https://ria.ru/20220311/blokirovka-1777752329.html

Блокировка Instagram не затронет WhatsApp, заявил Хинштейн

Блокировка Instagram не затронет WhatsApp, заявил Хинштейн - РИА Новости, 11.03.2022

Блокировка Instagram не затронет WhatsApp, заявил Хинштейн

Внесенное в Роскомнадзор представление Генпрокуратуры о блокировке социальной сети Instagram не касается мессенджера WhatsApp, заявил председатель комитета... РИА Новости, 11.03.2022

2022-03-11T19:40

2022-03-11T19:40

2022-03-11T19:41

общество

технологии

россия

украина

генеральная прокуратура рф

facebook

whatsapp inc.

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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Внесенное в Роскомнадзор представление Генпрокуратуры о блокировке социальной сети Instagram не касается мессенджера WhatsApp, заявил председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.Facebook в РФ уже заблокирован, в пятницу Роскомнадзор заявил, что ограничит доступ и к Instagram из-за разрешения компанией Meta призывов к насилию в отношении российских военных."Внесенное в Роскомнадзор представление Генпрокуратуры о блокировке Instagram не касается WhatsApp. Решение о запрете остальных продуктов Meta может быть принято только в суде, куда Генпрокуратура также обратилась с требованием признать холдинг экстремистской организации", - написал Хинштейн в своем Telegram-канале.Meta Platforms в свете событий на Украине временно сняла в своих социальных сетях Facebook и Instagram запрет на призывы к насилию против российских военных, но не против гражданского населения РФ, заявил ранее пресс-секретарь компании Энди Стоун. По данным агентства Рейтер, новая политика разрешает также призывы к смерти президента России Владимира Путина и его белорусского коллеги Александра Лукашенко.После этого Генпрокуратура РФ сообщила, что просит суд признать компанию Meta (владеет соцсетями Facebook и Instagram и мессенджером WhatsApp) экстремистской организацией и запретить ее деятельность в России.

https://ria.ru/20220311/whatsapp-1777688249.html

https://ria.ru/20220311/ekstremizm-1777678321.html

россия

украина

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, технологии, россия, украина, генеральная прокуратура рф, facebook, whatsapp inc.