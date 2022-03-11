https://ria.ru/20220311/bespilotnik-1777596172.html

Российский беспилотник уничтожил опорный пункт украинских националистов

Российский беспилотник уничтожил опорный пункт украинских националистов - РИА Новости, 11.03.2022

Российский беспилотник уничтожил опорный пункт украинских националистов

Минобороны РФ опубликовало видео, как российский ударный беспилотник "Форпост" уничтожил опорный пункт националистов Украины высокоточным боеприпасом. РИА Новости, 11.03.2022

2022-03-11T09:17

2022-03-11T09:17

2022-03-11T11:40

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

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украина

министерство обороны рф (минобороны рф)

воздушно-космические силы россии

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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Минобороны РФ опубликовало видео, как российский ударный беспилотник "Форпост" уничтожил опорный пункт националистов Украины высокоточным боеприпасом."Видео нанесения удара беспилотным летательным аппаратом ВКС России по укрепленному опорному пункту украинских националистов. Ударный БПЛА поразил цель с высоты около 4 тысяч метров высокоточным боеприпасом", - говорится в подписи к ролику.На кадрах демонстрируется запись с прицела дрона, который выполняет полет над окраиной неназванного населенного пункта. В его прицельной рамке находится отдельно стоящее здание. Затем показано точное попадание по строению, из дыры в его крыше вылетает дым и пыль.Российские беспилотные летательные аппараты в рамках специальной военной операции осуществляют разведку, корректировку огня, а также боевое применение средств поражения по целям.

https://ria.ru/20220304/video-1776436992.html

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Уничтожение опорного пункта украинских националистов Российский ударный беспилотник "Форпост" с высоты около четырех тысяч метров уничтожил высокоточным боеприпасом опорный пункт украинских националистов. 2022-03-11T09:17 true PT0M12S

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Ольга Маркова

в мире, россия, украина, министерство обороны рф (минобороны рф), воздушно-космические силы россии