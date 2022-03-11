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https://ria.ru/20220311/biolaboratorii-1777574617.html
В Госдепе рассказали, как США участвовали в работе украинских лабораторий
В Госдепе рассказали, как США участвовали в работе украинских лабораторий - РИА Новости, 11.03.2022
В Госдепе рассказали, как США участвовали в работе украинских лабораторий
Участие США в работе биолабораторий на Украине не выходило за рамки эпизодической помощи в обеспечении безопасности, заявил официальный представитель... РИА Новости, 11.03.2022
2022-03-11T00:21
2022-03-11T00:21
в мире
виктория нуланд
россия
киев
сша
министерство обороны сша
нед прайс
вашингтон
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ВАШИНГТОН, 11 мар — РИА Новости. Участие США в работе биолабораторий на Украине не выходило за рамки эпизодической помощи в обеспечении безопасности, заявил официальный представитель госдепартамента Нед Прайс.Прайс подчеркнул, что Украина "полностью соблюдает" конвенции о биологическом или химическом оружии, вновь обвинив в их нарушении Россию. В России такие выпады традиционно отвергают.Ранее заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что на Украине есть объекты биологических исследований. По ее словам, Киев и Вашингтон сейчас работают над тем, чтобы не допустить попадания накопленных там материалов в руки российских сил. В министерстве обороны РФ в ответ заявили, что этими словами она подтвердила участие Пентагона в военно-биологических программах на Украине.
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в мире, виктория нуланд, россия, киев, сша, министерство обороны сша, нед прайс, вашингтон
00:21 11.03.2022
 
В Госдепе рассказали, как США участвовали в работе украинских лабораторий

Госдеп: участие США в работе биолабораторий Украины ограничивалось помощью с безопасностью

© Sputnik / Денис Асланов / Перейти в фотобанкТабличка на двери лаборатории
Табличка на двери лаборатории - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
© Sputnik / Денис Асланов
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ВАШИНГТОН, 11 мар — РИА Новости. Участие США в работе биолабораторий на Украине не выходило за рамки эпизодической помощи в обеспечении безопасности, заявил официальный представитель госдепартамента Нед Прайс.

"Правительство США не располагает и не управляет биологическими лабораториями на Украине. Точка. Точно так же, как мы это делали в других странах по всему миру, эксперты иногда помогали Украине в вопросах лабораторной безопасности. Этим деятельность исчерпывалась", — сказал Прайс на брифинге для журналистов.

Прайс подчеркнул, что Украина "полностью соблюдает" конвенции о биологическом или химическом оружии, вновь обвинив в их нарушении Россию. В России такие выпады традиционно отвергают.
Ранее заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что на Украине есть объекты биологических исследований. По ее словам, Киев и Вашингтон сейчас работают над тем, чтобы не допустить попадания накопленных там материалов в руки российских сил. В министерстве обороны РФ в ответ заявили, что этими словами она подтвердила участие Пентагона в военно-биологических программах на Украине.
Костюмы биологической защиты в лаборатории США - РИА Новости, 1920, 10.03.2022
Вчера, 19:15
Американские военные испытывали биооружие на украинцах. Мы были на очереди
 
В миреВиктория НуландРоссияКиевСШАМинистерство обороны СШАНед ПрайсВашингтон
 
 
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