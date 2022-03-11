https://ria.ru/20220311/defolt-1777649190.html
В Кремле заявили об отсутствии условий для дефолта в России
В Кремле заявили об отсутствии условий для дефолта в России - РИА Новости, 11.03.2022
В Кремле заявили об отсутствии условий для дефолта в России
В России нет условий для дефолта, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 11.03.2022
2022-03-11T13:29
2022-03-11T13:29
2022-03-11T15:02
кристалина георгиева
владимир путин
донецкая народная республика
россия
луганская народная республика
вооруженные силы рф
министерство финансов рф (минфин россии)
общество
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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. В России нет условий для дефолта, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Мы с вами слышали заявление наших руководителей финансовых ведомств, Минфина и так далее о готовности и наличии необходимого запаса прочности для выплаты всех внешних долгов в рублях. Фактически как таковых условий для дефолта не существует, если только они не создаются и не вменяются нам искусственно", — сказал он.При этом он подчеркнул, что у страны есть запас прочности для выплаты всех внешних долгов в рублях.Глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева ранее не исключила возможности дефолта России из-за введенных в отношении страны санкций. По ее словам, "беспрецедентные санкции <…> толкнули страну в рецессию".Россия начала 24 февраля военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Вооруженные силы заявляют, что наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон.После этого многие западные страны объявили о масштабных санкциях против Москвы, в первую очередь против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. Помимо этого, многие бренды объявили о прекращении работы в стране.В Кремле назвали эти меры экономической войной, подобных которой еще не было. При этом власти подчеркнули, что были готовы к такому развитию событий и продолжат выполнять социальные обязательства. ЦБ принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке.Накануне глава Минфина Антон Силуанов отметил, что Москва намерена погашать внешние долги в рублях. Конвертировать их в валюту можно будет только после разморозки той части золотовалютных резервов России, которую заблокировали ЕС и США.
https://ria.ru/20220311/sanktsii-1777583294.html
https://ria.ru/20220310/inflyatsiya-1777570130.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кристалина георгиева, владимир путин, донецкая народная республика, россия, луганская народная республика, вооруженные силы рф, министерство финансов рф (минфин россии), общество, дмитрий песков
13:29 11.03.2022 (обновлено: 15:02 11.03.2022)
В Кремле заявили об отсутствии условий для дефолта в России
Пресс-секретарь Песков: условий для дефолта в России как таковых не существует
МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. В России нет условий для дефолта, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Мы с вами слышали заявление наших руководителей финансовых ведомств, Минфина
и так далее о готовности и наличии необходимого запаса прочности для выплаты всех внешних долгов в рублях. Фактически как таковых условий для дефолта не существует, если только они не создаются и не вменяются нам искусственно", — сказал он.
При этом он подчеркнул, что у страны есть запас прочности для выплаты всех внешних долгов в рублях.
Глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева
ранее не исключила возможности дефолта России из-за введенных в отношении страны санкций. По ее словам, "беспрецедентные санкции <…> толкнули страну в рецессию".
Россия начала 24 февраля военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Вооруженные силы заявляют, что наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон.
После этого многие западные страны объявили о масштабных санкциях против Москвы, в первую очередь против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. Помимо этого, многие бренды объявили о прекращении работы в стране.
В Кремле назвали эти меры экономической войной, подобных которой еще не было. При этом власти подчеркнули, что были готовы к такому развитию событий и продолжат выполнять социальные обязательства. ЦБ принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке.
Накануне глава Минфина Антон Силуанов отметил, что Москва намерена погашать внешние долги в рублях. Конвертировать их в валюту можно будет только после разморозки той части золотовалютных резервов России, которую заблокировали ЕС и США.