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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220311/donbass-1777598049.html
ВСУ обстреляли поселок Зайцево
ВСУ обстреляли поселок Зайцево - РИА Новости, 11.03.2022
ВСУ обстреляли поселок Зайцево
Украинские войска выпустили 15 мин калибра 82 мм по населенному пункту Зайцево (южное), заявило представительство республики в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 11.03.2022
2022-03-11T09:30
2022-03-11T09:30
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
донецкая народная республика
зайцево
россия
вооруженные силы рф
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ДОНЕЦК, 11 мар - РИА Новости. Украинские войска выпустили 15 мин калибра 82 мм по населенному пункту Зайцево (южное), заявило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."08.55 - н.п. Зайцево (северное) – н.п. Зайцево (южное): выпущено 15 мин калибром 82 мм", - сообщило представительство в Telegram.О жертвах и пострадавших не сообщается.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220311/obstrely-1777591548.html
донецкая народная республика
зайцево
россия
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в мире, владимир путин, донецкая народная республика, зайцево, россия, вооруженные силы рф
09:30 11.03.2022
 
ВСУ обстреляли поселок Зайцево

В ДНР заявили, что ВСУ обстреляли поселок Зайцево минами калибра 82 миллиметра

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкМужчина демонстрирует осколок возле дома поврежденного в результате обстрела ВСУ поселка Зайцево в Горловке
Мужчина демонстрирует осколок возле дома поврежденного в результате обстрела ВСУ поселка Зайцево в Горловке - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Мужчина демонстрирует осколок возле дома поврежденного в результате обстрела ВСУ поселка Зайцево в Горловке. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 11 мар - РИА Новости. Украинские войска выпустили 15 мин калибра 82 мм по населенному пункту Зайцево (южное), заявило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"08.55 - н.п. Зайцево (северное) – н.п. Зайцево (южное): выпущено 15 мин калибром 82 мм", - сообщило представительство в Telegram.
О жертвах и пострадавших не сообщается.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Здание школы в Горловке после обстрела - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
08:40Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Украинские войска обстреляли Горловку и Широкую Балку
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаЗайцевоРоссияВооруженные силы РФ
 
 
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