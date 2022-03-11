https://ria.ru/20220311/chernobyl-1777673515.html

Киеву было не нужно электричество на Чернобыльской АЭС, заявил Лукашенко

Киеву было не нужно электричество на Чернобыльской АЭС, заявил Лукашенко - РИА Новости, 11.03.2022

Киеву было не нужно электричество на Чернобыльской АЭС, заявил Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что президент России Владимир Путин просил его помочь восстановить электроснабжение на Чернобыльской атомной... РИА Новости, 11.03.2022

2022-03-11T15:00

2022-03-11T15:00

2022-03-11T15:24

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МОСКВА, 11 мар – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что президент России Владимир Путин просил его помочь восстановить электроснабжение на Чернобыльской атомной электростанции, а украинской стороне "это не надо"."Не мы развязали эту войну, у нас совесть чиста. Хорошо, что начали: биологическое оружие, самые большие электростанции, атомные, все это было готово (чтобы) взорвать. Сейчас мы видим, что в Чернобыле творится. А им ( Киеву - ред.) не надо: пускай там что угодно творится. Мы силой подвели туда электричество к Чернобыльской станции", - сказал Лукашенко в пятницу в Москве на переговорах с российским коллегой Владимиром Путиным.Лукашенко добавил, что у него есть информация, что "иностранные наемники идут (на Украине – ред.) вдоль границы Беларуси к Чернобыльской станции". "Три момента: они хотят перерезать пути движения российских войск - в спину ударить, как я говорил. Второе, они хотят ударить по позициям тех войск, которые у нас остались с белорусско-российских учений. И они не теряют надежду нас втянуть в эту бойню непосредственно, чтобы мы оголили западный участок", - заявил он.Лукашенко подчеркнул, что "не такие они простые". "И что они хотят в Чернобыле сделать, нам еще придется с вами разгадать", - добавил он, призвав, "ни перед кем не оправдываться".В результате спецоперации ВС РФ по демилитаризации Украины была взята под контроль территория вокруг Чернобыльской (законсервированной) и Запорожской (действующей) АЭС. Как сообщили 9 марта в Минобороны, украинские националисты нанесли удар по электросетевым объектам, обеспечивающим энергоснабжение Чернобыльской АЭС, но российские специалисты приняли оперативные меры по переходу на резервные дизель-генераторные источники питания. Замминистра энергетики РФ Павел Сорокин заметил, что белорусская сторона оперативно проработала вопрос восстановления энергоснабжения по постоянной схеме от белорусской энергосистемы.

https://ria.ru/20220309/magate-1777380262.html

https://ria.ru/20220309/ukraina-1777267597.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, белоруссия, украина, чернобыльская аэс, владимир путин, александр лукашенко