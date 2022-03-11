https://ria.ru/20220311/berlin-1777655359.html

Вандалы напали на "Русский дом" в Берлине

Вандалы напали на "Русский дом" в Берлине - РИА Новости, 11.03.2022

Вандалы напали на "Русский дом" в Берлине

"Российский дом науки и культуры", также известный как "Русский дом" в Берлине, подвергся атаке вандалов, заявили РИА Новости в организации. РИА Новости, 11.03.2022

2022-03-11T13:55

2022-03-11T13:55

2022-03-11T14:03

в мире

германия

берлин (город)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151793/49/1517934988_0:135:3160:1913_1920x0_80_0_0_762e3926b7d1920926134257ce3d8189.jpg

БЕРЛИН, 11 мар — РИА Новости. "Российский дом науки и культуры", также известный как "Русский дом" в Берлине, подвергся атаке вандалов, заявили РИА Новости в организации."На входе были нанесены надписи на немецком языке. Они были сразу смыты. Полиция проинформирована об этом инциденте", — сказал собеседник агентства.Полиция пока отказалась подтвердить РИА Новости данный инцидент. По информации газеты Berliner Zeitung, он произошел в четверг утром. Надпись "Убийцы" нанесли на одну из колонн в зоне подъезда.

https://ria.ru/20220311/berlin-1777643730.html

германия

берлин (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, германия, берлин (город)