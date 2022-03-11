https://ria.ru/20220311/biolaboratorii-1777764839.html

Небензя высказался о заявлениях США по биолабораториям на Украине

Небензя высказался о заявлениях США по биолабораториям на Украине - РИА Новости, 11.03.2022

Небензя высказался о заявлениях США по биолабораториям на Украине

Постпред РФ при ООН Василий Небензя прокомментировал заявления США, называющие пропагандой сведения о наличии военных биологических программ на Украине,... РИА Новости, 11.03.2022

2022-03-11T21:27

2022-03-11T21:27

2022-03-11T21:58

мария захарова

сша

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вашингтон (город)

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ООН, 11 мар – РИА Новости. Постпред РФ при ООН Василий Небензя прокомментировал заявления США, называющие пропагандой сведения о наличии военных биологических программ на Украине, пословицей: на воре и шапка горит.В пятницу проходит запрошенное Россией заседание СБ ООН по проблеме военно-биологической деятельности США на территории Украины. Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что у Украины нет программ биологического оружия и биолабораторий, пользующихся поддержкой США. Она обвинила РФ в распространении дезинформации.Небензя заявил, что когда его американская коллега "метала громы и молнии", обвиняя РФ в пропаганде, ему вспомнилась русская пословица: "на воре и шапка горит"."Чем громче и голословнее пытаются свалить вину на нас наши коллеги, тем больше мы убеждаемся, что попали в точку, рассказывая про их достаточно нелицеприятную деятельность на Украине", - подчеркнул он.Министерство обороны РФ ранее провело презентацию, из которой следует, что США потратили более 200 миллионов долларов на работу биологических лабораторий на Украине, которые участвовали в американской военно-биологической программе. РФ в связи с фактами военной биологической деятельности США на Украине не исключает запуска механизма консультаций в рамках конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО), говорила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Официальный представитель МИД КНР Чжао Лизцянь, комментируя информацию о финансируемых США биологических лабораториях на Украине, призывал Вашингтон прояснить свою деятельность по биологической милитаризации внутри страны и за рубежом.

https://ria.ru/20220311/bioagenty-1777753094.html

https://ria.ru/20220311/laboratorii-1777710523.html

сша

россия

вашингтон (город)

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"Им есть, что скрывать" – Небензя об отказе США допустить международную проверку в свои лаборатории США ОТКАЗЫВАЮТСЯ ДОПУСТИТЬ МЕЖДУНАРОДНУЮ ПРОВЕРКУ КУРИРУЕМЫХ ИМИ БИОЛАБОРАТОРИЙ, ЗНАЧИТ, ИМ ЕСТЬ, ЧТО СКРЫВАТЬ – НЕБЕНЗЯ 2022-03-11T21:27 true PT0M47S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Петр Попадюк

мария захарова, сша, россия, вашингтон (город), совет безопасности оон, оон, мид кнр, василий небензя, в мире