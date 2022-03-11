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Вандалы напали на "Русский дом" в Берлине
Вандалы напали на "Русский дом" в Берлине - РИА Новости, 11.03.2022
Вандалы напали на "Русский дом" в Берлине
"Российский дом науки и культуры", также известный как "Русский дом" в Берлине, подвергся атаке вандалов, заявили РИА Новости в организации. РИА Новости, 11.03.2022
2022-03-11T13:55
2022-03-11T14:03
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БЕРЛИН, 11 мар — РИА Новости. "Российский дом науки и культуры", также известный как "Русский дом" в Берлине, подвергся атаке вандалов, заявили РИА Новости в организации."На входе были нанесены надписи на немецком языке. Они были сразу смыты. Полиция проинформирована об этом инциденте", — сказал собеседник агентства.Полиция пока отказалась подтвердить РИА Новости данный инцидент. По информации газеты Berliner Zeitung, он произошел в четверг утром. Надпись "Убийцы" нанесли на одну из колонн в зоне подъезда.
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в мире, германия, берлин (город)
13:55 11.03.2022 (обновлено: 14:03 11.03.2022)
 
Вандалы напали на "Русский дом" в Берлине

Вандалы напали на "Русский дом" в Берлине, нанеся надписи в подъездной зоне

© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанк"Русский дом" в Берлине
Русский дом в Берлине - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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"Русский дом" в Берлине. Архивное фото
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БЕРЛИН, 11 мар — РИА Новости. "Российский дом науки и культуры", также известный как "Русский дом" в Берлине, подвергся атаке вандалов, заявили РИА Новости в организации.
"На входе были нанесены надписи на немецком языке. Они были сразу смыты. Полиция проинформирована об этом инциденте", — сказал собеседник агентства.
Полиция пока отказалась подтвердить РИА Новости данный инцидент.
По информации газеты Berliner Zeitung, он произошел в четверг утром. Надпись "Убийцы" нанесли на одну из колонн в зоне подъезда.
Вход в спортзал германо-российской школы Ломоносова в Берлине после поджога - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
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В Берлине подожгли вход в спортзал германо-российской школы
 
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