https://ria.ru/20220311/bespilotniki-1777766477.html
ВС России уничтожили три украинских беспилотника и один комплекс С-300
ВС России уничтожили три украинских беспилотника и один комплекс С-300 - РИА Новости, 11.03.2022
ВС России уничтожили три украинских беспилотника и один комплекс С-300
Вооруженные силы РФ уничтожили в течение дня три беспилотника, четыре узла связи, одну систему ПВО С-300, сообщил журналистам в пятницу официальный... РИА Новости, 11.03.2022
2022-03-11T21:44
2022-03-11T21:44
2022-03-11T21:44
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Вооруженные силы РФ уничтожили в течение дня три беспилотника, четыре узла связи, одну систему ПВО С-300, сообщил журналистам в пятницу официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков."В течение дня авиацией и ПВО ВКС России сбиты в воздухе три беспилотных летательных аппарата, в том числе два – "Байрактар ТБ-2". Оперативно-тактической и армейской авиацией ВКС России поражены 82 объекта ВСУ. В том числе: четыре пункта управления и узла связи, три зенитных ракетных комплекса; один С-300, один – "Бук М-1" и один – "Оса", три склада боеприпасов и ГСМ, а также 63 места скопления боевой техники", - отметил Конашенков.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, воздушно-космические силы россии, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), украина, в мире
ВС России уничтожили три украинских беспилотника и один комплекс С-300
Минобороны: ВС России уничтожили три украинских беспилотника и один комплекс ПВО С-300