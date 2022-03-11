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Болгары взбунтовались из-за того, что стали "недругами" России
"На кой мы Западу нужны": болгары испугались конфликта с Россией - РИА Новости, 11.03.2022
Болгары взбунтовались из-за того, что стали "недругами" России
Читатели болгарского издания Dnes резко отреагировали на включение в список недружественных России стран. Многие посчитали, что возможные ограничения на экспорт РИА Новости, 11.03.2022
2022-03-11T17:24
2022-03-11T17:24
москва
россия
турция
аэс "козлодуй"
евросоюз
болгария
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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Читатели болгарского издания Dnes резко отреагировали на включение в список недружественных России стран. Многие посчитали, что возможные ограничения на экспорт ряда товаров, особенно в сфере энергетики, погубят экономику страны."Предприятия, экспортирующие болгарскую продукцию в Россию, не пострадают — да, но нет. Те, кто использует российское сырье и запчасти, не пострадают — да, но нет. Ну выросли цены на бензин и нефть, ну что об этом говорить. Ну приближается летний сезон, ну не будет российских туристов, ну и что с того? "Большой брат с Запада поможет". Ага, на кой ему нужна эта Болгария. Глупый народ и глупые жадные политики довели Болгарию до этого. Поздравляю!" — возмутился читатель с ником Да бе."Как еще мы будем страдать от экспорта? Будем в ведрах возить бензин из Греции? Мы страдаем от нехватки политиков. Со времен Освобождения у нас не было ни одного политика, думающего о болгарах. Один думает о своем кармане, другой — о внешних силах, третий — о своей партии, а о болгарах — никто. Ну, может быть, разве что Тодор Живков (генеральный секретарь ЦК Болгарской коммунистической партии с 1954 по 1989 год. — Прим. ред.) в какой-то степени", — отметил другой пользователь."Я не понимаю, почему мы "недружественная" страна. Как так получилось, что Турция может объявить нейтралитет, а нам надо занимать чью-то сторону в конфликте", — выразил недоумение Не ми е ясно."Мы не можем пострадать: у нас ни экономики, ни сельского хозяйства, ни производства", — подчеркнул Реалист."АЭС "Козлодуй" полностью оснащен российской техникой, работающей на российском ядерном топливе, и ни на чем другом работать не может. Ждите, пока дед Байден на корабле привезет вам электричество", — подытожили читатели.Российское правительство накануне утвердило перечень иностранных государств и территорий, совершающих против Москвы недружественные действия. В него, помимо прочего, вошли страны Евросоюза. Также утверждены правила сделок с иностранными компаниями в условиях санкций: все операции российских компаний с гражданами и фирмами из недружественных стран должны одобряться правкомиссией по контролю за иностранными инвестициями.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://radiosputnik.ria.ru/20220308/protest-1777114392.html
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60
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москва, россия, турция, аэс "козлодуй", евросоюз, болгария
17:24 11.03.2022
 
"На кой мы Западу нужны": болгары испугались конфликта с Россией

Читатели Dnes раскритиковали власти после внесения в список недружественных России стран

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПамятник Кириллу и Мефодию у здания Народной библиотеки в Софии
Памятник Кириллу и Мефодию у здания Народной библиотеки в Софии - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Читатели болгарского издания Dnes резко отреагировали на включение в список недружественных России стран. Многие посчитали, что возможные ограничения на экспорт ряда товаров, особенно в сфере энергетики, погубят экономику страны.
"Предприятия, экспортирующие болгарскую продукцию в Россию, не пострадают — да, но нет. Те, кто использует российское сырье и запчасти, не пострадают — да, но нет. Ну выросли цены на бензин и нефть, ну что об этом говорить. Ну приближается летний сезон, ну не будет российских туристов, ну и что с того? "Большой брат с Запада поможет". Ага, на кой ему нужна эта Болгария. Глупый народ и глупые жадные политики довели Болгарию до этого. Поздравляю!" — возмутился читатель с ником Да бе.
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"Как еще мы будем страдать от экспорта? Будем в ведрах возить бензин из Греции? Мы страдаем от нехватки политиков. Со времен Освобождения у нас не было ни одного политика, думающего о болгарах. Один думает о своем кармане, другой — о внешних силах, третий — о своей партии, а о болгарах — никто. Ну, может быть, разве что Тодор Живков (генеральный секретарь ЦК Болгарской коммунистической партии с 1954 по 1989 год. — Прим. ред.) в какой-то степени", — отметил другой пользователь.
"Я не понимаю, почему мы "недружественная" страна. Как так получилось, что Турция может объявить нейтралитет, а нам надо занимать чью-то сторону в конфликте", — выразил недоумение Не ми е ясно.
"Мы не можем пострадать: у нас ни экономики, ни сельского хозяйства, ни производства", — подчеркнул Реалист.
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"АЭС "Козлодуй" полностью оснащен российской техникой, работающей на российском ядерном топливе, и ни на чем другом работать не может. Ждите, пока дед Байден на корабле привезет вам электричество", — подытожили читатели.
Российское правительство накануне утвердило перечень иностранных государств и территорий, совершающих против Москвы недружественные действия. В него, помимо прочего, вошли страны Евросоюза. Также утверждены правила сделок с иностранными компаниями в условиях санкций: все операции российских компаний с гражданами и фирмами из недружественных стран должны одобряться правкомиссией по контролю за иностранными инвестициями.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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МоскваРоссияТурцияАЭС "Козлодуй"ЕвросоюзБолгария
 
 
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