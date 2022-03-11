https://ria.ru/20220311/defolt-1777649190.html

В Кремле заявили об отсутствии условий для дефолта в России

В Кремле заявили об отсутствии условий для дефолта в России - РИА Новости, 11.03.2022

В Кремле заявили об отсутствии условий для дефолта в России

В России нет условий для дефолта, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 11.03.2022

2022-03-11T13:29

2022-03-11T13:29

2022-03-11T15:02

кристалина георгиева

владимир путин

донецкая народная республика

россия

луганская народная республика

вооруженные силы рф

министерство финансов рф (минфин россии)

общество

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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. В России нет условий для дефолта, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Мы с вами слышали заявление наших руководителей финансовых ведомств, Минфина и так далее о готовности и наличии необходимого запаса прочности для выплаты всех внешних долгов в рублях. Фактически как таковых условий для дефолта не существует, если только они не создаются и не вменяются нам искусственно", — сказал он.При этом он подчеркнул, что у страны есть запас прочности для выплаты всех внешних долгов в рублях.Глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева ранее не исключила возможности дефолта России из-за введенных в отношении страны санкций. По ее словам, "беспрецедентные санкции <…> толкнули страну в рецессию".Россия начала 24 февраля военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Вооруженные силы заявляют, что наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон.После этого многие западные страны объявили о масштабных санкциях против Москвы, в первую очередь против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. Помимо этого, многие бренды объявили о прекращении работы в стране.В Кремле назвали эти меры экономической войной, подобных которой еще не было. При этом власти подчеркнули, что были готовы к такому развитию событий и продолжат выполнять социальные обязательства. ЦБ принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке.Накануне глава Минфина Антон Силуанов отметил, что Москва намерена погашать внешние долги в рублях. Конвертировать их в валюту можно будет только после разморозки той части золотовалютных резервов России, которую заблокировали ЕС и США.

https://ria.ru/20220311/sanktsii-1777583294.html

https://ria.ru/20220310/inflyatsiya-1777570130.html

донецкая народная республика

россия

луганская народная республика

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Ольга Маркова

Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

кристалина георгиева, владимир путин, донецкая народная республика, россия, луганская народная республика, вооруженные силы рф, министерство финансов рф (минфин россии), общество, дмитрий песков