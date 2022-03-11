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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220311/donbass-1777591005.html
Доброволец из России рассказал, почему решил пойти в ополчение в Донбассе
Доброволец из России рассказал, почему решил пойти в ополчение в Донбассе - РИА Новости, 11.03.2022
Доброволец из России рассказал, почему решил пойти в ополчение в Донбассе
Доброволец из России Алексей рассказал РИА Новости, почему решил пойти в ополчение в Донбассе. РИА Новости, 11.03.2022
2022-03-11T08:29
2022-03-11T09:04
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
россия
одесса
луганская народная республика
вооруженные силы рф
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БУГАС (ДНР), 11 мар – РИА Новости. Доброволец из России Алексей рассказал РИА Новости, почему решил пойти в ополчение в Донбассе."Я считаю, что распад Советского союза - большая ошибка, и эти территории - исконно русские, те же Одесса, Донецк, Харьков, все Причерноморье, которое Суворов освобождал. То есть наши предки воевали за эти территории с фашистами, с фашистской Германией. Придет время "там" оказаться, спросят меня, почему ты не отстоял честь нашу, мне есть чем ответить, встать рядом с нашими дедами, предками", - сказал он.По словам добровольца, он приехал в Донбасс в 2016 году из Сибири.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220311/dobrovolets-1777583001.html
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россия
одесса
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Доброволец из России рассказал, почему решил пойти в ополчение
Доброволец из России рассказал в интервью РИА Новости, почему решил пойти в ополчение.
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в мире, владимир путин, россия, одесса, луганская народная республика, вооруженные силы рф
08:29 11.03.2022 (обновлено: 09:04 11.03.2022)
 
Доброволец из России рассказал, почему решил пойти в ополчение в Донбассе

Сибиряк, который приехал в Донбасс в 2016 году, рассказал, почему пошел в ополчение

Читать ria.ru в
БУГАС (ДНР), 11 мар – РИА Новости. Доброволец из России Алексей рассказал РИА Новости, почему решил пойти в ополчение в Донбассе.
"Я считаю, что распад Советского союза - большая ошибка, и эти территории - исконно русские, те же Одесса, Донецк, Харьков, все Причерноморье, которое Суворов освобождал. То есть наши предки воевали за эти территории с фашистами, с фашистской Германией. Придет время "там" оказаться, спросят меня, почему ты не отстоял честь нашу, мне есть чем ответить, встать рядом с нашими дедами, предками", - сказал он.
Военнослужащий ДНР под Мариуполем - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
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Доброволец из России рассказал, как украинцы сообщили семье о его гибели
По словам добровольца, он приехал в Донбасс в 2016 году из Сибири.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ПутинРоссияОдессаЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы РФ
 
 
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