https://ria.ru/20220311/biolaboratorii-1777574617.html

В Госдепе рассказали, как США участвовали в работе украинских лабораторий

В Госдепе рассказали, как США участвовали в работе украинских лабораторий - РИА Новости, 11.03.2022

В Госдепе рассказали, как США участвовали в работе украинских лабораторий

Участие США в работе биолабораторий на Украине не выходило за рамки эпизодической помощи в обеспечении безопасности, заявил официальный представитель... РИА Новости, 11.03.2022

2022-03-11T00:21

2022-03-11T00:21

2022-03-11T00:21

в мире

виктория нуланд

россия

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министерство обороны сша

нед прайс

вашингтон

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ВАШИНГТОН, 11 мар — РИА Новости. Участие США в работе биолабораторий на Украине не выходило за рамки эпизодической помощи в обеспечении безопасности, заявил официальный представитель госдепартамента Нед Прайс.Прайс подчеркнул, что Украина "полностью соблюдает" конвенции о биологическом или химическом оружии, вновь обвинив в их нарушении Россию. В России такие выпады традиционно отвергают.Ранее заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что на Украине есть объекты биологических исследований. По ее словам, Киев и Вашингтон сейчас работают над тем, чтобы не допустить попадания накопленных там материалов в руки российских сил. В министерстве обороны РФ в ответ заявили, что этими словами она подтвердила участие Пентагона в военно-биологических программах на Украине.

https://ria.ru/20220310/biooruzhie-1777538138.html

россия

киев

сша

вашингтон

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

в мире, виктория нуланд, россия, киев, сша, министерство обороны сша, нед прайс, вашингтон