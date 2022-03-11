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Блокировка Instagram не затронет WhatsApp, заявил Хинштейн
Блокировка Instagram не затронет WhatsApp, заявил Хинштейн - РИА Новости, 11.03.2022
Блокировка Instagram не затронет WhatsApp, заявил Хинштейн
Внесенное в Роскомнадзор представление Генпрокуратуры о блокировке социальной сети Instagram не касается мессенджера WhatsApp, заявил председатель комитета... РИА Новости, 11.03.2022
2022-03-11T19:40
2022-03-11T19:41
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Внесенное в Роскомнадзор представление Генпрокуратуры о блокировке социальной сети Instagram не касается мессенджера WhatsApp, заявил председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.Facebook в РФ уже заблокирован, в пятницу Роскомнадзор заявил, что ограничит доступ и к Instagram из-за разрешения компанией Meta призывов к насилию в отношении российских военных."Внесенное в Роскомнадзор представление Генпрокуратуры о блокировке Instagram не касается WhatsApp. Решение о запрете остальных продуктов Meta может быть принято только в суде, куда Генпрокуратура также обратилась с требованием признать холдинг экстремистской организации", - написал Хинштейн в своем Telegram-канале.Meta Platforms в свете событий на Украине временно сняла в своих социальных сетях Facebook и Instagram запрет на призывы к насилию против российских военных, но не против гражданского населения РФ, заявил ранее пресс-секретарь компании Энди Стоун. По данным агентства Рейтер, новая политика разрешает также призывы к смерти президента России Владимира Путина и его белорусского коллеги Александра Лукашенко.После этого Генпрокуратура РФ сообщила, что просит суд признать компанию Meta (владеет соцсетями Facebook и Instagram и мессенджером WhatsApp) экстремистской организацией и запретить ее деятельность в России.
https://ria.ru/20220311/whatsapp-1777688249.html
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общество, технологии, россия, украина, генеральная прокуратура рф, facebook, whatsapp inc.
19:40 11.03.2022 (обновлено: 19:41 11.03.2022)
 
Блокировка Instagram не затронет WhatsApp, заявил Хинштейн

Депутат Хинштейн: представление Генпрокуратуры о блокировке Instagram не касается WhatsApp

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкWhatsApp
WhatsApp - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Внесенное в Роскомнадзор представление Генпрокуратуры о блокировке социальной сети Instagram не касается мессенджера WhatsApp, заявил председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.
Facebook в РФ уже заблокирован, в пятницу Роскомнадзор заявил, что ограничит доступ и к Instagram из-за разрешения компанией Meta призывов к насилию в отношении российских военных.
Иконка мессенджера WhatsApp на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
Вчера, 16:02Медиавойны
Источник: меры против Meta не распространятся на мессенджер WhatsApp
"Внесенное в Роскомнадзор представление Генпрокуратуры о блокировке Instagram не касается WhatsApp. Решение о запрете остальных продуктов Meta может быть принято только в суде, куда Генпрокуратура также обратилась с требованием признать холдинг экстремистской организации", - написал Хинштейн в своем Telegram-канале.
Meta Platforms в свете событий на Украине временно сняла в своих социальных сетях Facebook и Instagram запрет на призывы к насилию против российских военных, но не против гражданского населения РФ, заявил ранее пресс-секретарь компании Энди Стоун. По данным агентства Рейтер, новая политика разрешает также призывы к смерти президента России Владимира Путина и его белорусского коллеги Александра Лукашенко.
После этого Генпрокуратура РФ сообщила, что просит суд признать компанию Meta (владеет соцсетями Facebook и Instagram и мессенджером WhatsApp) экстремистской организацией и запретить ее деятельность в России.
Член Совета Федерации Андрей Клишас - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
Вчера, 15:18
В Совфеде заявили, что действия Meta подпадают под определение экстремизма
 
ОбществоТехнологииРоссияУкраинаГенеральная прокуратура РФFacebookWhatsApp Inc.
 
 
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