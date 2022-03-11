https://ria.ru/20220311/dolgi-1777647908.html
У России есть запас прочности для выплаты внешних долгов, заявил Песков
У России есть запас прочности для выплаты внешних долгов, заявил Песков - РИА Новости, 11.03.2022
У России есть запас прочности для выплаты внешних долгов, заявил Песков
У России есть запас прочности для выплаты всех внешних долгов в рублях, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 11.03.2022
2022-03-11T13:24
2022-03-11T13:24
2022-03-11T13:59
экономика
кристалина георгиева
дмитрий песков
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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. У России есть запас прочности для выплаты всех внешних долгов в рублях, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.Он подчеркнул, что у страны есть запас прочности для выплаты всех внешних долгов в рублях.Глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева ранее не исключила возможности дефолта России из-за введенных в отношении страны санкций. По ее словам, "беспрецедентные санкции <…> толкнули страну в рецессию".
https://ria.ru/20220310/siluanov-1777522624.html
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, кристалина георгиева, дмитрий песков
13:24 11.03.2022 (обновлено: 13:59 11.03.2022)
У России есть запас прочности для выплаты внешних долгов, заявил Песков
Пресс-секретарь президента Песков заявил о запасе прочности для выплаты внешних долгов