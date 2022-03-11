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https://ria.ru/20220311/bespilotnik-1777732971.html
Посольство в Загребе подтвердило, что упавший в Хорватии БПЛА не российский
Посольство в Загребе подтвердило, что упавший в Хорватии БПЛА не российский - РИА Новости, 11.03.2022
Посольство в Загребе подтвердило, что упавший в Хорватии БПЛА не российский
Упавший в ночь на пятницу в Загребе беспилотник не является российским, такая техника не стоит на вооружении со времен СССР, заявили РИА Новости в посольстве РФ РИА Новости, 11.03.2022
2022-03-11T18:14
2022-03-11T18:25
россия
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ссср
нато
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БЕЛГРАД, 11 мар – РИА Новости. Упавший в ночь на пятницу в Загребе беспилотник не является российским, такая техника не стоит на вооружении со времен СССР, заявили РИА Новости в посольстве РФ в Загребе.Летательный аппарат упал в ночь на пятницу в зеленой зоне в одном из районов столицы Хорватии, раздался взрыв, на месте осталась воронка, район оцеплен. Полиция обнаружила поблизости два парашюта. Предположительно, это может быть БПЛА Ту-141 "Стриж" советского производства, прилетевший с Украины."Подобных летающих объектов нет на вооружении ВС РФ с распада СССР. Можем добавить, что, к счастью, обошлось без пострадавших", - заявили в посольстве.По словам министра обороны Хорватии Марио Баножича, беспилотник, по мнению НАТО и хорватских органов, не был угрозой для страны, вошел в воздушное пространство в 22.57 (00.57 мск), прибыл со стороны Венгрии, задержался в воздушном пространстве 7 минут и двигался со скоростью 700 километров в час. Минобороны пока не установило принадлежность и место запуска аппарата, военные радары засекли объект перед падением.БПЛА Ту-141 "Стриж" с реактивным двигателем имеет полную массу более пяти тонн и длину более 14 метров.
https://ria.ru/20220311/bespilotnik-1777711054.html
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россия, бпла, в мире, хорватия, венгрия, вооруженные силы рф, ссср, нато, украина
18:14 11.03.2022 (обновлено: 18:25 11.03.2022)
 
Посольство в Загребе подтвердило, что упавший в Хорватии БПЛА не российский

Посольство в Загребе подтвердило, что упавший ночью в Хорватии БПЛА не российский

© AP Photo / Darko BandicМесто падения беспилотника в Загребе
Место падения беспилотника в Загребе - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
© AP Photo / Darko Bandic
Место падения беспилотника в Загребе
Читать ria.ru в
БЕЛГРАД, 11 мар – РИА Новости. Упавший в ночь на пятницу в Загребе беспилотник не является российским, такая техника не стоит на вооружении со времен СССР, заявили РИА Новости в посольстве РФ в Загребе.
Летательный аппарат упал в ночь на пятницу в зеленой зоне в одном из районов столицы Хорватии, раздался взрыв, на месте осталась воронка, район оцеплен. Полиция обнаружила поблизости два парашюта. Предположительно, это может быть БПЛА Ту-141 "Стриж" советского производства, прилетевший с Украины.
"Подобных летающих объектов нет на вооружении ВС РФ с распада СССР. Можем добавить, что, к счастью, обошлось без пострадавших", - заявили в посольстве.
По словам министра обороны Хорватии Марио Баножича, беспилотник, по мнению НАТО и хорватских органов, не был угрозой для страны, вошел в воздушное пространство в 22.57 (00.57 мск), прибыл со стороны Венгрии, задержался в воздушном пространстве 7 минут и двигался со скоростью 700 километров в час. Минобороны пока не установило принадлежность и место запуска аппарата, военные радары засекли объект перед падением.
БПЛА Ту-141 "Стриж" с реактивным двигателем имеет полную массу более пяти тонн и длину более 14 метров.
Флаг Румынии - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
Вчера, 17:17
В Румынии подтвердили пересечение БПЛА воздушного пространства с Украины
 
РоссияБПЛАВ миреХорватияВенгрияВооруженные силы РФСССРНАТОУкраина
 
 
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