https://ria.ru/20220311/dolgi-1777647908.html

У России есть запас прочности для выплаты внешних долгов, заявил Песков

У России есть запас прочности для выплаты внешних долгов, заявил Песков - РИА Новости, 11.03.2022

У России есть запас прочности для выплаты внешних долгов, заявил Песков

У России есть запас прочности для выплаты всех внешних долгов в рублях, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 11.03.2022

2022-03-11T13:24

2022-03-11T13:24

2022-03-11T13:59

экономика

кристалина георгиева

дмитрий песков

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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. У России есть запас прочности для выплаты всех внешних долгов в рублях, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.Он подчеркнул, что у страны есть запас прочности для выплаты всех внешних долгов в рублях.Глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева ранее не исключила возможности дефолта России из-за введенных в отношении страны санкций. По ее словам, "беспрецедентные санкции <…> толкнули страну в рецессию".

https://ria.ru/20220310/siluanov-1777522624.html

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2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, кристалина георгиева, дмитрий песков