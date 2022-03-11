https://ria.ru/20220311/biolaboratorii-1777601272.html

Разработки биолабораторий на Украине шокируют весь мир, заявили в Госдуме

Разработки биолабораторий на Украине шокируют весь мир, заявили в Госдуме - РИА Новости, 11.03.2022

Разработки биолабораторий на Украине шокируют весь мир, заявили в Госдуме

Депутат Государственной думы от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что разработки биологических лабораторий на Украине шокируют весь мир. РИА Новости, 11.03.2022

2022-03-11T09:59

2022-03-11T09:59

2022-03-11T09:59

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар – РИА Новости. Депутат Государственной думы от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что разработки биологических лабораторий на Украине шокируют весь мир.Россия запросила проведения в пятницу заседания СБ ООН для того, чтобы обсудить военно-биологическую деятельность США на Украине, написал в своем Twitter первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. Ранее заместитель госсекретаря Виктория Нуланд заявила, что на Украине есть объекты биологических исследований, Киев и Вашингтон сейчас работают над тем, чтобы не допустить попадания накопленных там материалов в руки российских сил. В Минобороны РФ в ответ отметили, что этими словами она подтвердила участие Пентагона в военно-биологических программах на Украине."Разработки биологических лабораторий на Украине, участвующих в американской военно-биологической программе, снова шокируют весь мир", - сказал Шеремет РИА Новости.По его словам, нет никаких сомнений, что на Украине велась разработка биологического оружия."Сеть этих биолабораторий строили, как правило, недалеко от границ Российской Федерации. И это неспроста. Вся информация должна быть предана международной огласке. Необходимо создать международную комиссию для проверки всех американских биолабораторий, разбросанных по всему миру. Действия США угрожают всему международному сообществу", - сказал депутат.Министерство обороны РФ ранее провело презентацию, из которой следует, что США потратили более 200 миллионов долларов на работу биологических лабораторий на Украине, которые участвовали в американской военно-биологической программе. РФ в связи с фактами военной биологической деятельности США на Украине не исключает запуска механизма консультаций в рамках конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО), говорила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Официальный представитель МИД КНР Чжао Лизцянь, комментируя информацию о финансируемых США биологических лабораториях на Украине, призывал Вашингтон прояснить свою деятельность по биологической милитаризации внутри страны и за рубежом.

https://ria.ru/20220310/laboratorii-1777481319.html

https://ria.ru/20220310/ssha-1777405000.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, дмитрий полянский, виктория нуланд, мария захарова, вашингтон (город), россия, сша, мид кнр, украина