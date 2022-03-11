https://ria.ru/20220311/dnr-1777607479.html
Народная милиция ДНР за сутки эвакуировала 35 человек из зоны боев
Народная милиция ДНР за сутки эвакуировала 35 человек из зоны боев - РИА Новости, 11.03.2022
Народная милиция ДНР за сутки эвакуировала 35 человек из зоны боев
Народная милиция Донецкой народной республики заявила, что за сутки эвакуировала из зоны боевых действий 35 человек, включая восемь детей. РИА Новости, 11.03.2022
2022-03-11T10:35
2022-03-11T10:35
2022-03-11T10:46
в мире
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ДОНЕЦК, 11 мар - РИА Новости. Народная милиция Донецкой народной республики заявила, что за сутки эвакуировала из зоны боевых действий 35 человек, включая восемь детей."Рискуя собственными жизнями, наши защитники эвакуировали из зоны боевых действий 35 человек, из них восемь детей", - сообщило ведомство в Telegram-канале.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220311/mariupol-1777592503.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, днр, украина
10:35 11.03.2022 (обновлено: 10:46 11.03.2022)
Народная милиция ДНР за сутки эвакуировала 35 человек из зоны боев
Народная милиция ДНР за сутки эвакуировала 35 человек из зоны боев, включая восемь детей