новости / Алексей Куденко
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

В школе начались восстановительные работы.

Мужчины ремонтируют выбитые взрывами окна в здании специализированной школы с углубленным изучением новогреческого языка в поселке Сартана в Донецкой народной республике
9 из 10

В школе начались восстановительные работы.

© РИА Новости / Алексей Куденко
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Жители Сартаны в бомбоубежище, оборудованном в подвале школы № 8.

Местные жители, живущие в бомбоубежище в подвале специализированной школы с углубленным изучением новогреческого языка в поселке Сартана в Донецкой народной республике
10 из 10

Жители Сартаны в бомбоубежище, оборудованном в подвале школы № 8.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
1 из 10

Специализированная школа № 8 работала в поселке Сартана с конца 1990-х.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
2 из 10

Школа ориентировалась на углубленную языковую подготовку, здесь учили новогреческому.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
3 из 10

Так было до 26 февраля, когда украинский националистический батальон "Азов" атаковал Сартану.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
4 из 10

Поселок обстреливали реактивными системами залпового огня "Град".

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
5 из 10

Российские военные зафиксировали удары по жилым кварталам.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
6 из 10

Разрушены дома, погибли и пострадали мирные люди.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
7 из 10

Под обстрел попала и школа.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
8 из 10

Пятого марта Сартана перешла под контроль ДНР.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
9 из 10

В школе начались восстановительные работы.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
10 из 10

Жители Сартаны в бомбоубежище, оборудованном в подвале школы № 8.

© РИА Новости / Алексей Куденко
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