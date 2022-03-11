https://ria.ru/20220311/dobrovolets-1777583001.html

Доброволец из России рассказал, как украинцы сообщили семье о его гибели

Доброволец из России рассказал, как украинцы сообщили семье о его гибели - РИА Новости, 11.03.2022

Доброволец из России рассказал, как украинцы сообщили семье о его гибели

Доброволец из РФ Алексей рассказал РИА Новости, что украинцы позвонили его родным и сообщили о его гибели. РИА Новости, 11.03.2022

2022-03-11T06:13

2022-03-11T06:13

2022-03-11T06:59

в мире

владимир путин

россия

вооруженные силы рф

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БУГАС (ДНР), 11 мар — РИА Новости. Доброволец из РФ Алексей рассказал РИА Новости, что украинцы позвонили его родным и сообщили о его гибели.Отвечая на вопрос, кто позвонил, доброволец сообщил, что это была "украинская пропаганда, которая обзванивает семьи парней, говорит, что погибшие". "Мое тело должны были забрать из Луганской области, обозначили так (в разговоре — ред.). Слава богу, успели вовремя сообщить, что живой, здоровый", — сказал Алексей.По словам добровольца, он приехал в Донбасс в 2016 году из Сибири.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220311/kadyrov-1777574117.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

в мире, владимир путин, россия, вооруженные силы рф, украина, донбасс