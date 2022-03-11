https://ria.ru/20220311/donetsk-1777618565.html

Украинские войска обстреляли Донецк из минометов

Украинские войска обстреляли Донецк из минометов - РИА Новости, 11.03.2022

Украинские войска обстреляли Донецк из минометов

Украинские войска в 10.40 в пятницу обстреляли поселок шахты "Трудовская" в Донецке, выпустив восемь мин калибром 120 миллиметров и 29 гранат из АГС, сообщает... РИА Новости, 11.03.2022

2022-03-11T11:27

2022-03-11T11:27

2022-03-11T11:27

обострение ситуации в днр и лнр

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вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 11 мар - РИА Новости. Украинские войска в 10.40 в пятницу обстреляли поселок шахты "Трудовская" в Донецке, выпустив восемь мин калибром 120 миллиметров и 29 гранат из АГС, сообщает представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 10.40 (время совпадает с мск) - населенный пункт Марьинка – город Донецк (поселок шахты "Трудовской"): выпущено 8 мин калибром 120 мм и 29 гранат из АГС", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220311/donbass-1777591005.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, днр, вооруженные силы украины