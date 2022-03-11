https://ria.ru/20220311/donbass-1777591005.html

Доброволец из России рассказал, почему решил пойти в ополчение в Донбассе

Доброволец из России рассказал, почему решил пойти в ополчение в Донбассе - РИА Новости, 11.03.2022

Доброволец из России рассказал, почему решил пойти в ополчение в Донбассе

Доброволец из России Алексей рассказал РИА Новости, почему решил пойти в ополчение в Донбассе. РИА Новости, 11.03.2022

2022-03-11T08:29

2022-03-11T08:29

2022-03-11T09:04

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир путин

россия

одесса

луганская народная республика

вооруженные силы рф

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БУГАС (ДНР), 11 мар – РИА Новости. Доброволец из России Алексей рассказал РИА Новости, почему решил пойти в ополчение в Донбассе."Я считаю, что распад Советского союза - большая ошибка, и эти территории - исконно русские, те же Одесса, Донецк, Харьков, все Причерноморье, которое Суворов освобождал. То есть наши предки воевали за эти территории с фашистами, с фашистской Германией. Придет время "там" оказаться, спросят меня, почему ты не отстоял честь нашу, мне есть чем ответить, встать рядом с нашими дедами, предками", - сказал он.По словам добровольца, он приехал в Донбасс в 2016 году из Сибири.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220311/dobrovolets-1777583001.html

https://ria.ru/20220301/donbass-1775794297.html

россия

одесса

луганская народная республика

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Доброволец из России рассказал, почему решил пойти в ополчение Доброволец из России рассказал в интервью РИА Новости, почему решил пойти в ополчение. 2022-03-11T08:29 true PT0M57S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, владимир путин, россия, одесса, луганская народная республика, вооруженные силы рф