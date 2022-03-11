https://ria.ru/20220311/chaes-1777775263.html

МИД назвал заявления Киева о ЧАЭС дезинформацией

МИД назвал заявления Киева о ЧАЭС дезинформацией - РИА Новости, 11.03.2022

МИД назвал заявления Киева о ЧАЭС дезинформацией

Заявления из Киева об угрозе, которую представляет Чернобыльская атомная электростанция после взятия ее под контроль российскими войсками, не соответствуют... РИА Новости, 11.03.2022

2022-03-11T23:43

2022-03-11T23:43

2022-03-11T23:48

россия

украина

в мире

вооруженные силы рф

донецкая народная республика

луганская народная республика

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

мария захарова

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0f/1589270631_0:163:3072:1891_1920x0_80_0_0_3b979456b26bdca85a966ce168e61145.jpg

МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Заявления из Киева об угрозе, которую представляет Чернобыльская атомная электростанция после взятия ее под контроль российскими войсками, не соответствуют действительности, говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой."Они не соответствуют действительности и являются дезинформацией", - сказала Захарова.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220311/chernobyl-1777673515.html

россия

украина

донецкая народная республика

луганская народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Петр Попадюк

Петр Попадюк

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Петр Попадюк

россия, украина, в мире, вооруженные силы рф, донецкая народная республика, луганская народная республика, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова