https://ria.ru/20220311/donetsk-1777591377.html
Официальный сайт администрации Донецка подвергся мощной DDоS-атаке
Официальный сайт администрации Донецка подвергся мощной DDоS-атаке - РИА Новости, 11.03.2022
Официальный сайт администрации Донецка подвергся мощной DDоS-атаке
Официальный сайт администрации Донецка подвергся мощной DDоS-атаке, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 11.03.2022
2022-03-11T08:36
2022-03-11T08:36
2022-03-11T08:36
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
вооруженные силы рф
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ДОНЕЦК, 11 мар - РИА Новости. Официальный сайт администрации Донецка подвергся мощной DDоS-атаке, сообщил мэр города Алексей Кулемзин."Уважаемые подписчики! Официальный сайт администрации г. Донецка снова подвергся мощной DDоS-атаке. Временно веб-ресурс будет не доступен. На текущий момент ведется работа по восстановлению сайта", - написал Кулемзин в Telegram-канале.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220306/ddos-ataka-1776978746.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, вооруженные силы рф
Официальный сайт администрации Донецка подвергся мощной DDоS-атаке
Мэр Донецка Кулемзин заявил, что сайт администрации города подвергся мощной DDоS-атаке