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Более восьми тысяч жителей Донбасса пересекли границу с Россией за сутки

Более восьми тысяч жителей Донбасса пересекли границу с Россией за сутки - РИА Новости, 11.03.2022

Более восьми тысяч жителей Донбасса пересекли границу с Россией за сутки

Свыше 8 тысяч беженцев из ЛНР и ДНР пересекли пункты пропуска на границе с Россией за сутки, сообщает погрануправление ФСБ РФ по Ростовской области. РИА Новости, 11.03.2022

2022-03-11T13:07

2022-03-11T13:07

2022-03-11T13:07

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир путин

донецкая народная республика

луганская народная республика

вооруженные силы рф

россия

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 мар - РИА Новости. Свыше 8 тысяч беженцев из ЛНР и ДНР пересекли пункты пропуска на границе с Россией за сутки, сообщает погрануправление ФСБ РФ по Ростовской области."За истекшие сутки через пункты пропуска границу пересекло свыше 8 тысяч граждан, эвакуированных с территории республик Донбасса", - говорится в сообщении.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф, россия