https://ria.ru/20220311/bespilotnik-1777711054.html

В Румынии подтвердили пересечение БПЛА воздушного пространства с Украины

В Румынии подтвердили пересечение БПЛА воздушного пространства с Украины - РИА Новости, 11.03.2022

В Румынии подтвердили пересечение БПЛА воздушного пространства с Украины

Минобороны Румынии сообщает, что в ночь на 11 марта в воздушном пространстве Румынии со стороны Украины появился беспилотный летательный аппарат, который... РИА Новости, 11.03.2022

2022-03-11T17:17

2022-03-11T17:17

2022-03-11T17:24

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КИШИНЕВ, 11 мар - РИА Новости. Минобороны Румынии сообщает, что в ночь на 11 марта в воздушном пространстве Румынии со стороны Украины появился беспилотный летательный аппарат, который покинул румынскую территорию за три минуты, взяв курс на Венгрию.Летательный аппарат упал в ночь на пятницу в зеленой зоне в одном из районов столицы Хорватии, раздался взрыв, на месте осталась воронка, район оцеплен. Полиция обнаружила поблизости два парашюта. Предположительно это может быть БПЛА Ту-141 "Стриж" советского производства, прилетевший с Украины. Президент Хорватии Зоран Миланович сказал ранее, что упавший в Загребе в ночь на пятницу БПЛА прилетел с территории Украины, в украинском посольстве не комментировали инцидент. Хорватский премьер Андрей Пленкович заявил, что беспилотник прилетел из Венгрии, а туда попал из Румынии."Система наблюдения за воздушным пространством Румынии зафиксировала в четверг, 10 марта, небольшой воздушный объект, скорее всего, беспилотный летательный аппарат (дрон), который находился в национальном воздушном пространстве в течение очень короткого периода времени. Беспилотник вошел в воздушное пространство Румынии со стороны Украины около 23:23 по местному времени (00.23 мск) и покинул воздушное пространство страны около 23:26 (00.26) взяв курс на Венгрию", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте минобороны Румынии.В министерстве уточнили, что дрон пролетел на очень высокой скорости и при этом на малой высоте, в сочетании с плохими погодными условиями это помешало идентифицировать летательный объект.Официальный Загреб активно поддерживает Киев в свете операции РФ на Украине. Хорватия приняла свыше 4 тысяч украинских беженцев, поддержала все санкции против РФ и запретила российским самолетам входить в свое воздушное пространство. Хорватское минобороны сообщило о выделении пехотного оружия на 16,5 миллионов евро для оснащения четырех бригад ВСУ, по данным СМИ на Украину отправились воевать около 200 хорватских добровольцев.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220311/bespilotnik-1777700831.html

https://ria.ru/20220311/zagreb-1777655109.html

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, румыния, россия, украина, бпла, хорватия, венгрия, загреб