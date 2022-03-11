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ВСУ обстреляли поселок Зайцево
ВСУ обстреляли поселок Зайцево - РИА Новости, 11.03.2022
ВСУ обстреляли поселок Зайцево
Украинские войска выпустили 15 мин калибра 82 мм по населенному пункту Зайцево (южное), заявило представительство республики в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 11.03.2022
2022-03-11T09:30
2022-03-11T09:30
2022-03-11T09:30
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
донецкая народная республика
зайцево
россия
вооруженные силы рф
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ДОНЕЦК, 11 мар - РИА Новости. Украинские войска выпустили 15 мин калибра 82 мм по населенному пункту Зайцево (южное), заявило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."08.55 - н.п. Зайцево (северное) – н.п. Зайцево (южное): выпущено 15 мин калибром 82 мм", - сообщило представительство в Telegram.О жертвах и пострадавших не сообщается.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир путин, донецкая народная республика, зайцево, россия, вооруженные силы рф
ВСУ обстреляли поселок Зайцево
В ДНР заявили, что ВСУ обстреляли поселок Зайцево минами калибра 82 миллиметра