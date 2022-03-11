https://ria.ru/20220311/blokada-1777609188.html

В Крыму заявили, что организатор блокады полуострова сбежал в Турцию

В Крыму заявили, что организатор блокады полуострова сбежал в Турцию - РИА Новости, 11.03.2022

В Крыму заявили, что организатор блокады полуострова сбежал в Турцию

Глава региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров утверждает, что организатор энергетической блокады Крыма Ленур Ислямов покинул... РИА Новости, 11.03.2022

2022-03-11T10:43

2022-03-11T10:43

2022-03-11T10:43

ленур ислямов

сша

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар – РИА Новости. Глава региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров утверждает, что организатор энергетической блокады Крыма Ленур Ислямов покинул Украину и находится в Турции.Верховный суд Крыма в 2020 году признал Ислямова виновным в организации энергетической блокады полуострова и заочно приговорил его к 19 годам колонии строгого режима. Начало срока отбытия наказания будет считаться с момента экстрадиции."Поступили 100% оперативные данные от приближенных лиц в высшем руководстве Турции, что на днях Ленур Ислямов покинул Украину через польскую границу. Конечным пунктом стала Турция, где его по прибытию задержали сотрудники Интерпола Турецкой Республики", - написал Умеров в своем Telegram-канале.По его словам, крымские татары хотели бы, чтобы Ислямова, заочно осужденного за организацию энергоблокады, экстрадировали в Россию."Но, насколько мне известно, сейчас при участии лидера запрещенной в России экстремисткой организации "Меджлис крымско-татарского народа" Мустафы Джемилева и спецслужб США ведутся переговоры об его отправке назад в Польшу. В любом случае Ленур Ислямов понесет наказание за совершенные преступления в отношении крымчан в целом и в отношении моего народа в частности. Мы знаем все передвижения и желания спрятаться", - подчеркнул Умеров.Бизнесмен Ленур Ислямов успел поработать вице-премьером в российском Крыму, был отправлен в отставку за неэффективную работу, после чего покинул полуостров. При этом он перевел свои бизнес-активы на подставные структуры. Позднее Ислямову было предъявлено заочное обвинение в диверсии, в результате которой в ноябре 2015 года был полностью обесточен Крым. Ислямов также является фигурантом уголовного дела, которое ФСБ возбудило по факту создания вооруженного батальона на юге Украины у границ Крыма.

https://ria.ru/20220225/blokada-1774941464.html

https://ria.ru/20220223/ubytki-1774489392.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

ленур ислямов, сша, россия, польша, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), интерпол, в мире, республика крым, эйваз умеров