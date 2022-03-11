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В Госдуме заявили, что вероятность дефолта в России крайне низка
В Госдуме заявили, что вероятность дефолта в России крайне низка - РИА Новости, 11.03.2022
В Госдуме заявили, что вероятность дефолта в России крайне низка
Вероятность дефолта РФ из-за введенных против нее санкций крайне низка, поскольку экономических предпосылок для этого на настоящий момент нет никаких, заявил... РИА Новости, 11.03.2022
2022-03-11T09:25
2022-03-11T09:25
экономика
кристалина георгиева
владимир путин
россия
центральный банк рф (цб рф)
мвф
министерство финансов рф (минфин россии)
госдума рф
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Вероятность дефолта РФ из-за введенных против нее санкций крайне низка, поскольку экономических предпосылок для этого на настоящий момент нет никаких, заявил РИА Новости председатель комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенев.Глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева ранее не исключила вероятность дефолта России из-за введенных в отношении страны санкций, об этом она заявила в интервью телеканалу CNBC."Вероятность этого крайне низка, поскольку даже по отношению к тем странам, которые предприняли в нарушение международного права так называемые санкции, которые заморозили, не имея на то никаких оснований, активы как юридических и физических лиц, так и государственные активы РФ и, по отношению к которым мы могли бы предпринять адекватные ответные меры, не выплачивая текущие обязательства, а порой могли бы подвергнуть рестрикциям и их активы, Россия и российский бизнес остаются в договорном поле. И я думаю, что экономических предпосылок на настоящий момент нет никаких", - сказал Гутенев."Наверное руководство МВФ, к сожалению, также включилось в психологическую и экономическую борьбу против России, что, в общем то не делает им чести", - допускает депутат. И если их мнение опирается на те рейтинги, которые не отличаются самостоятельностью и непристрастностью, а базируются именно на этом, то это, конечно же, не отражает ни реального потенциала российской экономики, ни ее устойчивости, которую она доказала в последнюю неделю, считает он.В конце предыдущей недели президент России Владимир Путин подписал указ, позволяющий возвращать долги России, ее регионов и муниципальных образований, а также резидентов РФ в рублях. Банк России затем разъяснил: в адрес кредиторов из стран, которые ввели санкции против РФ, выплаты должны идти только в рублях на спецсчета в банках, в адрес остальных - в рублях или же, при наличии спецразрешения, в валюте долга.Иной порядок, согласно указу, вправе определить ЦБ в отношении выплаты долгов финансовыми организациями, а также Минфин - в отношении выплаты долгов остальными заемщиками, а до этого они вправе выдавать по соответствующим группам должников разрешения на исполнение обязательств без соблюдения временного порядка.Внешний долг РФ на 1 января 2022 года, по данным ЦБ, составлял 478,2 миллиарда долларов, из которых на органы госуправления приходилось 62,56 миллиарда. Минфин России после указа президента заявил, что будет исполнять обязательства по суверенным облигациям своевременно и в полном объеме. По его сообщению, выплаты по еврооблигациям РФ резидентам будут в рублях, а нерезидентам - согласно эмиссионным документам, но фактически возможность таких платежей будет зависеть от того, можно ли их будет провести в условиях введенных санкций.
https://ria.ru/20220311/sanktsii-1777583294.html
https://ria.ru/20220311/ekonomika-1777578245.html
https://ria.ru/20220311/ekonomika-1777578947.html
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экономика, кристалина георгиева, владимир путин, россия, центральный банк рф (цб рф), мвф, министерство финансов рф (минфин россии), госдума рф
09:25 11.03.2022
 
В Госдуме заявили, что вероятность дефолта в России крайне низка

Депутат Гутенев заявил, что вероятность дефолта в России из-за санкций крайне низка

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкДенежные купюры и монеты
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Вероятность дефолта РФ из-за введенных против нее санкций крайне низка, поскольку экономических предпосылок для этого на настоящий момент нет никаких, заявил РИА Новости председатель комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенев.
Глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева ранее не исключила вероятность дефолта России из-за введенных в отношении страны санкций, об этом она заявила в интервью телеканалу CNBC.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
06:19
В Китае рассказали, как санкции повлияют на мировую экономику
"Вероятность этого крайне низка, поскольку даже по отношению к тем странам, которые предприняли в нарушение международного права так называемые санкции, которые заморозили, не имея на то никаких оснований, активы как юридических и физических лиц, так и государственные активы РФ и, по отношению к которым мы могли бы предпринять адекватные ответные меры, не выплачивая текущие обязательства, а порой могли бы подвергнуть рестрикциям и их активы, Россия и российский бизнес остаются в договорном поле. И я думаю, что экономических предпосылок на настоящий момент нет никаких", - сказал Гутенев.
"Наверное руководство МВФ, к сожалению, также включилось в психологическую и экономическую борьбу против России, что, в общем то не делает им чести", - допускает депутат. И если их мнение опирается на те рейтинги, которые не отличаются самостоятельностью и непристрастностью, а базируются именно на этом, то это, конечно же, не отражает ни реального потенциала российской экономики, ни ее устойчивости, которую она доказала в последнюю неделю, считает он.
Здание Центрального банка РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
01:55
Аналитики ожидают возвращения экономики России к росту в 2023 году
В конце предыдущей недели президент России Владимир Путин подписал указ, позволяющий возвращать долги России, ее регионов и муниципальных образований, а также резидентов РФ в рублях. Банк России затем разъяснил: в адрес кредиторов из стран, которые ввели санкции против РФ, выплаты должны идти только в рублях на спецсчета в банках, в адрес остальных - в рублях или же, при наличии спецразрешения, в валюте долга.
Иной порядок, согласно указу, вправе определить ЦБ в отношении выплаты долгов финансовыми организациями, а также Минфин - в отношении выплаты долгов остальными заемщиками, а до этого они вправе выдавать по соответствующим группам должников разрешения на исполнение обязательств без соблюдения временного порядка.
Внешний долг РФ на 1 января 2022 года, по данным ЦБ, составлял 478,2 миллиарда долларов, из которых на органы госуправления приходилось 62,56 миллиарда. Минфин России после указа президента заявил, что будет исполнять обязательства по суверенным облигациям своевременно и в полном объеме. По его сообщению, выплаты по еврооблигациям РФ резидентам будут в рублях, а нерезидентам - согласно эмиссионным документам, но фактически возможность таких платежей будет зависеть от того, можно ли их будет провести в условиях введенных санкций.
Вид на Кремль в Москве - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
02:15
На основные меры поддержки экономики России уйдет более триллиона рублей
 
ЭкономикаКристалина ГеоргиеваВладимир ПутинРоссияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)МВФМинистерство финансов РФ (Минфин России)Госдума РФ
 
 
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