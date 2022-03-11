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Украинские войска снова обстреляли Старомихайловку в ДНР
Украинские войска снова обстреляли Старомихайловку в ДНР - РИА Новости, 11.03.2022
Украинские войска снова обстреляли Старомихайловку в ДНР
Украинские войска выпустили две мины калибром 120 миллиметров по населенному пункту Старомихайловка в Донецкой народной республике, заявило представительство... РИА Новости, 11.03.2022
2022-03-11T12:22
2022-03-11T12:22
2022-03-11T12:22
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
вооруженные силы рф
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ДОНЕЦК, 11 мар - РИА Новости. Украинские войска выпустили две мины калибром 120 миллиметров по населенному пункту Старомихайловка в Донецкой народной республике, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 11.40 (совпадает с мск) - населенный пункт Красногоровка - населенный пункт Старомихайловка: выпущено 2 мины калибром 120 миллиметров", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.За полчаса до этого, как ранее сообщали в представительства, украинские войска выпустили по Старомихайловке шесть мин калибром 82 мм.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220311/donbass-1777610997.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, вооруженные силы рф
Украинские войска снова обстреляли Старомихайловку в ДНР
ВСУ выпустили две мины калибром 120 миллиметров по Старомихайловке