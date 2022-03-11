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Госдума приняла обращение к ООН И ПА ОБСЕ по биолабораториям на Украине

Госдума приняла обращение к ООН И ПА ОБСЕ по биолабораториям на Украине - РИА Новости, 11.03.2022

Госдума приняла обращение к ООН И ПА ОБСЕ по биолабораториям на Украине

Госдума на пленарном заседании в пятницу приняла обращение палаты к ООН и Парламентской ассамблее ОБСЕ о необходимости расследования деятельности биологических... РИА Новости, 11.03.2022

2022-03-11T15:04

2022-03-11T15:04

2022-03-11T16:01

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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в пятницу приняла обращение палаты к ООН и Парламентской ассамблее ОБСЕ о необходимости расследования деятельности биологических лабораторий на Украине.Министерство обороны РФ ранее провело презентацию, из которой следует, что США потратили более 200 миллионов долларов на работу биологических лабораторий на Украине, которые участвовали в американской военно-биологической программе. РФ в связи с фактами военной биологической деятельности США на Украине не исключает запуска механизма консультаций в рамках конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО), говорила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Официальный представитель МИД КНР Чжао Лизцянь, комментируя информацию о финансируемых США биологических лабораториях на Украине, призывал Вашингтон прояснить свою деятельность по биологической милитаризации внутри страны и за рубежом.Соответствующий документ внес в четверг в палату парламента думский комитет по международным делам.В документе, в частности, отмечено, что есть основания полагать, что "США в течение ряда лет использовали Украину и ее военнослужащих для проведения крайне опасных, бесчеловечных экспериментов в области биологического оружия".В нем также отмечается, что факт работы "нескольких десятков" биологических лабораторий на Украине в интересах США фактически подтвердила заместитель государственного секретаря Виктория Нуланд, при этом акты уничтожения в последние дни опасных биопатогенов свидетельствуют о попытках украинских властей "скрыть следы противоправной и антигуманной деятельности данных лабораторий, находившихся формально в ведении Центрального санитарно-эпидемиологического управления министерства обороны Украины".Парламентарии напомнили, что в случае, если данные факты подтвердятся, это будет означать "грубейшее" нарушение со стороны США и Украины принятой в рамках ООН Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении.

https://ria.ru/20220310/laboratorii-1777481319.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, госдума рф, оон, парламентская ассамблея обсе, украина, мария захарова, сша, россия, вашингтон (город), мид кнр, виктория нуланд, министерство обороны украины