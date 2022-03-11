15:04 11.03.2022 (обновлено: 16:01 11.03.2022)
Госдума приняла обращение к ООН И ПА ОБСЕ по биолабораториям на Украине
Госдума приняла обращение к ООН И ПА ОБСЕ по деятельности биолабораторий на Украине
© AP Photo / Murad SezerБактериологическая лаборатория
© AP Photo / Murad Sezer
Бактериологическая лаборатория
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в пятницу приняла обращение палаты к ООН и Парламентской ассамблее ОБСЕ о необходимости расследования деятельности биологических лабораторий на Украине.
Министерство обороны РФ ранее провело презентацию, из которой следует, что США потратили более 200 миллионов долларов на работу биологических лабораторий на Украине, которые участвовали в американской военно-биологической программе. РФ в связи с фактами военной биологической деятельности США на Украине не исключает запуска механизма консультаций в рамках конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО), говорила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Официальный представитель МИД КНР Чжао Лизцянь, комментируя информацию о финансируемых США биологических лабораториях на Украине, призывал Вашингтон прояснить свою деятельность по биологической милитаризации внутри страны и за рубежом.
Соответствующий документ внес в четверг в палату парламента думский комитет по международным делам.
В документе, в частности, отмечено, что есть основания полагать, что "США в течение ряда лет использовали Украину и ее военнослужащих для проведения крайне опасных, бесчеловечных экспериментов в области биологического оружия".
В нем также отмечается, что факт работы "нескольких десятков" биологических лабораторий на Украине в интересах США фактически подтвердила заместитель государственного секретаря Виктория Нуланд, при этом акты уничтожения в последние дни опасных биопатогенов свидетельствуют о попытках украинских властей "скрыть следы противоправной и антигуманной деятельности данных лабораторий, находившихся формально в ведении Центрального санитарно-эпидемиологического управления министерства обороны Украины".
Парламентарии напомнили, что в случае, если данные факты подтвердятся, это будет означать "грубейшее" нарушение со стороны США и Украины принятой в рамках ООН Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении.