В Крыму заявили, что организатор блокады полуострова сбежал в Турцию
Глава крымских татар Умеров заявил, что организатор блокады Крыма Ислямов сбежал в Турцию
© РИА Новости / Макс ВетровВид на участок Северо-Крымского канала неподалеку от поселка Советский в Крыму
Вид на участок Северо-Крымского канала неподалеку от поселка Советский в Крыму
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар – РИА Новости. Глава региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров утверждает, что организатор энергетической блокады Крыма Ленур Ислямов покинул Украину и находится в Турции.
Верховный суд Крыма в 2020 году признал Ислямова виновным в организации энергетической блокады полуострова и заочно приговорил его к 19 годам колонии строгого режима. Начало срока отбытия наказания будет считаться с момента экстрадиции.
"Поступили 100% оперативные данные от приближенных лиц в высшем руководстве Турции, что на днях Ленур Ислямов покинул Украину через польскую границу. Конечным пунктом стала Турция, где его по прибытию задержали сотрудники Интерпола Турецкой Республики", - написал Умеров в своем Telegram-канале.
По его словам, крымские татары хотели бы, чтобы Ислямова, заочно осужденного за организацию энергоблокады, экстрадировали в Россию.
"Но, насколько мне известно, сейчас при участии лидера запрещенной в России экстремисткой организации "Меджлис крымско-татарского народа" Мустафы Джемилева и спецслужб США ведутся переговоры об его отправке назад в Польшу. В любом случае Ленур Ислямов понесет наказание за совершенные преступления в отношении крымчан в целом и в отношении моего народа в частности. Мы знаем все передвижения и желания спрятаться", - подчеркнул Умеров.
Бизнесмен Ленур Ислямов успел поработать вице-премьером в российском Крыму, был отправлен в отставку за неэффективную работу, после чего покинул полуостров. При этом он перевел свои бизнес-активы на подставные структуры. Позднее Ислямову было предъявлено заочное обвинение в диверсии, в результате которой в ноябре 2015 года был полностью обесточен Крым. Ислямов также является фигурантом уголовного дела, которое ФСБ возбудило по факту создания вооруженного батальона на юге Украины у границ Крыма.
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