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ВС России уничтожили три украинских беспилотника и один комплекс С-300

ВС России уничтожили три украинских беспилотника и один комплекс С-300 - РИА Новости, 11.03.2022

ВС России уничтожили три украинских беспилотника и один комплекс С-300

Вооруженные силы РФ уничтожили в течение дня три беспилотника, четыре узла связи, одну систему ПВО С-300, сообщил журналистам в пятницу официальный... РИА Новости, 11.03.2022

2022-03-11T21:44

2022-03-11T21:44

2022-03-11T21:44

обострение ситуации в днр и лнр

россия

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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Вооруженные силы РФ уничтожили в течение дня три беспилотника, четыре узла связи, одну систему ПВО С-300, сообщил журналистам в пятницу официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков."В течение дня авиацией и ПВО ВКС России сбиты в воздухе три беспилотных летательных аппарата, в том числе два – "Байрактар ТБ-2". Оперативно-тактической и армейской авиацией ВКС России поражены 82 объекта ВСУ. В том числе: четыре пункта управления и узла связи, три зенитных ракетных комплекса; один С-300, один – "Бук М-1" и один – "Оса", три склада боеприпасов и ГСМ, а также 63 места скопления боевой техники", - отметил Конашенков.

https://ria.ru/20220311/spetsoperatsiya-1777761841.html

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Петр Попадюк

россия, воздушно-космические силы россии, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), украина, в мире