06:13 11.03.2022 (обновлено: 06:59 11.03.2022)
Доброволец из России рассказал, как украинцы сообщили семье о его гибели
Доброволец из России рассказал, как украинцы позвонили его родным и сообщили, что он погиб
Военнослужащий ДНР под Мариуполем. Архивное фото
БУГАС (ДНР), 11 мар — РИА Новости. Доброволец из РФ Алексей рассказал РИА Новости, что украинцы позвонили его родным и сообщили о его гибели.
"При заходе сюда недели полторы назад, при освобождении этого населенного пункта, я узнал, что я сутки считаюсь погибшим у себя в России, на родине. Через определенное время получилось созвониться со своими близкими, объяснить, что все нормально, живой, здоровый. Там очень обрадовались", — сказал он.
Отвечая на вопрос, кто позвонил, доброволец сообщил, что это была "украинская пропаганда, которая обзванивает семьи парней, говорит, что погибшие". "Мое тело должны были забрать из Луганской области, обозначили так (в разговоре — ред.). Слава богу, успели вовремя сообщить, что живой, здоровый", — сказал Алексей.
По словам добровольца, он приехал в Донбасс в 2016 году из Сибири.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.