https://ria.ru/20220311/biolaboratorii-1777574617.html
В Госдепе рассказали, как США участвовали в работе украинских лабораторий
В Госдепе рассказали, как США участвовали в работе украинских лабораторий - РИА Новости, 11.03.2022
В Госдепе рассказали, как США участвовали в работе украинских лабораторий
Участие США в работе биолабораторий на Украине не выходило за рамки эпизодической помощи в обеспечении безопасности, заявил официальный представитель... РИА Новости, 11.03.2022
2022-03-11T00:21
2022-03-11T00:21
2022-03-11T00:21
в мире
виктория нуланд
россия
киев
сша
министерство обороны сша
нед прайс
вашингтон
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ВАШИНГТОН, 11 мар — РИА Новости. Участие США в работе биолабораторий на Украине не выходило за рамки эпизодической помощи в обеспечении безопасности, заявил официальный представитель госдепартамента Нед Прайс.Прайс подчеркнул, что Украина "полностью соблюдает" конвенции о биологическом или химическом оружии, вновь обвинив в их нарушении Россию. В России такие выпады традиционно отвергают.Ранее заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что на Украине есть объекты биологических исследований. По ее словам, Киев и Вашингтон сейчас работают над тем, чтобы не допустить попадания накопленных там материалов в руки российских сил. В министерстве обороны РФ в ответ заявили, что этими словами она подтвердила участие Пентагона в военно-биологических программах на Украине.
https://ria.ru/20220310/biooruzhie-1777538138.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, виктория нуланд, россия, киев, сша, министерство обороны сша, нед прайс, вашингтон
В Госдепе рассказали, как США участвовали в работе украинских лабораторий
Госдеп: участие США в работе биолабораторий Украины ограничивалось помощью с безопасностью