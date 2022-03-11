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В Крыму заявили, что организатор блокады полуострова сбежал в Турцию
В Крыму заявили, что организатор блокады полуострова сбежал в Турцию - РИА Новости, 11.03.2022
В Крыму заявили, что организатор блокады полуострова сбежал в Турцию
Глава региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров утверждает, что организатор энергетической блокады Крыма Ленур Ислямов покинул... РИА Новости, 11.03.2022
2022-03-11T10:43
2022-03-11T10:43
ленур ислямов
сша
россия
польша
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
интерпол
в мире
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар – РИА Новости. Глава региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров утверждает, что организатор энергетической блокады Крыма Ленур Ислямов покинул Украину и находится в Турции.Верховный суд Крыма в 2020 году признал Ислямова виновным в организации энергетической блокады полуострова и заочно приговорил его к 19 годам колонии строгого режима. Начало срока отбытия наказания будет считаться с момента экстрадиции."Поступили 100% оперативные данные от приближенных лиц в высшем руководстве Турции, что на днях Ленур Ислямов покинул Украину через польскую границу. Конечным пунктом стала Турция, где его по прибытию задержали сотрудники Интерпола Турецкой Республики", - написал Умеров в своем Telegram-канале.По его словам, крымские татары хотели бы, чтобы Ислямова, заочно осужденного за организацию энергоблокады, экстрадировали в Россию."Но, насколько мне известно, сейчас при участии лидера запрещенной в России экстремисткой организации "Меджлис крымско-татарского народа" Мустафы Джемилева и спецслужб США ведутся переговоры об его отправке назад в Польшу. В любом случае Ленур Ислямов понесет наказание за совершенные преступления в отношении крымчан в целом и в отношении моего народа в частности. Мы знаем все передвижения и желания спрятаться", - подчеркнул Умеров.Бизнесмен Ленур Ислямов успел поработать вице-премьером в российском Крыму, был отправлен в отставку за неэффективную работу, после чего покинул полуостров. При этом он перевел свои бизнес-активы на подставные структуры. Позднее Ислямову было предъявлено заочное обвинение в диверсии, в результате которой в ноябре 2015 года был полностью обесточен Крым. Ислямов также является фигурантом уголовного дела, которое ФСБ возбудило по факту создания вооруженного батальона на юге Украины у границ Крыма.
https://ria.ru/20220225/blokada-1774941464.html
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сша
россия
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ленур ислямов, сша, россия, польша, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), интерпол, в мире, республика крым, эйваз умеров
10:43 11.03.2022
 
В Крыму заявили, что организатор блокады полуострова сбежал в Турцию

Глава крымских татар Умеров заявил, что организатор блокады Крыма Ислямов сбежал в Турцию

© РИА Новости / Макс ВетровВид на участок Северо-Крымского канала неподалеку от поселка Советский в Крыму
Вид на участок Северо-Крымского канала неподалеку от поселка Советский в Крыму - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
© РИА Новости / Макс Ветров
Вид на участок Северо-Крымского канала неподалеку от поселка Советский в Крыму
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар – РИА Новости. Глава региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров утверждает, что организатор энергетической блокады Крыма Ленур Ислямов покинул Украину и находится в Турции.
Верховный суд Крыма в 2020 году признал Ислямова виновным в организации энергетической блокады полуострова и заочно приговорил его к 19 годам колонии строгого режима. Начало срока отбытия наказания будет считаться с момента экстрадиции.
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"Поступили 100% оперативные данные от приближенных лиц в высшем руководстве Турции, что на днях Ленур Ислямов покинул Украину через польскую границу. Конечным пунктом стала Турция, где его по прибытию задержали сотрудники Интерпола Турецкой Республики", - написал Умеров в своем Telegram-канале.
По его словам, крымские татары хотели бы, чтобы Ислямова, заочно осужденного за организацию энергоблокады, экстрадировали в Россию.
"Но, насколько мне известно, сейчас при участии лидера запрещенной в России экстремисткой организации "Меджлис крымско-татарского народа" Мустафы Джемилева и спецслужб США ведутся переговоры об его отправке назад в Польшу. В любом случае Ленур Ислямов понесет наказание за совершенные преступления в отношении крымчан в целом и в отношении моего народа в частности. Мы знаем все передвижения и желания спрятаться", - подчеркнул Умеров.
Бизнесмен Ленур Ислямов успел поработать вице-премьером в российском Крыму, был отправлен в отставку за неэффективную работу, после чего покинул полуостров. При этом он перевел свои бизнес-активы на подставные структуры. Позднее Ислямову было предъявлено заочное обвинение в диверсии, в результате которой в ноябре 2015 года был полностью обесточен Крым. Ислямов также является фигурантом уголовного дела, которое ФСБ возбудило по факту создания вооруженного батальона на юге Украины у границ Крыма.
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Ленур ИслямовСШАРоссияПольшаФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)ИнтерполВ миреРеспублика КрымЭйваз Умеров
 
 
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