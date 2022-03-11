https://ria.ru/20220311/donbass-1777595733.html
Военные ДНР контролируют более 80 населенных пунктов
Военные ДНР контролируют более 80 населенных пунктов - РИА Новости, 11.03.2022
Военные ДНР контролируют более 80 населенных пунктов
Более 80 населенных пунктов находятся под контролем военных ДНР, заявил представитель Народной милиции республики Эдуард Басурин. РИА Новости, 11.03.2022
2022-03-11T09:13
2022-03-11T09:13
2022-03-11T09:32
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Более 80 населенных пунктов находятся под контролем военных ДНР, заявил представитель Народной милиции республики Эдуард Басурин."Да, мы освобождаем свою территорию, уже больше 80 населенных пунктов, которые мы контролируем", - сказал он в эфире "Россия 24".Около 40% территории ДНР еще контролируется украинскими военными, заявил Эдуард Басурин."Ну, давайте так, где-то процентов 35-40", - сказал он, отвечая на вопрос ведущего телеканала "Россия 24" о том, сколько процентов территории ДНР еще остается под контролем украинских военных.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220311/mariupol-1777592503.html
https://ria.ru/20220311/volnovakha-1777592412.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, вооруженные силы рф
09:13 11.03.2022 (обновлено: 09:32 11.03.2022)
Военные ДНР контролируют более 80 населенных пунктов
Басурин заявил, что военные ДНР контролируют более 80 населенных пунктов