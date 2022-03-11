https://ria.ru/20220311/donbass-1777598049.html

ВСУ обстреляли поселок Зайцево

ВСУ обстреляли поселок Зайцево - РИА Новости, 11.03.2022

ВСУ обстреляли поселок Зайцево

Украинские войска выпустили 15 мин калибра 82 мм по населенному пункту Зайцево (южное), заявило представительство республики в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 11.03.2022

2022-03-11T09:30

2022-03-11T09:30

2022-03-11T09:30

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир путин

донецкая народная республика

зайцево

россия

вооруженные силы рф

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ДОНЕЦК, 11 мар - РИА Новости. Украинские войска выпустили 15 мин калибра 82 мм по населенному пункту Зайцево (южное), заявило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."08.55 - н.п. Зайцево (северное) – н.п. Зайцево (южное): выпущено 15 мин калибром 82 мм", - сообщило представительство в Telegram.О жертвах и пострадавших не сообщается.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220311/obstrely-1777591548.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, владимир путин, донецкая народная республика, зайцево, россия, вооруженные силы рф