19:40 11.03.2022 (обновлено: 19:41 11.03.2022)
Блокировка Instagram не затронет WhatsApp, заявил Хинштейн
Депутат Хинштейн: представление Генпрокуратуры о блокировке Instagram не касается WhatsApp
WhatsApp. Архивное фото
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Внесенное в Роскомнадзор представление Генпрокуратуры о блокировке социальной сети Instagram не касается мессенджера WhatsApp, заявил председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.
Facebook в РФ уже заблокирован, в пятницу Роскомнадзор заявил, что ограничит доступ и к Instagram из-за разрешения компанией Meta призывов к насилию в отношении российских военных.
"Внесенное в Роскомнадзор представление Генпрокуратуры о блокировке Instagram не касается WhatsApp. Решение о запрете остальных продуктов Meta может быть принято только в суде, куда Генпрокуратура также обратилась с требованием признать холдинг экстремистской организации", - написал Хинштейн в своем Telegram-канале.
Meta Platforms в свете событий на Украине временно сняла в своих социальных сетях Facebook и Instagram запрет на призывы к насилию против российских военных, но не против гражданского населения РФ, заявил ранее пресс-секретарь компании Энди Стоун. По данным агентства Рейтер, новая политика разрешает также призывы к смерти президента России Владимира Путина и его белорусского коллеги Александра Лукашенко.
После этого Генпрокуратура РФ сообщила, что просит суд признать компанию Meta (владеет соцсетями Facebook и Instagram и мессенджером WhatsApp) экстремистской организацией и запретить ее деятельность в России.