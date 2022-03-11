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Небензя призвал Европу задуматься о биологической угрозе на Украине
Небензя призвал Европу задуматься о биологической угрозе на Украине - РИА Новости, 11.03.2022
Небензя призвал Европу задуматься о биологической угрозе на Украине
Постпред России при ООН Василий Небензя призвал европейские страны задуматься о реальной угрозе бесконтрольного расползания биологических агентов с Украины. РИА Новости, 11.03.2022
2022-03-11T19:46
2022-03-11T22:18
россия
в мире
оон
василий небензя
сша
вашингтон (город)
мид кнр
евросоюз
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ООН, 11 мар — РИА Новости. Постпред России при ООН Василий Небензя призвал европейские страны задуматься о реальной угрозе бесконтрольного расползания биологических агентов с Украины.Как показал опыт пандемии коронавируса, подобные события невозможно остановить, указал дипломат. По его словам, при таком сценарии "накроет всю Европу"."Под боком Евросоюза все эти годы существовал полигон для крайне опасных биологических испытаний", — подчеркнул Небензя на заседании Совбеза ООН, посвященном проблеме военно-биологической деятельности США на территории Украины.Минобороны России ранее провело презентацию, из которой следует, что США потратили более 200 миллионов долларов на работу биологических лабораторий на Украине, которые участвовали в американской военно-биологической программе.До этого замгоссекретаря США Виктория Нуланд заявила, что на Украине есть объекты биологических исследований, Киев и Вашингтон сейчас работают над тем, чтобы не допустить попадания накопленных там материалов в руки российских сил. В российском министерстве отметили, что этими словами она подтвердила участие Пентагона в военно-биологических программах на Украине.В этой ситуации Москва не исключает запуска механизма консультаций в рамках Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО). Официальный представитель МИД КНР Чжао Лизцянь призвал Вашингтон прояснить свою деятельность по биологической милитаризации внутри страны и за рубежом.Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.
https://ria.ru/20220311/biolaboratorii-1777601272.html
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Небензя: "Призываем задуматься о вполне реальной угрозе для населения Европы"
НЕБЕНЗЯ ПРИЗВАЛ ЕВРОПУ ЗАДУМАТЬСЯ О РЕАЛЬНОЙ БИОЛОГИЧЕСКОЙ УГРОЗЕ РАСПОЛЗАНИЯ БИОАГЕНТОВ С УКРАИНЫ
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россия, в мире, оон, василий небензя, сша, вашингтон (город), мид кнр, евросоюз, совет безопасности оон, ситуация в днр и лнр
19:46 11.03.2022 (обновлено: 22:18 11.03.2022)
 
Небензя призвал Европу задуматься о биологической угрозе на Украине

Постпред Небензя призвал Европу задуматься об угрозе расползания биоагентов с Украины

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ООН, 11 мар — РИА Новости. Постпред России при ООН Василий Небензя призвал европейские страны задуматься о реальной угрозе бесконтрольного расползания биологических агентов с Украины.
Как показал опыт пандемии коронавируса, подобные события невозможно остановить, указал дипломат. По его словам, при таком сценарии "накроет всю Европу".
"Под боком Евросоюза все эти годы существовал полигон для крайне опасных биологических испытаний", — подчеркнул Небензя на заседании Совбеза ООН, посвященном проблеме военно-биологической деятельности США на территории Украины.
Минобороны России ранее провело презентацию, из которой следует, что США потратили более 200 миллионов долларов на работу биологических лабораторий на Украине, которые участвовали в американской военно-биологической программе.
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До этого замгоссекретаря США Виктория Нуланд заявила, что на Украине есть объекты биологических исследований, Киев и Вашингтон сейчас работают над тем, чтобы не допустить попадания накопленных там материалов в руки российских сил. В российском министерстве отметили, что этими словами она подтвердила участие Пентагона в военно-биологических программах на Украине.
В этой ситуации Москва не исключает запуска механизма консультаций в рамках Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО). Официальный представитель МИД КНР Чжао Лизцянь призвал Вашингтон прояснить свою деятельность по биологической милитаризации внутри страны и за рубежом.
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Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.
Донецкая и Луганская народные республики
22 февраля, 19:08Инфографика
Донецкая и Луганская народные республики
Инфографика
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РоссияВ миреООНВасилий НебензяСШАВашингтон (город)МИД КНРЕвросоюзСовет Безопасности ООНСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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