https://ria.ru/20220311/donbass-1777589775.html
Украинские войска выпустили 40 ракет и десять снарядов по Горловке
Украинские войска выпустили 40 ракет и десять снарядов по Горловке - РИА Новости, 11.03.2022
Украинские войска выпустили 40 ракет и десять снарядов по Горловке
Украинские войска в пятницу утром выпустили 40 ракет из БМ-21 "Град" и 10 снарядов калибром 122 мм по Горловке в ДНР, говорится в сообщении представительства... РИА Новости, 11.03.2022
2022-03-11T08:16
2022-03-11T08:16
2022-03-11T08:32
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
горловка
донецкая народная республика
владимир путин
луганская народная республика
россия
вооруженные силы рф
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ДОНЕЦК, 11 мар - РИА Новости. Украинские войска в пятницу утром выпустили 40 ракет из БМ-21 "Град" и 10 снарядов калибром 122 мм по Горловке в ДНР, говорится в сообщении представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) в Telegram.Обстрел был зафиксирован в 7.50 и производился со стороны населенного пункта Дзержинск.Горловка с 2014 года находится под контролем ДНР, город расположен в 50 километрах севернее Донецка. На территории города находятся угледобывающие предприятия и химический концерн "Стирол". Горловка - один из крупнейших городов ДНР. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220311/obstrely-1777585712.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, горловка, донецкая народная республика, владимир путин, луганская народная республика, россия, вооруженные силы рф, стирол
08:16 11.03.2022 (обновлено: 08:32 11.03.2022)
Украинские войска выпустили 40 ракет и десять снарядов по Горловке
В ДНР заявили, что ВСУ выпустили 40 ракет из БМП-21 "Град" и десять снарядов по Горловке