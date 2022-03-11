15:00 11.03.2022 (обновлено: 15:24 11.03.2022)
Киеву было не нужно электричество на Чернобыльской АЭС, заявил Лукашенко
Президент Белоруссии Лукашенко: Киеву не нужна ЧАЭС, пускай там что угодно творится
Зона отчуждения Чернобыльской АЭС
МОСКВА, 11 мар – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что президент России Владимир Путин просил его помочь восстановить электроснабжение на Чернобыльской атомной электростанции, а украинской стороне "это не надо".
"Не мы развязали эту войну, у нас совесть чиста. Хорошо, что начали: биологическое оружие, самые большие электростанции, атомные, все это было готово (чтобы) взорвать. Сейчас мы видим, что в Чернобыле творится. А им ( Киеву - ред.) не надо: пускай там что угодно творится. Мы силой подвели туда электричество к Чернобыльской станции", - сказал Лукашенко в пятницу в Москве на переговорах с российским коллегой Владимиром Путиным.
Лукашенко добавил, что у него есть информация, что "иностранные наемники идут (на Украине – ред.) вдоль границы Беларуси к Чернобыльской станции". "Три момента: они хотят перерезать пути движения российских войск - в спину ударить, как я говорил. Второе, они хотят ударить по позициям тех войск, которые у нас остались с белорусско-российских учений. И они не теряют надежду нас втянуть в эту бойню непосредственно, чтобы мы оголили западный участок", - заявил он.
Лукашенко подчеркнул, что "не такие они простые". "И что они хотят в Чернобыле сделать, нам еще придется с вами разгадать", - добавил он, призвав, "ни перед кем не оправдываться".
В результате спецоперации ВС РФ по демилитаризации Украины была взята под контроль территория вокруг Чернобыльской (законсервированной) и Запорожской (действующей) АЭС. Как сообщили 9 марта в Минобороны, украинские националисты нанесли удар по электросетевым объектам, обеспечивающим энергоснабжение Чернобыльской АЭС, но российские специалисты приняли оперативные меры по переходу на резервные дизель-генераторные источники питания. Замминистра энергетики РФ Павел Сорокин заметил, что белорусская сторона оперативно проработала вопрос восстановления энергоснабжения по постоянной схеме от белорусской энергосистемы.