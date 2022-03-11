https://ria.ru/20220311/donbass-1777596978.html

В ЛНР заявили, что потери ВСУ за прошедшие сутки составили 105 человек

В ЛНР заявили, что потери ВСУ за прошедшие сутки составили 105 человек - РИА Новости, 11.03.2022

В ЛНР заявили, что потери ВСУ за прошедшие сутки составили 105 человек

Народная милиция ЛНР заявила, что в ходе боестолкновений за прошедшие сутки потери украинских войск составили 105 человек. РИА Новости, 11.03.2022

2022-03-11T09:22

2022-03-11T09:22

2022-03-11T09:44

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир путин

донецкая народная республика

стаханов

россия

вооруженные силы рф

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ЛУГАНСК, 11 мар - РИА Новости. Народная милиция ЛНР заявила, что в ходе боестолкновений за прошедшие сутки потери украинских войск составили 105 человек."В ходе боестолкновений с подразделениями оборонного ведомства, за прошедшие сутки противник понес существенные потери в живой силе и военной технике, а именно: 105 человек личного состава", - говорится в сообщении Народной милиции ЛНР в Telegram-канале.Отмечается, что за прошедшие сутки были зафиксированы четыре обстрела территории ЛНР, огонь велся по трем населенным пунктам республики, в результате которых в населенном пункте Стаханов был поврежден ремонтно-механический завод.Как сообщается, украинские войска осуществляли корректировку огня при помощи БПЛА типа "Крыло", который был оперативно обнаружен и принудительно посажен совместными усилиями ПВО и РЭБ Народной милиции.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220311/donbass-1777594712.html

донецкая народная республика

стаханов

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, владимир путин, донецкая народная республика, стаханов, россия, вооруженные силы рф