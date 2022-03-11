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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220311/dobrovoltsy-1777683178.html
Кадыров заявил о "сотнях тысяч молодых людей", желающих поехать на Украину
Кадыров заявил о "сотнях тысяч молодых людей", желающих поехать на Украину - РИА Новости, 11.03.2022
Кадыров заявил о "сотнях тысяч молодых людей", желающих поехать на Украину
В Чечне сотни тысяч молодых людей подключаются к патриотической акции "Мы резерв" и горят желанием пополнить ряды добровольцев в ходе спецоперации на Украине,... РИА Новости, 11.03.2022
2022-03-11T15:39
2022-03-11T15:39
обострение ситуации в днр и лнр
рамзан кадыров
чеченская республика (чечня)
украина
политика
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ГРОЗНЫЙ, 11 мар – РИА Новости. В Чечне сотни тысяч молодых людей подключаются к патриотической акции "Мы резерв" и горят желанием пополнить ряды добровольцев в ходе спецоперации на Украине, заявил глава республики Рамзан Кадыров."Я искренне рад, что к республиканской патриотической акции "Мы резерв" подключаются не только сотрудники силовых подразделений, но и сотни тысяч молодых людей, горящих желанием вступить в ряды добровольцев. Это в очередной раз доказывает высокую сплоченность нашего народа, его бесстрашие и отвагу перед лицом любой угрозы", - написал Кадыров в своем Telegram-канале.В Чечне флешмоб "Мы резерв" в поддержку сотрудников силовых структур, участвующих в спецоперации на Украине, был запущен в конце февраля.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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рамзан кадыров, чеченская республика (чечня), украина, политика
15:39 11.03.2022
 
Кадыров заявил о "сотнях тысяч молодых людей", желающих поехать на Украину

Глава Чечни Кадыров: сотни тысяч молодых людей хотят поехать на Украину добровольцами

© РИА Новости / Пресс-служба главы Чеченской Республики / Перейти в фотобанкГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров во время напутственного слова военнослужащим РФ в Грозном
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров во время напутственного слова военнослужащим РФ в Грозном - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
© РИА Новости / Пресс-служба главы Чеченской Республики
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Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров во время напутственного слова военнослужащим РФ в Грозном. Архивное фото
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ГРОЗНЫЙ, 11 мар – РИА Новости. В Чечне сотни тысяч молодых людей подключаются к патриотической акции "Мы резерв" и горят желанием пополнить ряды добровольцев в ходе спецоперации на Украине, заявил глава республики Рамзан Кадыров.
"Я искренне рад, что к республиканской патриотической акции "Мы резерв" подключаются не только сотрудники силовых подразделений, но и сотни тысяч молодых людей, горящих желанием вступить в ряды добровольцев. Это в очередной раз доказывает высокую сплоченность нашего народа, его бесстрашие и отвагу перед лицом любой угрозы", - написал Кадыров в своем Telegram-канале.
В Чечне флешмоб "Мы резерв" в поддержку сотрудников силовых структур, участвующих в спецоперации на Украине, был запущен в конце февраля.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
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08:00
"Собрались со всего мира". Кто едет воевать на Украину
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРРамзан КадыровЧеченская республика (Чечня)УкраинаПолитика
 
 
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