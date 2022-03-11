Разработки биолабораторий на Украине шокируют весь мир, заявили в Госдуме
Депутат Шеремет заявил, что разработки биолабораторий на Украине шокируют весь мир
© AP Photo / Murad SezerБактериологическая лаборатория
© AP Photo / Murad Sezer
Бактериологическая лаборатория
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар – РИА Новости. Депутат Государственной думы от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что разработки биологических лабораторий на Украине шокируют весь мир.
Россия запросила проведения в пятницу заседания СБ ООН для того, чтобы обсудить военно-биологическую деятельность США на Украине, написал в своем Twitter первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. Ранее заместитель госсекретаря Виктория Нуланд заявила, что на Украине есть объекты биологических исследований, Киев и Вашингтон сейчас работают над тем, чтобы не допустить попадания накопленных там материалов в руки российских сил. В Минобороны РФ в ответ отметили, что этими словами она подтвердила участие Пентагона в военно-биологических программах на Украине.
"Разработки биологических лабораторий на Украине, участвующих в американской военно-биологической программе, снова шокируют весь мир", - сказал Шеремет РИА Новости.
По его словам, нет никаких сомнений, что на Украине велась разработка биологического оружия.
"Сеть этих биолабораторий строили, как правило, недалеко от границ Российской Федерации. И это неспроста. Вся информация должна быть предана международной огласке. Необходимо создать международную комиссию для проверки всех американских биолабораторий, разбросанных по всему миру. Действия США угрожают всему международному сообществу", - сказал депутат.
Министерство обороны РФ ранее провело презентацию, из которой следует, что США потратили более 200 миллионов долларов на работу биологических лабораторий на Украине, которые участвовали в американской военно-биологической программе. РФ в связи с фактами военной биологической деятельности США на Украине не исключает запуска механизма консультаций в рамках конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО), говорила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Официальный представитель МИД КНР Чжао Лизцянь, комментируя информацию о финансируемых США биологических лабораториях на Украине, призывал Вашингтон прояснить свою деятельность по биологической милитаризации внутри страны и за рубежом.