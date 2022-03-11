https://ria.ru/20220311/bespilotnik-1777732971.html

Посольство в Загребе подтвердило, что упавший в Хорватии БПЛА не российский

Посольство в Загребе подтвердило, что упавший в Хорватии БПЛА не российский - РИА Новости, 11.03.2022

Посольство в Загребе подтвердило, что упавший в Хорватии БПЛА не российский

Упавший в ночь на пятницу в Загребе беспилотник не является российским, такая техника не стоит на вооружении со времен СССР, заявили РИА Новости в посольстве РФ РИА Новости, 11.03.2022

2022-03-11T18:14

2022-03-11T18:14

2022-03-11T18:25

россия

бпла

в мире

хорватия

венгрия

вооруженные силы рф

ссср

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0b/1777669662_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_822051d25a07d52a8c7e897c241f02e2.jpg

БЕЛГРАД, 11 мар – РИА Новости. Упавший в ночь на пятницу в Загребе беспилотник не является российским, такая техника не стоит на вооружении со времен СССР, заявили РИА Новости в посольстве РФ в Загребе.Летательный аппарат упал в ночь на пятницу в зеленой зоне в одном из районов столицы Хорватии, раздался взрыв, на месте осталась воронка, район оцеплен. Полиция обнаружила поблизости два парашюта. Предположительно, это может быть БПЛА Ту-141 "Стриж" советского производства, прилетевший с Украины."Подобных летающих объектов нет на вооружении ВС РФ с распада СССР. Можем добавить, что, к счастью, обошлось без пострадавших", - заявили в посольстве.По словам министра обороны Хорватии Марио Баножича, беспилотник, по мнению НАТО и хорватских органов, не был угрозой для страны, вошел в воздушное пространство в 22.57 (00.57 мск), прибыл со стороны Венгрии, задержался в воздушном пространстве 7 минут и двигался со скоростью 700 километров в час. Минобороны пока не установило принадлежность и место запуска аппарата, военные радары засекли объект перед падением.БПЛА Ту-141 "Стриж" с реактивным двигателем имеет полную массу более пяти тонн и длину более 14 метров.

https://ria.ru/20220311/bespilotnik-1777711054.html

россия

хорватия

венгрия

ссср

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, бпла, в мире, хорватия, венгрия, вооруженные силы рф, ссср, нато, украина