https://ria.ru/20220311/blablacar-1777658168.html

"Дочка" BlaBlaCar в России продолжит работу

"Дочка" BlaBlaCar в России продолжит работу - РИА Новости, 11.03.2022

"Дочка" BlaBlaCar в России продолжит работу

Дочерняя компания BlaBlaCar в России продолжит работать в стране под независимым управлением российской команды, финансирование и инвестиции со стороны... РИА Новости, 11.03.2022

2022-03-11T14:07

2022-03-11T14:07

2022-03-11T14:07

экономика

россия

париж

blablacar

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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Дочерняя компания BlaBlaCar в России продолжит работать в стране под независимым управлением российской команды, финансирование и инвестиции со стороны штаб-квартиры будут приостановлены, сообщили РИА Новости в сервисе."Компания BlaBlaCar… приняла решение продолжить работу на локальном рынке под независимым управлением российской команды BlaBlaCar. Инвестиции и финансирование дочерней компании со стороны штаб-квартиры будут приостановлены", - говорится в сообщении.В BlaBlaCar также уточнили, что штаб-квартира компании не будет принимать участие в работе российского офиса, тот продолжает функционировать в качестве автономной структуры."Мы продолжаем исполнять свои обязательства перед пользователями, партнерами и сотрудниками компании в России", - добавили в сервисе.Компания BlaBlaCar основана в Париже в 2006 году. На ее сайте водители могут опубликовать информацию о поездке и найти себе попутчиков. В России сервис начал работать в феврале 2014 года.

https://ria.ru/20220310/krizis-1777457085.html

https://ria.ru/20220311/genprokuratura-1777590078.html

россия

париж

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, париж, blablacar