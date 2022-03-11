https://ria.ru/20220311/blablacar-1777658168.html
"Дочка" BlaBlaCar в России продолжит работу
"Дочка" BlaBlaCar в России продолжит работу - РИА Новости, 11.03.2022
"Дочка" BlaBlaCar в России продолжит работу
Дочерняя компания BlaBlaCar в России продолжит работать в стране под независимым управлением российской команды, финансирование и инвестиции со стороны... РИА Новости, 11.03.2022
2022-03-11T14:07
2022-03-11T14:07
2022-03-11T14:07
экономика
россия
париж
blablacar
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Дочерняя компания BlaBlaCar в России продолжит работать в стране под независимым управлением российской команды, финансирование и инвестиции со стороны штаб-квартиры будут приостановлены, сообщили РИА Новости в сервисе."Компания BlaBlaCar… приняла решение продолжить работу на локальном рынке под независимым управлением российской команды BlaBlaCar. Инвестиции и финансирование дочерней компании со стороны штаб-квартиры будут приостановлены", - говорится в сообщении.В BlaBlaCar также уточнили, что штаб-квартира компании не будет принимать участие в работе российского офиса, тот продолжает функционировать в качестве автономной структуры."Мы продолжаем исполнять свои обязательства перед пользователями, партнерами и сотрудниками компании в России", - добавили в сервисе.Компания BlaBlaCar основана в Париже в 2006 году. На ее сайте водители могут опубликовать информацию о поездке и найти себе попутчиков. В России сервис начал работать в феврале 2014 года.
https://ria.ru/20220310/krizis-1777457085.html
https://ria.ru/20220311/genprokuratura-1777590078.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, париж, blablacar
"Дочка" BlaBlaCar в России продолжит работу
"Дочка" BlaBlaCar в России продолжит работу в качестве независимой компании
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Дочерняя компания BlaBlaCar в России продолжит работать в стране под независимым управлением российской команды, финансирование и инвестиции со стороны штаб-квартиры будут приостановлены, сообщили РИА Новости в сервисе.
"Компания BlaBlaCar
… приняла решение продолжить работу на локальном рынке под независимым управлением российской команды BlaBlaCar. Инвестиции и финансирование дочерней компании со стороны штаб-квартиры будут приостановлены", - говорится в сообщении.
В BlaBlaCar также уточнили, что штаб-квартира компании не будет принимать участие в работе российского офиса, тот продолжает функционировать в качестве автономной структуры.
"Мы продолжаем исполнять свои обязательства перед пользователями, партнерами и сотрудниками компании в России", - добавили в сервисе.
Компания BlaBlaCar основана в Париже
в 2006 году. На ее сайте водители могут опубликовать информацию о поездке и найти себе попутчиков. В России
сервис начал работать в феврале 2014 года.