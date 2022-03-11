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У России есть запас прочности для выплаты внешних долгов, заявил Песков
У России есть запас прочности для выплаты внешних долгов, заявил Песков - РИА Новости, 11.03.2022
У России есть запас прочности для выплаты внешних долгов, заявил Песков
У России есть запас прочности для выплаты всех внешних долгов в рублях, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 11.03.2022
2022-03-11T13:24
2022-03-11T13:59
экономика
кристалина георгиева
дмитрий песков
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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. У России есть запас прочности для выплаты всех внешних долгов в рублях, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.Он подчеркнул, что у страны есть запас прочности для выплаты всех внешних долгов в рублях.Глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева ранее не исключила возможности дефолта России из-за введенных в отношении страны санкций. По ее словам, "беспрецедентные санкции &lt;…&gt; толкнули страну в рецессию".
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экономика, кристалина георгиева, дмитрий песков
13:24 11.03.2022 (обновлено: 13:59 11.03.2022)
 
У России есть запас прочности для выплаты внешних долгов, заявил Песков

Пресс-секретарь президента Песков заявил о запасе прочности для выплаты внешних долгов

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. У России есть запас прочности для выплаты всех внешних долгов в рублях, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Он подчеркнул, что у страны есть запас прочности для выплаты всех внешних долгов в рублях.
Глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева ранее не исключила возможности дефолта России из-за введенных в отношении страны санкций. По ее словам, "беспрецедентные санкции <…> толкнули страну в рецессию".
Министр финансов РФ Антон Силуанов - РИА Новости, 1920, 10.03.2022
Вчера, 17:32
Россия будет погашать внешние долги в рублях, заявил Силуанов
 
ЭкономикаКристалина ГеоргиеваДмитрий Песков
 
 
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