https://ria.ru/20220311/donbass-1777639361.html

Члены "Айдара" в селе Половинкино плодили фейки, заявили в МИД ЛНР

Члены "Айдара" в селе Половинкино плодили фейки, заявили в МИД ЛНР - РИА Новости, 11.03.2022

Члены "Айдара" в селе Половинкино плодили фейки, заявили в МИД ЛНР

В селе Половиинкино под Старобельском, где располагалась тюрьма украинского националистического батальона "Айдар", могло находиться подразделение, которое... РИА Новости, 11.03.2022

2022-03-11T12:54

2022-03-11T12:54

2022-03-11T12:54

обострение ситуации в днр и лнр

владимир путин

донецкая народная республика

луганск

россия

вооруженные силы рф

мемориал

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. В селе Половиинкино под Старобельском, где располагалась тюрьма украинского националистического батальона "Айдар", могло находиться подразделение, которое разрабатывало диверсионные планы в Донбассе и занималось созданием фейков, сказала замглавы МИД ЛНР Анна Сорока.Ранее участники луганской общественной организации "Мемориал" обнаружили в указанном селе подобие концлагеря. Отмечалось, что власти ЛНР после освобождения всей территории республики начнут расследование о деятельности тайной тюрьмы украинского нацбата "Айдар" в Половинкине."В том концлагере, который мы обнаружили в селе Половинкино, мы увидели, что пару лет там людей не держали. Но по характеру документов, которые мы там нашли, по тому, как они (украинские военные) уходили и что они оставили, у нас есть понимание, что там находилось какое-то информационное подразделение, которое занималось созданием фейков", - сказала замглавы МИД ЛНР в МИА "Россия Сегодня" на круглом столе о создании Международного общественного трибунала по Украине.По ее словам, в названном месте было найдено много подробных карт Донецка и Луганска. "Понимаем, что там отрабатывались какие-то диверсионные планы", - отметила Сорока.В Общественной палате РФ 1 марта по инициативе зарубежных и российских общественных деятелей и журналистов было принято решение о создании Международного общественного трибунала по Украине.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220310/lnr-1777444209.html

донецкая народная республика

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луганская народная республика

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

владимир путин, донецкая народная республика, луганск, россия, вооруженные силы рф, мемориал, ситуация в днр и лнр, луганская народная республика, в мире