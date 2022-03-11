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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220311/bespilotniki-1777766477.html
ВС России уничтожили три украинских беспилотника и один комплекс С-300
ВС России уничтожили три украинских беспилотника и один комплекс С-300 - РИА Новости, 11.03.2022
ВС России уничтожили три украинских беспилотника и один комплекс С-300
Вооруженные силы РФ уничтожили в течение дня три беспилотника, четыре узла связи, одну систему ПВО С-300, сообщил журналистам в пятницу официальный... РИА Новости, 11.03.2022
2022-03-11T21:44
2022-03-11T21:44
обострение ситуации в днр и лнр
россия
воздушно-космические силы россии
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
украина
в мире
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Вооруженные силы РФ уничтожили в течение дня три беспилотника, четыре узла связи, одну систему ПВО С-300, сообщил журналистам в пятницу официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков."В течение дня авиацией и ПВО ВКС России сбиты в воздухе три беспилотных летательных аппарата, в том числе два – "Байрактар ТБ-2". Оперативно-тактической и армейской авиацией ВКС России поражены 82 объекта ВСУ. В том числе: четыре пункта управления и узла связи, три зенитных ракетных комплекса; один С-300, один – "Бук М-1" и один – "Оса", три склада боеприпасов и ГСМ, а также 63 места скопления боевой техники", - отметил Конашенков.
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россия, воздушно-космические силы россии, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), украина, в мире
21:44 11.03.2022
 
ВС России уничтожили три украинских беспилотника и один комплекс С-300

Минобороны: ВС России уничтожили три украинских беспилотника и один комплекс ПВО С-300

© РИА Новости / Перейти в фотобанкУничтоженная военная техника Вооруженных сил Украины в Херсонской области
Уничтоженная военная техника Вооруженных сил Украины в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
© РИА Новости
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Уничтоженная военная техника Вооруженных сил Украины в Херсонской области
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Вооруженные силы РФ уничтожили в течение дня три беспилотника, четыре узла связи, одну систему ПВО С-300, сообщил журналистам в пятницу официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
"В течение дня авиацией и ПВО ВКС России сбиты в воздухе три беспилотных летательных аппарата, в том числе два – "Байрактар ТБ-2". Оперативно-тактической и армейской авиацией ВКС России поражены 82 объекта ВСУ. В том числе: четыре пункта управления и узла связи, три зенитных ракетных комплекса; один С-300, один – "Бук М-1" и один – "Оса", три склада боеприпасов и ГСМ, а также 63 места скопления боевой техники", - отметил Конашенков.
Уничтоженная военная техника Вооруженных сил Украины в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
Вчера, 20:55Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРРоссияВоздушно-космические силы РоссииВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)УкраинаВ мире
 
 
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