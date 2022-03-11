https://ria.ru/20220311/berlin-1777655359.html
Вандалы напали на "Русский дом" в Берлине
Вандалы напали на "Русский дом" в Берлине - РИА Новости, 11.03.2022
Вандалы напали на "Русский дом" в Берлине
"Российский дом науки и культуры", также известный как "Русский дом" в Берлине, подвергся атаке вандалов, заявили РИА Новости в организации. РИА Новости, 11.03.2022
2022-03-11T13:55
2022-03-11T13:55
2022-03-11T14:03
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БЕРЛИН, 11 мар — РИА Новости. "Российский дом науки и культуры", также известный как "Русский дом" в Берлине, подвергся атаке вандалов, заявили РИА Новости в организации."На входе были нанесены надписи на немецком языке. Они были сразу смыты. Полиция проинформирована об этом инциденте", — сказал собеседник агентства.Полиция пока отказалась подтвердить РИА Новости данный инцидент. По информации газеты Berliner Zeitung, он произошел в четверг утром. Надпись "Убийцы" нанесли на одну из колонн в зоне подъезда.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, германия, берлин (город)
13:55 11.03.2022 (обновлено: 14:03 11.03.2022)
Вандалы напали на "Русский дом" в Берлине
Вандалы напали на "Русский дом" в Берлине, нанеся надписи в подъездной зоне
БЕРЛИН, 11 мар — РИА Новости. "Российский дом науки и культуры", также известный как "Русский дом" в Берлине, подвергся атаке вандалов, заявили РИА Новости в организации.
"На входе были нанесены надписи на немецком языке. Они были сразу смыты. Полиция проинформирована об этом инциденте", — сказал собеседник агентства.
Полиция пока отказалась подтвердить РИА Новости данный инцидент.
По информации газеты Berliner Zeitung, он произошел в четверг утром. Надпись "Убийцы" нанесли на одну из колонн в зоне подъезда.