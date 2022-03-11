https://ria.ru/20220311/donbass-1777595733.html

Военные ДНР контролируют более 80 населенных пунктов

Военные ДНР контролируют более 80 населенных пунктов - РИА Новости, 11.03.2022

Военные ДНР контролируют более 80 населенных пунктов

Более 80 населенных пунктов находятся под контролем военных ДНР, заявил представитель Народной милиции республики Эдуард Басурин. РИА Новости, 11.03.2022

2022-03-11T09:13

2022-03-11T09:13

2022-03-11T09:32

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир путин

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Более 80 населенных пунктов находятся под контролем военных ДНР, заявил представитель Народной милиции республики Эдуард Басурин."Да, мы освобождаем свою территорию, уже больше 80 населенных пунктов, которые мы контролируем", - сказал он в эфире "Россия 24".Около 40% территории ДНР еще контролируется украинскими военными, заявил Эдуард Басурин."Ну, давайте так, где-то процентов 35-40", - сказал он, отвечая на вопрос ведущего телеканала "Россия 24" о том, сколько процентов территории ДНР еще остается под контролем украинских военных.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220311/mariupol-1777592503.html

https://ria.ru/20220311/volnovakha-1777592412.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, вооруженные силы рф