https://ria.ru/20220311/dnr-1777635959.html

ДНР вернула контроль над 84 населенными пунктами

ДНР вернула контроль над 84 населенными пунктами - РИА Новости, 11.03.2022

ДНР вернула контроль над 84 населенными пунктами

Уже 84 населенных пункта находятся под контролем группировки войск ДНР, заявил штаб территориальной обороны республики. РИА Новости, 11.03.2022

2022-03-11T12:39

2022-03-11T12:39

2022-03-11T13:26

в мире

днр

обострение ситуации в днр и лнр

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ДОНЕЦК, 11 мар — РИА Новости. Уже 84 населенных пункта находятся под контролем группировки войск ДНР, заявил штаб территориальной обороны республики."По состоянию на 11 марта 2022 года освобождены 84 населенных пункта", — говорится в записи в Telegram-канале.Последними освобождены Трудовое, Новотатаровка, Голубицкое, Мангуш, Бердянское (Мангушский район), Водяное (Володарский район). Кроме того, сегодня российское Минобороны объявило об освобождении Волновахи. Также взяты под контроль населенные пункты Ольгинка, Велика-Анадоль, Зеленый Гай, продвижение вглубь составило до шести километров.Представитель ведомства Игорь Конашенков добавил, что "подразделения Народной милиции Донецкой республики продолжали сжимать кольцо окружения в Мариуполе, общее продвижение с восточного, северного и западного направлений составило до 800 метров".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС развивают наступление группировки ДНР и ЛНР.

https://ria.ru/20220311/putin-1777617355.html

https://ria.ru/20220311/trofei-1777616948.html

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, днр