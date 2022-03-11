https://ria.ru/20220311/dobrovoltsy-1777683178.html

Кадыров заявил о "сотнях тысяч молодых людей", желающих поехать на Украину

Кадыров заявил о "сотнях тысяч молодых людей", желающих поехать на Украину - РИА Новости, 11.03.2022

Кадыров заявил о "сотнях тысяч молодых людей", желающих поехать на Украину

В Чечне сотни тысяч молодых людей подключаются к патриотической акции "Мы резерв" и горят желанием пополнить ряды добровольцев в ходе спецоперации на Украине,... РИА Новости, 11.03.2022

2022-03-11T15:39

2022-03-11T15:39

2022-03-11T15:39

обострение ситуации в днр и лнр

рамзан кадыров

чеченская республика (чечня)

украина

политика

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ГРОЗНЫЙ, 11 мар – РИА Новости. В Чечне сотни тысяч молодых людей подключаются к патриотической акции "Мы резерв" и горят желанием пополнить ряды добровольцев в ходе спецоперации на Украине, заявил глава республики Рамзан Кадыров."Я искренне рад, что к республиканской патриотической акции "Мы резерв" подключаются не только сотрудники силовых подразделений, но и сотни тысяч молодых людей, горящих желанием вступить в ряды добровольцев. Это в очередной раз доказывает высокую сплоченность нашего народа, его бесстрашие и отвагу перед лицом любой угрозы", - написал Кадыров в своем Telegram-канале.В Чечне флешмоб "Мы резерв" в поддержку сотрудников силовых структур, участвующих в спецоперации на Украине, был запущен в конце февраля.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220311/spetsoperatsiya-1777516637.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

рамзан кадыров, чеченская республика (чечня), украина, политика