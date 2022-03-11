https://ria.ru/20220311/chaes-1777775263.html
МИД назвал заявления Киева о ЧАЭС дезинформацией
МИД назвал заявления Киева о ЧАЭС дезинформацией - РИА Новости, 11.03.2022
МИД назвал заявления Киева о ЧАЭС дезинформацией
Заявления из Киева об угрозе, которую представляет Чернобыльская атомная электростанция после взятия ее под контроль российскими войсками, не соответствуют... РИА Новости, 11.03.2022
2022-03-11T23:43
2022-03-11T23:43
2022-03-11T23:48
россия
украина
в мире
вооруженные силы рф
донецкая народная республика
луганская народная республика
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мария захарова
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Заявления из Киева об угрозе, которую представляет Чернобыльская атомная электростанция после взятия ее под контроль российскими войсками, не соответствуют действительности, говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой."Они не соответствуют действительности и являются дезинформацией", - сказала Захарова.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, в мире, вооруженные силы рф, донецкая народная республика, луганская народная республика, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова
23:43 11.03.2022 (обновлено: 23:48 11.03.2022)
МИД назвал заявления Киева о ЧАЭС дезинформацией
МИД назвал дезинформацией заявления Киева, что ЧАЭС представляет угрозу под контролем ВС